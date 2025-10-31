Мерц после обстрела РФ по Украине: Германия и G7 будут поддерживать страну в обороне и энергетике
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия и страны "Большой семерки" (G7) продолжат поддерживать Украину в вопросах противовоздушной обороны и восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной во время российских атак.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х. Мерца.
"Россия продолжает атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Снова есть погибшие. Министры энергетики стран G7, в том числе Германии, посылают важный сигнал: мы поддерживаем Украину в вопросах противовоздушной обороны и восстановления разрушенных электростанций и инфраструктуры", - написал Мерц.
Атака РФ на Украину 31 октября
- Российские оккупанты атаковали территорию Украины ударными дронами.
-
Ночью 31 октября россияне нанесли серию ударов по жилому сектору и инфраструктуре Сум.
-
Также российские войска нанесли воздушный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.
-
Во время ночной атаки на Днепропетровскую область российские дроны и артиллерия вызвали возгорание частных домов.
- Российские захватчики в очередной раз атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях.
