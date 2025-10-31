УКР
Мерц після обстрілу РФ по Україні: Німеччина та G7 підтримуватимуть країну в обороні та енергетиці

Мерц про відшкодування збитків Росією

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та країни "Великої сімки" (G7) продовжать підтримувати Україну у питаннях протиповітряної оборони та відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час російських атак.

Пр це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Х Мерца.

"Росія продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Знову є загиблі. Міністри енергетики країн G7, у тому числі Німеччини, надсилають важливий сигнал: ми підтримуємо Україну в питаннях протиповітряної оборони та відновлення зруйнованих електростанцій та інфраструктури", - написав Мерц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС шукає шляхи фінансування озброєнь для України за рахунок заморожених російських активів, - Мерц

Атака РФ на Україну 31 жовтня

G-7 G7 (1110) Німеччина (7820) Мерц Фрідріх (272)
