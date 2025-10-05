Есть попадание в промышленный гражданский объект в Винницкой области
В результате ночной вражеской массированной атаки РФ в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Винницкой ОГА.
По информации по состоянию на сейчас пострадавших нет.
"Все ответные службы работают на месте", - отметили в ОГА.
Больше информации о вражеской атаке на область на данный момент нет.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.
Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Также известно, что сейчас часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україною, рулює єрмачівщина ригоАНАЛІВ!!
@EvilMaksym
·
3 жовт.
2021
Давайте розгорнемо пару боигад в Сумах бо там Байден кажу кацапи вторгнення планують?
- та нє.
2023
Давайте фортіфікації в Сумах нормальні зробимо?
- та нє
2024
Давайте розгорнемо ППО?
- та нє
2025
- Я придумав, будуть Суми місто герой.
Запускайте піаркомпанію!!!