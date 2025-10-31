Мерц після обстрілу РФ по Україні: Німеччина та G7 підтримуватимуть країну в обороні та енергетиці

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та країни "Великої сімки" (G7) продовжать підтримувати Україну у питаннях протиповітряної оборони та відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час російських атак.

Пр це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Х Мерца.

"Росія продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Знову є загиблі. Міністри енергетики країн G7, у тому числі Німеччини, надсилають важливий сигнал: ми підтримуємо Україну в питаннях протиповітряної оборони та відновлення зруйнованих електростанцій та інфраструктури", - написав Мерц.

Атака РФ на Україну 31 жовтня

Російські окупанти атакували територію України ударними дронами.

Вночі 31 жовтня росіяни завдали серії ударів по житловому сектору та інфраструктурі Сум.

Також російські війська завдали повітряного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Під час нічної атаки на Дніпропетровщину російські дрони та артилерія спричинили займання приватних будинків.

Російські загарбники вкотре атакували залізничну інфраструктуру у Сумській та Харківській областях.

