Каллас: У проєкті "мирного плану" для України немає жодних зобов’язань Росії

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас заявила, що перша оприлюднена ЗМІ чернетка "мирного плану" для України не містить жодних поступок чи зобов’язань з боку Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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"У тому проєкті, який ми бачили, - а він, звичайно, не є остаточним, - ми не побачили жодної поступки чи зобов'язання з російського боку. Я думаю, що в довгостроковій перспективі ми повинні побачити, що саме зобов'язана робити Росія", - сказала Каллас.

Вона додала, що почати можна хоча б з виконання Москвою міжнародних угод, у яких вона вже зобов’язувалася не застосовувати силу: "Принаймні, є щонайменше 20 таких міжнародних угод, де вони погодилися ні на кого не нападати. Ми могли б почати з цього. Важливо зберігати фокус на тому, хто здійснює агресію".

Каллас також зазначила, що у чернетці "мирного плану" були зібрані пункти, вигідні саме Росії: "Отже, звичайно, якщо вони вигідні Росії, то зрозуміло, що це також походить з того боку".

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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