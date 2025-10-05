Есть попадание в промышленный гражданский объект в Винницкой области

В результате ночной вражеской массированной атаки РФ в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Винницкой ОГА.

По информации по состоянию на сейчас пострадавших нет.

"Все ответные службы работают на месте", - отметили в ОГА.

Больше информации о вражеской атаке на область на данный момент нет.

Читайте: Индустриальный парк Sparrow горит после атаки РФ во Львове. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.

Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Также известно, что сейчас часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.

