МЗС РФ не знає ні про які попередження Європи щодо збиття російських літаків-порушників

Представниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала інформацію західних ЗМІ про те, що НАТО приватно попередило Росію, що НАТО готове збивати російські літаки, якщо порушення повітряного простору триватимуть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Знаєте, я бачила це, але я взагалі не розумію, про що йдеться. Мені здається, що це якісь чергові вигадки цієї конкретної західної агенції. Якщо хоча б вдасться зрозуміти, що за зустріч, тоді зможемо й зрозуміти, на яку тему всі ці фантазії. А так це коментувати просто неможливо", - сказала вона.

За словами Захарової, цю новину створили, щоб нібито розвинути тему "абсолютно русофобської, агресивної, ненормальної риторики західноєвропейців".

Читайте: Винищувачі Gripen Угорщини перехопили п’ять російських літаків над Балтикою. ФОТО

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!