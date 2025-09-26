УКР
1 725 17

МЗС РФ не знає ні про які попередження Європи щодо збиття російських літаків-порушників

У Росії не знають нічого про попередження від Європи щодо літаків

Представниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала інформацію західних ЗМІ про те, що НАТО приватно попередило Росію, що НАТО готове збивати російські літаки, якщо порушення повітряного простору триватимуть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Знаєте, я бачила це, але я взагалі не розумію, про що йдеться. Мені здається, що це якісь чергові вигадки цієї конкретної західної агенції. Якщо хоча б вдасться зрозуміти, що за зустріч, тоді зможемо й зрозуміти, на яку тему всі ці фантазії. А так це коментувати просто неможливо", - сказала вона.

За словами Захарової, цю новину створили, щоб нібито розвинути тему "абсолютно русофобської, агресивної, ненормальної риторики західноєвропейців".

Читайте: Винищувачі Gripen Угорщини перехопили п’ять російських літаків над Балтикою. ФОТО

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Топ коментарі
+11
Десь тихенько сміеться Ердоган, він теж нікого не попереджав про таке
показати весь коментар
26.09.2025 08:16
+2
Ну мабуть узнають коли зібʼють їхній хлам
показати весь коментар
26.09.2025 08:16
+2
Пропустила удар правою
показати весь коментар
26.09.2025 08:26
За той випадок турки звинуватили засудили свого пілота. Путєн вимагав вибачень, але зійшлися на цьому.
показати весь коментар
26.09.2025 09:10
Ердоган вибачився перед Путіним за збитий Су-24
Президент Туреччини готовий компенсувати завдані збитки.
"Я хочу ще раз висловити своє співчуття і глибокі співчуття родині загиблого російського пілота і кажу: вибачте. Усім серцем поділяю їхній біль. Сім'ю російського пілота ми сприймаємо як турецьку родину. В ім'я полегшення болю і тяжкості завданих збитків ми готові до будь-якої ініціативи. У нас ніколи не було бажання і наміру збити літак, що належить Російській Федерації"

https://lb.ua/world/2016/06/27/338805_erdogan_izvinilsya_pered_putinim.html

https://lb.ua/world/2016/06/27/338805_erdogan_izvinilsya_pered_putinim.html
показати весь коментар
26.09.2025 09:23
При чому бояркою по печінці!
показати весь коментар
26.09.2025 09:08
Буде сюрприз….
показати весь коментар
26.09.2025 08:26
Вже почули, якщо нічого не знаєте. Більше буде відомо, коли кацапські смердячі петухи і цапи будуть горіти при порушеннях повітряного простору.
показати весь коментар
26.09.2025 08:30
У наглої алкашки ще відкривається іі хавальник з приводу того,
Чи збиватимуть кацапські корита там , де не положено їм
літати !!
Збиватимуть , так як ви обнагліли і впевнені в тому,
що вам все можна !
показати весь коментар
26.09.2025 08:31
Ну як, дасть Бог, заіПашать тоді зрозумієш... Хоча на таке спромігся тільки Ердоган.
показати весь коментар
26.09.2025 08:55
Натівські бюрократи мабуть не можуть зібратися з духом та направити рашистам попередження. Мабуть вони не дивились фільм " Тільки не дивіться вверх", але проблеми все рівно прилетять. Триває стадія усвідомлення, а в деяких, особливо лякливих - неприйняття.
показати весь коментар
26.09.2025 09:01
Ба, знакомые все лица. Да это ж мария, алкоголичка.
показати весь коментар
26.09.2025 09:02
Закусювати треба і вуха промивати.
показати весь коментар
26.09.2025 09:08
Видимо с запоя невышла
показати весь коментар
26.09.2025 09:13
Все колись стається вперше
показати весь коментар
26.09.2025 09:25
Шо за косоротий трансвестит на фото?
показати весь коментар
26.09.2025 09:27
Маячня сивої мавпи, після алкогольного токсикозу.
показати весь коментар
26.09.2025 09:37
 
 