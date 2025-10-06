РУС
РФ не нуждается в спутниковых разведданных Китая для обстрелов Украины, - Песков

Песков и Путин

Кремль заявил, что Россия имеет "собственные возможности" для обеспечения всех своих потребностей для войны против Украины и не нуждается в ничьей помощи, в частности разведывательной от Китая.

Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В Кремле ответили на вопрос после заявления Службы внешней разведки Украины о том, что Китай передает России спутниковую развединформацию о целях для ударов по объектам на территории Украины.

"Мы имеем собственные возможности, в том числе космические, для выполнения всех задач, которые ставит перед нами специальная военная операция (так в стране-агрессоре называют войну против Украины - ред.)", - сказал Песков журналистам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время массированной атаки РФ над Львовской областью летали китайские разведывательные спутники, - СМИ

Накануне на запрос корреспондента Укринформа в КНР в Министерстве иностранных дел Китая ответили, что им неизвестно о предоставлении китайской стороной россиянам данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине, зато Китай придерживается честной и объективной позиции относительно российско-украинского конфликта.

Массированная атака РФ в ночь на 5 октября

Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 травмированы.

Также известно, что в результате вражеских обстрелов на Запорожье один человек погиб, 10 - ранены.

Читайте также: Россия "должным образом" будет реагировать на передачу Украине ракет Tomahawk, - Песков

Автор: 

Китай (3202) Песков Дмитрий (2014) россия (97533) спутник (239) война в Украине (6421)
Топ комментарии
+2
Половина зброї йде від пупса - теж рашка не потребує
показать весь комментарий
06.10.2025 16:39 Ответить
+1
Трепло в эфире , как клоун на манеже.
показать весь комментарий
06.10.2025 16:40 Ответить
+1
Хоча шо від цього чергового кацапського пі#дабола можна почути правдивого?
показать весь комментарий
06.10.2025 16:44 Ответить
Бреше, як завжди.
показать весь комментарий
06.10.2025 16:40 Ответить
Я теж так розумію. Як це можливо щоб бандит від навідника відмовився, скоріше все бере на себе. Однаково після ху...ла життя немає
показать весь комментарий
06.10.2025 17:12 Ответить
Так-так, Київ за 3 дні, усю Україну за 2...3 тижні, і геть усе--виключно самі!
показать весь комментарий
06.10.2025 16:41 Ответить
«Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области - Малюк, Буданов, чому ця гидота ще не у Ківи?
показать весь комментарий
06.10.2025 16:46 Ответить
1. расея врёт всегда
2. Если расея не врёт, смотри п.1
показать весь комментарий
06.10.2025 17:04 Ответить
Або піскова раніше від валізи відірвали, або ху...ло мало наркотиків прийняв
показать весь комментарий
06.10.2025 17:15 Ответить
 
 