Есть попадание в промышленный гражданский объект в Винницкой области

Часть российской ракеты упала в Липецкой области РФ

В результате ночной вражеской массированной атаки РФ в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Винницкой ОГА.

По информации по состоянию на сейчас пострадавших нет.

"Все ответные службы работают на месте", - отметили в ОГА.

Больше информации о вражеской атаке на область на данный момент нет.

Читайте: Индустриальный парк Sparrow горит после атаки РФ во Львове. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.

Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Также известно, что сейчас часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Винницкая область (1111) обстрел (29830)
Коригувальників треба вішати, разом з їх помічниками ригоАНАЛІВ!!!
Україною, рулює єрмачівщина ригоАНАЛІВ!!
05.10.2025 09:24 Ответить
Так. Та хто ж повісить такі ж диверсанти в охвісі?
05.10.2025 09:35 Ответить
Причём публично. С последующей конфискацией всего имущества.
05.10.2025 09:30 Ответить
Evil Maksym
@EvilMaksym
·
3 жовт.
2021
Давайте розгорнемо пару боигад в Сумах бо там Байден кажу кацапи вторгнення планують?
- та нє.
2023
Давайте фортіфікації в Сумах нормальні зробимо?
- та нє
2024
Давайте розгорнемо ППО?
- та нє
2025
- Я придумав, будуть Суми місто герой.
Запускайте піаркомпанію!!!
05.10.2025 09:34 Ответить
Країною керує некомпетентна влада для якої понад усе піар і рейтинг ,рашиські чорти знищують Україну ,а так звана влада про вибори думає.
05.10.2025 09:35 Ответить
А влучили у Ладижинську ТЕС.
05.10.2025 09:36 Ответить
 
 