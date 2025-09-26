МИД РФ не знает ни о каких предупреждениях Европы о сбивании российских самолетов-нарушителей

Представительница российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию западных СМИ о том, что НАТО частным образом предупредило Россию, что НАТО готово сбивать российские самолеты, если нарушения воздушного пространства будут продолжаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Знаете, я видела это, но я вообще не понимаю, о чем идет речь. Мне кажется, что это какие-то очередные выдумки этого конкретного западного агентства. Если хотя бы удастся понять, что за встреча, тогда сможем и понять, на какую тему все эти фантазии. А так это комментировать просто невозможно", - сказала она.

По словам Захаровой, эту новость создали, чтобы якобы развить тему "абсолютно русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев".

Читайте: Истребители Gripen Венгрии перехватили пять российских самолетов над Балтикой. ФОТО

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!