Індія здебільшого припинила купувати нафту у Росії завдяки мені, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що його перемовини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді щодо торгівельної угоди проходять успішно, а Індія вже майже припинила купувати російську нафту.
Про це американський політик сказав під час пресбрифінгу в Овальному кабінеті, передає Цензор.НЕТ.
Відносини з Індією
"Він (Моді - ред.) здебільшого припинив закупати нафту у Росії, і він мій друг", - заявив Трамп.
Президент США також повідомив, що Моді запрошував його відвідати Індію.
За його словами, у цьому питанні буде ухвалене позитивне рішення. Візит, скоріше за все, відбудеться наступного року, додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
- Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
- Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.
- Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.
Топ коментарі
