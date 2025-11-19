Литва открыла пограничные пункты на границе с Беларусью

Литовское правительство 19 ноября приняло решение открыть два пограничных пропускных пункта на границе с Беларусью, которые закрыли в конце октября из-за воздушных шаров с контрабандой.

Об этом пишет LRT

Накануне Национальная комиссия по вопросам национальной безопасности рекомендовала отменить ограничения, отметив, что "обстоятельства изменились" и ограничения больше не являются необходимыми для обеспечения внутренней безопасности.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подчеркнула, что в случае ухудшения ситуации правительство оставляет за собой право возобновить закрытие границы.

Напомним, ранее Ругинене заявила, что Литва уже научилась противодействовать угрозе контрабандных воздушных шаров, однако страна должна быть готова к новым вызовам.

Что предшествовало?

В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

