Індія здебільшого припинила купувати нафту у Росії завдяки мені, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його перемовини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді щодо торгівельної угоди проходять успішно, а Індія вже майже припинила купувати російську нафту.

Про це американський політик сказав під час пресбрифінгу в Овальному кабінеті.

Відносини з Індією

"Він (Моді - ред.) здебільшого припинив закупати нафту у Росії, і він мій друг", - заявив Трамп.

Президент США також повідомив, що Моді запрошував його відвідати Індію.

За його словами, у цьому питанні буде ухвалене позитивне рішення. Візит, скоріше за все, відбудеться наступного року, додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.

Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.

