РФ не нуждается в спутниковых разведданных Китая для обстрелов Украины, - Песков

Кремль заявил, что Россия имеет "собственные возможности" для обеспечения всех своих потребностей для войны против Украины и не нуждается в ничьей помощи, в частности разведывательной от Китая.

Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В Кремле ответили на вопрос после заявления Службы внешней разведки Украины о том, что Китай передает России спутниковую развединформацию о целях для ударов по объектам на территории Украины.

"Мы имеем собственные возможности, в том числе космические, для выполнения всех задач, которые ставит перед нами специальная военная операция (так в стране-агрессоре называют войну против Украины - ред.)", - сказал Песков журналистам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время массированной атаки РФ над Львовской областью летали китайские разведывательные спутники, - СМИ

Накануне на запрос корреспондента Укринформа в КНР в Министерстве иностранных дел Китая ответили, что им неизвестно о предоставлении китайской стороной россиянам данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине, зато Китай придерживается честной и объективной позиции относительно российско-украинского конфликта.

Массированная атака РФ в ночь на 5 октября

Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 травмированы.

Также известно, что в результате вражеских обстрелов на Запорожье один человек погиб, 10 - ранены.

Читайте также: Россия "должным образом" будет реагировать на передачу Украине ракет Tomahawk, - Песков