Франция открыла дело против TikTok из-за вреда детям
Французские правоохранители открыли уголовное производство против платформы TikTok за несоблюдение обязанностей по защите несовершеннолетних от вредного и тревожного контента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Расследование началось после парламентского отчета, подготовленного депутатом-социалистом Артуром Делапортом.
Он отметил, что алгоритмы платформы создают "алгоритмическую ловушку", из-за которой пользователи, в частности дети, быстро попадают под влияние опасного контента.
"Наша комиссия на основе наблюдений пришла к выводу, что алгоритм платформы за несколько взаимодействий увеличивает влияние вредного, тревожного и депрессивного контента на пользователей", – заявил Делапорт.
Важность расследования и контроля в ЕС
Это первый случай во Франции, когда защита несовершеннолетних в соцсетях стала основанием для уголовного производства, что свидетельствует об усилении контроля регулирующих органов в отношении цифровых платформ.
Стоит отметить, что TikTok в Европейском Союзе регулируется как "очень большая онлайн-платформа" в соответствии с Законом о цифровых услугах, который налагает обязательства по:
-
гарантирование безопасности пользователей, особенно детей;
-
мониторинга вредного контента;
-
ограничения влияния алгоритмов на психическое здоровье несовершеннолетних;
-
сотрудничества с регуляторами в случае нарушений.
Международные изменения в собственности TikTok
Напомним, что Китай и США договорились о передаче американских активов TikTok.
Новое предприятие, которое будет контролировать приложение в США, будет преимущественно в собственности американских инвесторов, а китайская компания ByteDance потеряет большинство акций.
Президент США Дональд Трамп заявил, что молодежь "должна ему" за то, что он "спас" TikTok, который оставался доступным еще год после принятия закона о его запрете.
Ранее мы писали, что перед парламентскими выборами в Чехии сотни TikTok-аккаунтов распространяли пророссийские нарративы.
