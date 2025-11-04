Франція відкрила справу проти TikTok через шкоду дітям

Французькі правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти платформи TikTok за недотримання обов’язків із захисту неповнолітніх від шкідливого та тривожного контенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.

Розслідування розпочалося після парламентського звіту, підготовленого депутатом-соціалістом Артуром Делапортом.

Він зазначив, що алгоритми платформи створюють "алгоритмічну пастку", через яку користувачі, зокрема діти, швидко потрапляють під вплив небезпечного контенту.

"Наша комісія на основі спостережень дійшла висновку, що алгоритм платформи за кілька взаємодій збільшує вплив шкідливого, тривожного та депресивного контенту на користувачів", – заявив Делапорт.

Важливість розслідування та контроль у ЄС

Це перший випадок у Франції, коли захист неповнолітніх у соцмережах став підставою для кримінального провадження, що свідчить про посилення контролю регуляторних органів щодо цифрових платформ.

Варто зазначити, що TikTok у Європейському Союзі регулюється як "дуже велика онлайн-платформа" відповідно до Закону про цифрові послуги, що накладає обов’язки щодо:

гарантування безпеки користувачів, особливо дітей;

моніторингу шкідливого контенту;

обмеження впливу алгоритмів на психічне здоров’я неповнолітніх;

співпраці з регуляторами у разі порушень.

Міжнародні зміни у власності TikTok

Нагадаємо, що Китай і США домовилися про передачу американських активів TikTok.

Нове підприємство, яке контролюватиме додаток у США, буде переважно у власності американських інвесторів, а китайська компанія ByteDance втратить більшість акцій.

Президент США Дональд Трамп заявив, що молодь "винна йому" за те, що він "врятував" TikTok, який залишався доступним ще рік після ухвалення закону про його заборону.

