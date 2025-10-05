2 857 8
Є влучання у промисловий цивільний об’єкт на Вінниччині
Внаслідок нічної ворожої масованої атаки РФ на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Вінницької ОВА.
За інформацією станом на зараз, постраждалих немає.
"Усі відповіді служби працюють на місці", - зазначили в ОВА.
Більше інформації щодо ворожої атаки на область на цю мить немає.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти атакують дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.
Також повідомлялося, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Також відомо, що наразі частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.
Україною, рулює єрмачівщина ригоАНАЛІВ!!
Але воно усе виявилося, аж набагато швидко і дієво!
@EvilMaksym
·
3 жовт.
2021
Давайте розгорнемо пару боигад в Сумах бо там Байден кажу кацапи вторгнення планують?
- та нє.
2023
Давайте фортіфікації в Сумах нормальні зробимо?
- та нє
2024
Давайте розгорнемо ППО?
- та нє
2025
- Я придумав, будуть Суми місто герой.
Запускайте піаркомпанію!!!