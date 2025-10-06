РФ не потребує супутникових розвідданих Китаю для обстрілів України, - Пєсков

Кремль заявив, що Росія має "власні можливості" для забезпечення всіх своїх потреб для війни проти України й не потребує нічиєї допомоги, зокрема розвідувальної від Китаю.

Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У Кремлі відповіли на запитання після заяви Служби зовнішньої розвідки України про те, що Китай передає Росії супутникову розвідінформацію про цілі для ударів по об’єктах на території України.

"Ми маємо власні можливості, зокрема космічні, для виконання всіх завдань, які ставить перед нами спеціальна військова операція (так у країні-агресорці називають війну проти України, – ред.)", - сказав Пєсков журналістам.

Напередодні на запит кореспондента Укрінформу в КНР у Міністерстві закордонних справ Китаю відповіли, що їм невідомо про надання китайською стороною росіянам даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні, натомість Китай дотримується чесної та об’єктивної позиції щодо "російсько-українського конфлікту".

Масована атака РФ в ніч на 5 жовтня

Нагадаємо, що у ніч на 5 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.

Також відомо, що внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, 10 - поранені.

