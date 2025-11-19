РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10746 посетителей онлайн
Новости Воздушные шары Беларуси в Литве
691 7

Литва открыла пограничные пункты на границе с Беларусью

Литва открыла границу с Беларусью

Литовское правительство 19 ноября приняло решение открыть два пограничных пропускных пункта на границе с Беларусью, которые закрыли в конце октября из-за воздушных шаров с контрабандой.

Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Накануне Национальная комиссия по вопросам национальной безопасности рекомендовала отменить ограничения, отметив, что "обстоятельства изменились" и ограничения больше не являются необходимыми для обеспечения внутренней безопасности.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подчеркнула, что в случае ухудшения ситуации правительство оставляет за собой право возобновить закрытие границы.

Напомним, ранее Ругинене заявила, что Литва уже научилась противодействовать угрозе контрабандных воздушных шаров, однако страна должна быть готова к новым вызовам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бельгия после инцидентов с неизвестными БПЛА покупает дроны-камикадзе в Латвии, - Reuters

Что предшествовало?

  • В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
  • Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
  • 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.
  • Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".
  • Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.
  • 29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва передала Украине оборудование для восстановления энергетики

Автор: 

Беларусь (8092) граница (5439) Литва (2670)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І треба, щоб ці пункти працювали лише на випуск з Литви.

Не впускайте до себе совецку наволоч!
показать весь комментарий
19.11.2025 14:52 Ответить
Нічого. Знову закриють коли почнуть знаходити пошкоджені ділянки залізничної колії чи ще які інші диверсії.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:07 Ответить
Захотілося гострого відчуття?
показать весь комментарий
19.11.2025 15:12 Ответить
Так, "обставини змінилися" -- так званий "білий дім" знову почав вважати режим лукаша мало не "союзнічком".
показать весь комментарий
19.11.2025 15:19 Ответить
Литовці, побійтеся Дарвіна!
показать весь комментарий
19.11.2025 15:35 Ответить
Не довго пісенька співалась...
показать весь комментарий
19.11.2025 16:23 Ответить
Ну, тепер хай готуються до диверсій та провокацій...
показать весь комментарий
19.11.2025 16:24 Ответить
 
 