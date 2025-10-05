УКР
2 857 8

Є влучання у промисловий цивільний об’єкт на Вінниччині

Частина російської ракети впала в Липецькій області РФ

Внаслідок нічної ворожої масованої атаки РФ на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Вінницької ОВА.

За інформацією станом на зараз, постраждалих немає.

"Усі відповіді служби працюють на місці", - зазначили в ОВА.

Більше інформації щодо ворожої атаки на область на цю мить немає.

Читайте: Індустріальний парк Sparrow горить після атаки РФ у Львові. ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти атакують дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.

Також повідомлялося, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Також відомо, що наразі частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.

Автор: 

Вінницька область (1098) обстріл (31191)
Коригувальників треба вішати, разом з їх помічниками ригоАНАЛІВ!!!
Україною, рулює єрмачівщина ригоАНАЛІВ!!
05.10.2025 09:24 Відповісти
Так. Та хто ж повісить такі ж диверсанти в охвісі?
05.10.2025 09:35 Відповісти
За часів башара асада, привладні теж незнали, хто це буде їх вішати!
Але воно усе виявилося, аж набагато швидко і дієво!
05.10.2025 11:22 Відповісти
Причём публично. С последующей конфискацией всего имущества.
05.10.2025 09:30 Відповісти
Evil Maksym
@EvilMaksym
·
3 жовт.
2021
Давайте розгорнемо пару боигад в Сумах бо там Байден кажу кацапи вторгнення планують?
- та нє.
2023
Давайте фортіфікації в Сумах нормальні зробимо?
- та нє
2024
Давайте розгорнемо ППО?
- та нє
2025
- Я придумав, будуть Суми місто герой.
Запускайте піаркомпанію!!!
05.10.2025 09:34 Відповісти
Країною керує некомпетентна влада для якої понад усе піар і рейтинг ,рашиські чорти знищують Україну ,а так звана влада про вибори думає.
05.10.2025 09:35 Відповісти
А влучили у Ладижинську ТЕС.
05.10.2025 09:36 Відповісти
 
 