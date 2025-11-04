Франция открыла дело против TikTok из-за вреда детям

Французские правоохранители открыли уголовное производство против платформы TikTok за несоблюдение обязанностей по защите несовершеннолетних от вредного и тревожного контента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Расследование началось после парламентского отчета, подготовленного депутатом-социалистом Артуром Делапортом.

Он отметил, что алгоритмы платформы создают "алгоритмическую ловушку", из-за которой пользователи, в частности дети, быстро попадают под влияние опасного контента.

"Наша комиссия на основе наблюдений пришла к выводу, что алгоритм платформы за несколько взаимодействий увеличивает влияние вредного, тревожного и депрессивного контента на пользователей", – заявил Делапорт.

Важность расследования и контроля в ЕС

Это первый случай во Франции, когда защита несовершеннолетних в соцсетях стала основанием для уголовного производства, что свидетельствует об усилении контроля регулирующих органов в отношении цифровых платформ.

Стоит отметить, что TikTok в Европейском Союзе регулируется как "очень большая онлайн-платформа" в соответствии с Законом о цифровых услугах, который налагает обязательства по:

гарантирование безопасности пользователей, особенно детей;

мониторинга вредного контента;

ограничения влияния алгоритмов на психическое здоровье несовершеннолетних;

сотрудничества с регуляторами в случае нарушений.

Международные изменения в собственности TikTok

Напомним, что Китай и США договорились о передаче американских активов TikTok.

Новое предприятие, которое будет контролировать приложение в США, будет преимущественно в собственности американских инвесторов, а китайская компания ByteDance потеряет большинство акций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что молодежь "должна ему" за то, что он "спас" TikTok, который оставался доступным еще год после принятия закона о его запрете.

