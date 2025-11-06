Индия, в основном, перестала покупать нефть у России благодаря мне, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по торговому соглашению проходят успешно, а Индия уже почти перестала покупать российскую нефть.
Об этом американский политик сказал во время пресс-брифинга в Овальном кабинете, передает Цензор.НЕТ.
Отношения с Индией
"Он (Моди - ред.), в основном, перестал закупать нефть у России, и он мой друг", - заявил Трамп.
Президент США также сообщил, что Моди приглашал его посетить Индию.
По его словам, в этом вопросе будет принято положительное решение. Визит, скорее всего, состоится в следующем году, добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
- Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
- Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.
- Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказы на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений от правительства и поставщиков.
ЗЄ засцить викинути Трампа з Банкової.
А Трамп ЗЄ викинув з Білого Дому легко і граючи. 😁 Аж сталеві яйця сходами забринчали.
...