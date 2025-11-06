Індія здебільшого припинила купувати нафту у Росії завдяки мені, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його перемовини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді щодо торгівельної угоди проходять успішно, а Індія вже майже припинила купувати російську нафту.

Про це американський політик сказав під час пресбрифінгу в Овальному кабінеті, передає Цензор.НЕТ.

Відносини з Індією

"Він (Моді - ред.) здебільшого припинив закупати нафту у Росії, і він мій друг", - заявив Трамп.

Президент США також повідомив, що Моді запрошував його відвідати Індію.

За його словами, у цьому питанні буде ухвалене позитивне рішення. Візит, скоріше за все, відбудеться наступного року, додав він.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
  • Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
  • Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.
  • Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.

Чи не начасі вже кожен ранок проголошувати, що "сьогодні сонце зійшло завдяки мені!"
06.11.2025 22:37
06.11.2025 22:37 Відповісти
Снова свистит трамп. Получается он - Трампсвистит.
06.11.2025 22:59
06.11.2025 22:59 Відповісти
Усі 8 планет Сонячної системи досі на орбіті... завдяки кому???
06.11.2025 22:42
06.11.2025 22:42 Відповісти
он: солнце всходит и заходит по веленью моему!
хор: по веленью твоему!
07.11.2025 01:01 Відповісти
Не богохульствуйте!
07.11.2025 07:13 Відповісти
Індія так - в неї апетит поубавився - Китай ше той насос
06.11.2025 22:38
06.11.2025 22:38 Відповісти
Трампа заявив? Значить збільшили закупівлі...
06.11.2025 22:51
06.11.2025 22:51 Відповісти
Трамп потужний, але він лише другий🤡
06.11.2025 22:54
06.11.2025 22:54 Відповісти
Нєєєє...
ЗЄ засцить викинути Трампа з Банкової.
А Трамп ЗЄ викинув з Білого Дому легко і граючи. 😁 Аж сталеві яйця сходами забринчали.
06.11.2025 23:59 Відповісти
" я сєбя хаваю от і до, мен вєсь пІзд@ц, кожа як у бога" (с)
...
06.11.2025 22:56 Відповісти
Брехун.
06.11.2025 22:58 Відповісти
Ну, всьо... Теперь надо поставить этому ****** пластилиновый памятник.
06.11.2025 23:09
06.11.2025 23:09 Відповісти
У виконанні якутського скульптора
06.11.2025 23:20 Відповісти
Якутський працює виключно з лайном. Пілістілін не доступний на цій стадії розвитку мистецтв на Роісє.
07.11.2025 00:01
07.11.2025 00:01 Відповісти
Трамп-самий коротенький анекдот..
07.11.2025 01:06 Відповісти
Ага, без трампа і сонце б не сходило...
07.11.2025 01:39
07.11.2025 01:39 Відповісти
Закінчиться все тим, що кожного ранку Трамп буде кричати: "Я - посланник Бога!", а з сусідньої палати буде доноситись голосом *****: "Я нікого на посилав!".
07.11.2025 09:16
07.11.2025 09:16 Відповісти
здебільшого це як?? Індія імпортує стільки, наскільки домовився хкуйло з Трампом??
07.11.2025 02:19
07.11.2025 02:19 Відповісти
Дитячий садочок при божевiльнi "Сонечко". Трамп надiеться, що за це вихователька йому дасть кетю?
07.11.2025 07:25
07.11.2025 07:25 Відповісти
NO TRUMP COMMENTS !
07.11.2025 07:55 Відповісти
Сам себя не похвалишь, ни кто не похвалит.
07.11.2025 08:06
07.11.2025 08:06 Відповісти
я,я,я, -головка від х..у..я.
07.11.2025 08:12 Відповісти
Я впевнений,що коли руде опудало рачить очі у дзеркало,то відчуває оргазм!
07.11.2025 11:20
07.11.2025 11:20 Відповісти
 
 