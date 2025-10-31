РУС
Мерц после обстрела РФ по Украине: Германия и G7 будут поддерживать страну в обороне и энергетике

Мерц о возмещении убытков Россией

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия и страны "Большой семерки" (G7) продолжат поддерживать Украину в вопросах противовоздушной обороны и восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной во время российских атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х. Мерца.

"Россия продолжает атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Снова есть погибшие. Министры энергетики стран G7, в том числе Германии, посылают важный сигнал: мы поддерживаем Украину в вопросах противовоздушной обороны и восстановления разрушенных электростанций и инфраструктуры", - написал Мерц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС ищет пути финансирования вооружений для Украины за счет замороженных российских активов, - Мерц

Атака РФ на Украину 31 октября

