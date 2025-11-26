РУС
Новости Мирный план США
Каллас: В проекте "мирного плана" для Украины нет никаких обязательств России

Каллас

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что первый обнародованный СМИ черновик "мирного плана" для Украины не содержит никаких уступок или обязательств со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"В том проекте, который мы видели, - а он, конечно, не является окончательным, - мы не увидели ни одной уступки или обязательства со стороны России. Я думаю, что в долгосрочной перспективе мы должны увидеть, что именно обязана делать Россия", - сказала Каллас.

Она добавила, что начать можно хотя бы с выполнения Москвой международных соглашений, в которых она уже обязывалась не применять силу: "По крайней мере, есть не менее 20 таких международных соглашений, где они согласились ни на кого не нападать. Мы могли бы начать с этого. Важно сохранять фокус на том, кто осуществляет агрессию".

Каллас также отметила, что в черновике "мирного плана" были собраны пункты, выгодные именно России: "Поэтому, конечно, если они выгодны России, то понятно, что это также исходит от той стороны".

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

россия (98135) США (28406) Каллас Кая (315)
Топ комментарии
+10
так звідки вони там візьмуться .. це "мирна" угода від паРаши яку вітькофф переклав на англ ))
26.11.2025 17:55 Ответить
+8
Дипломатия от Зе просто гениальна, он настолько тупой что не замечает что рашка что то там должна. А его холуи не могут ему подсказать.
26.11.2025 17:53 Ответить
+4
А воно так і задумувалося!! Ще в 22 році! Та й у 14-15 роках теж багато для цього робилося...
26.11.2025 18:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
У нашого Зю симпатія до расєї. Україну та українців він зневажає.
26.11.2025 18:31 Ответить
То могла б дописати. Всеодно цей папір рашка не прийме і будемо далі воювати.
26.11.2025 17:57 Ответить
Вони прийшли убивати - які зобов"язання чи пОступки? - шо за мова від високої
26.11.2025 17:57 Ответить
Європа розучилась на-ивати речі своїми іменами. Які, в біса «вигідні росії пункти»? Це вимоги! На-ивати треба чітко. Тоді й позиція буде ясна… без хитань і скошених вуглів. Коли боятись перестанете?
26.11.2025 17:58 Ответить
Та все, заспокойтеся. Їм цей мирний план з правками до одного місця.

‼️росія вітає мирні ініціативи США, але НЕ МАЄ НАМІРУ йти на будь-які поступки щодо України, - МЗС рф

Москва наполягає, що досягне всіх поставлених військових цілей «СВО‎».
26.11.2025 18:00 Ответить
Зате наші менеджери поїздили по Європах, поїли круасанів з баварськими ковбасками. Ну кайф, а не життя.
26.11.2025 18:28 Ответить
уже самі пуйловці заплуталися в кількості варіантів договорняка - я уже промовчу про спільноту в ЄС і в, тому числі, і в Україні!
26.11.2025 18:02 Ответить
все таки московитам винахідливості не займати ;
по вухам з мирним планом будуть їздити тупим трампам і т
втюхувать усіляку діч а іншою рукою тим часом творити геноцид а потім ******* от бачите всі пороти миру !
і так вже 300 рокі

да їх розвалити потрібно без жодних умовностей просто зараз починати це нечість якій нема місця на землі...
але що ти зробиш коли лакеї, педофіли, клоуни і всякі підори дорвались до влади в світі нам знову потрібно вигрібати все на своїх плечах
26.11.2025 18:04 Ответить
"У проєкті "мирного плану" для України немає жодних зобов'язань Росії"
А Зеленський зрадів, пішов узгоджувати)
26.11.2025 18:08 Ответить
Найкращий Мирний план для України - регулярні ракетні обстріли москви. Нічого кращого ніхто ще не придумав.
26.11.2025 18:21 Ответить
коли комусь хто ставить які обмеження? - це план капітуляціі.
26.11.2025 18:21 Ответить
вова дрискай в оає!
тебе в Україні забьють як прикацапського пса,,,
26.11.2025 18:24 Ответить
наступний Президент, а він буде,
скасує твою позорнячю пенсію папі сані.
26.11.2025 18:27 Ответить
Навіщо ці бла-бла-бла? Європейці прекрасно розуміють, шо то є не мирний план, а повна капітуляція України. Трохи відтермінована у часі.
26.11.2025 18:36 Ответить
пані, це не "мирний_план", а тиха капітуляція. Завдяки США.
26.11.2025 18:39 Ответить
****** не кормлять - їм платять за услуги....
26.11.2025 18:44 Ответить
Тому це не мирний план, а план передишки для рашистів перед новою війною.
26.11.2025 19:18 Ответить
 
 