РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4831 посетитель онлайн
Новости Экспорт нефти РФ Отношения США и Индии
773 15

Индия, в основном, перестала покупать нефть у России благодаря мне, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по торговому соглашению проходят успешно, а Индия уже почти перестала покупать российскую нефть.

Об этом американский политик сказал во время пресс-брифинга в Овальном кабинете, передает Цензор.НЕТ.

Отношения с Индией

"Он (Моди - ред.), в основном, перестал закупать нефть у России, и он мой друг", - заявил Трамп.

Президент США также сообщил, что Моди приглашал его посетить Индию.

По его словам, в этом вопросе будет принято положительное решение. Визит, скорее всего, состоится в следующем году, добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индийские НПЗ резко сократят закупки российской нефти после новых санкций США, – Reuters

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
  • Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
  • Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.
  • Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказы на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений от правительства и поставщиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия впервые закупила нефть из Гайаны, сокращая импорт из России, - Reuters

Автор: 

Индия (487) нефть (2066) Трамп Дональд (7029) Нарендра Моди (61)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Чи не начасі вже кожен ранок проголошувати, що "сьогодні сонце зійшло завдяки мені!"
показать весь комментарий
06.11.2025 22:37 Ответить
+2
Усі 8 планет Сонячної системи досі на орбіті... завдяки кому???
показать весь комментарий
06.11.2025 22:42 Ответить
+1
Індія так - в неї апетит поубавився - Китай ше той насос
показать весь комментарий
06.11.2025 22:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чи не начасі вже кожен ранок проголошувати, що "сьогодні сонце зійшло завдяки мені!"
показать весь комментарий
06.11.2025 22:37 Ответить
Індія так - в неї апетит поубавився - Китай ше той насос
показать весь комментарий
06.11.2025 22:38 Ответить
Усі 8 планет Сонячної системи досі на орбіті... завдяки кому???
показать весь комментарий
06.11.2025 22:42 Ответить
Це якому ...Романову? чи Рошенову?
показать весь комментарий
06.11.2025 22:54 Ответить
Трампа заявив? Значить збільшили закупівлі...
показать весь комментарий
06.11.2025 22:51 Ответить
Трамп потужний, але він лише другий🤡
показать весь комментарий
06.11.2025 22:54 Ответить
Нєєєє...
ЗЄ засцить викинути Трампа з Банкової.
А Трамп ЗЄ викинув з Білого Дому легко і граючи. 😁 Аж сталеві яйця сходами забринчали.
показать весь комментарий
06.11.2025 23:59 Ответить
" я сєбя хаваю от і до, мен вєсь пІзд@ц, кожа як у бога" (с)
...
показать весь комментарий
06.11.2025 22:56 Ответить
Брехун.
показать весь комментарий
06.11.2025 22:58 Ответить
Снова свистит трамп. Получается он - Трампсвистит.
показать весь комментарий
06.11.2025 22:59 Ответить
Ну, всьо... Теперь надо поставить этому ****** пластилиновый памятник.
показать весь комментарий
06.11.2025 23:09 Ответить
У виконанні якутського скульптора
показать весь комментарий
06.11.2025 23:20 Ответить
Якутський працює виключно з лайном. Пілістілін не доступний на цій стадії розвитку мистецтв на Роісє.
показать весь комментарий
07.11.2025 00:01 Ответить
 
 