Каллас: В проекте "мирного плана" для Украины нет никаких обязательств России

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что первый обнародованный СМИ черновик "мирного плана" для Украины не содержит никаких уступок или обязательств со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В том проекте, который мы видели, - а он, конечно, не является окончательным, - мы не увидели ни одной уступки или обязательства со стороны России. Я думаю, что в долгосрочной перспективе мы должны увидеть, что именно обязана делать Россия", - сказала Каллас.

Она добавила, что начать можно хотя бы с выполнения Москвой международных соглашений, в которых она уже обязывалась не применять силу: "По крайней мере, есть не менее 20 таких международных соглашений, где они согласились ни на кого не нападать. Мы могли бы начать с этого. Важно сохранять фокус на том, кто осуществляет агрессию".

Каллас также отметила, что в черновике "мирного плана" были собраны пункты, выгодные именно России: "Поэтому, конечно, если они выгодны России, то понятно, что это также исходит от той стороны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сын Трампа заявил, что все критики Виткоффа "хотят провала любого мирного соглашения" по Украине

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому использует переговоры, - Каллас