МИД РФ не знает ни о каких предупреждениях Европы о сбивании российских самолетов-нарушителей

В России ничего не знают о предупреждении от Европы относительно самолетов

Представительница российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию западных СМИ о том, что НАТО частным образом предупредило Россию, что НАТО готово сбивать российские самолеты, если нарушения воздушного пространства будут продолжаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Знаете, я видела это, но я вообще не понимаю, о чем идет речь. Мне кажется, что это какие-то очередные выдумки этого конкретного западного агентства. Если хотя бы удастся понять, что за встреча, тогда сможем и понять, на какую тему все эти фантазии. А так это комментировать просто невозможно", - сказала она.

По словам Захаровой, эту новость создали, чтобы якобы развить тему "абсолютно русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев".

Читайте: Истребители Gripen Венгрии перехватили пять российских самолетов над Балтикой. ФОТО

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Автор: 

Европа (2049) МИД РФ (1686) НАТО (10360) Захарова Мария (384)
Топ комментарии
+12
Десь тихенько сміеться Ердоган, він теж нікого не попереджав про таке
показать весь комментарий
26.09.2025 08:16 Ответить
+2
Ну мабуть узнають коли зібʼють їхній хлам
показать весь комментарий
26.09.2025 08:16 Ответить
+2
Пропустила удар правою
показать весь комментарий
26.09.2025 08:26 Ответить
Десь тихенько сміеться Ердоган, він теж нікого не попереджав про таке
показать весь комментарий
26.09.2025 08:16 Ответить
За той випадок турки звинуватили засудили свого пілота. Путєн вимагав вибачень, але зійшлися на цьому.
показать весь комментарий
26.09.2025 09:10 Ответить
Ердоган вибачився перед Путіним за збитий Су-24
Президент Туреччини готовий компенсувати завдані збитки.
"Я хочу ще раз висловити своє співчуття і глибокі співчуття родині загиблого російського пілота і кажу: вибачте. Усім серцем поділяю їхній біль. Сім'ю російського пілота ми сприймаємо як турецьку родину. В ім'я полегшення болю і тяжкості завданих збитків ми готові до будь-якої ініціативи. У нас ніколи не було бажання і наміру збити літак, що належить Російській Федерації"

https://lb.ua/world/2016/06/27/338805_erdogan_izvinilsya_pered_putinim.html
показать весь комментарий
26.09.2025 09:23 Ответить
Ну мабуть узнають коли зібʼють їхній хлам
показать весь комментарий
26.09.2025 08:16 Ответить
Пропустила удар правою
показать весь комментарий
26.09.2025 08:26 Ответить
При чому бояркою по печінці!
показать весь комментарий
26.09.2025 09:08 Ответить
Буде сюрприз….
показать весь комментарий
26.09.2025 08:26 Ответить
Вже почули, якщо нічого не знаєте. Більше буде відомо, коли кацапські смердячі петухи і цапи будуть горіти при порушеннях повітряного простору.
показать весь комментарий
26.09.2025 08:30 Ответить
У наглої алкашки ще відкривається іі хавальник з приводу того,
Чи збиватимуть кацапські корита там , де не положено їм
літати !!
Збиватимуть , так як ви обнагліли і впевнені в тому,
що вам все можна !
показать весь комментарий
26.09.2025 08:31 Ответить
Ну як, дасть Бог, заіПашать тоді зрозумієш... Хоча на таке спромігся тільки Ердоган.
показать весь комментарий
26.09.2025 08:55 Ответить
Натівські бюрократи мабуть не можуть зібратися з духом та направити рашистам попередження. Мабуть вони не дивились фільм " Тільки не дивіться вверх", але проблеми все рівно прилетять. Триває стадія усвідомлення, а в деяких, особливо лякливих - неприйняття.
показать весь комментарий
26.09.2025 09:01 Ответить
Ба, знакомые все лица. Да это ж мария, алкоголичка.
показать весь комментарий
26.09.2025 09:02 Ответить
Закусювати треба і вуха промивати.
показать весь комментарий
26.09.2025 09:08 Ответить
Видимо с запоя невышла
показать весь комментарий
26.09.2025 09:13 Ответить
Все колись стається вперше
показать весь комментарий
26.09.2025 09:25 Ответить
Шо за косоротий трансвестит на фото?
показать весь комментарий
26.09.2025 09:27 Ответить
Маячня сивої мавпи, після алкогольного токсикозу.
показать весь комментарий
26.09.2025 09:37 Ответить
 
 