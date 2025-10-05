Є влучання у промисловий цивільний об’єкт на Вінниччині

Внаслідок нічної ворожої масованої атаки РФ на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Вінницької ОВА.

За інформацією станом на зараз, постраждалих немає.

"Усі відповіді служби працюють на місці", - зазначили в ОВА.

Більше інформації щодо ворожої атаки на область на цю мить немає.

Читайте: Індустріальний парк Sparrow горить після атаки РФ у Львові. ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти атакують дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.

Також повідомлялося, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Також відомо, що наразі частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі