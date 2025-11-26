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Новини Мирний план США
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Каллас: У проєкті "мирного плану" для України немає жодних зобов’язань Росії

Каллас

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас заявила, що перша оприлюднена ЗМІ чернетка "мирного плану" для України не містить жодних поступок чи зобов’язань з боку Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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"У тому проєкті, який ми бачили, - а він, звичайно, не є остаточним, - ми не побачили жодної поступки чи зобов'язання з російського боку. Я думаю, що в довгостроковій перспективі ми повинні побачити, що саме зобов'язана робити Росія", - сказала Каллас.

Вона додала, що почати можна хоча б з виконання Москвою міжнародних угод, у яких вона вже зобов’язувалася не застосовувати силу: "Принаймні, є щонайменше 20 таких міжнародних угод, де вони погодилися ні на кого не нападати. Ми могли б почати з цього. Важливо зберігати фокус на тому, хто здійснює агресію".

Каллас також зазначила, що у чернетці "мирного плану" були зібрані пункти, вигідні саме Росії: "Отже, звичайно, якщо вони вигідні Росії, то зрозуміло, що це також походить з того боку".

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Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

росія (70353) США (26706) Каллас Кая (520)
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Топ коментарі
+14
так звідки вони там візьмуться .. це "мирна" угода від паРаши яку вітькофф переклав на англ ))
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26.11.2025 17:55 Відповісти
+11
Дипломатия от Зе просто гениальна, он настолько тупой что не замечает что рашка что то там должна. А его холуи не могут ему подсказать.
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26.11.2025 17:53 Відповісти
+6
А воно так і задумувалося!! Ще в 22 році! Та й у 14-15 роках теж багато для цього робилося...
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26.11.2025 18:00 Відповісти
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Дипломатия от Зе просто гениальна, он настолько тупой что не замечает что рашка что то там должна. А его холуи не могут ему подсказать.
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26.11.2025 17:53 Відповісти
У нашого Зю симпатія до расєї. Україну та українців він зневажає.
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26.11.2025 18:31 Відповісти
а що ти хочеш від дипломатів без профільної освіти і досвіду роботи, якісь сексологині, рестораторши і таке інше призначено дипломатами.
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27.11.2025 09:06 Відповісти
так звідки вони там візьмуться .. це "мирна" угода від паРаши яку вітькофф переклав на англ ))
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26.11.2025 17:55 Відповісти
То могла б дописати. Всеодно цей папір рашка не прийме і будемо далі воювати.
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26.11.2025 17:57 Відповісти
Вони прийшли убивати - які зобов"язання чи пОступки? - шо за мова від високої
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26.11.2025 17:57 Відповісти
Європа розучилась на-ивати речі своїми іменами. Які, в біса «вигідні росії пункти»? Це вимоги! На-ивати треба чітко. Тоді й позиція буде ясна… без хитань і скошених вуглів. Коли боятись перестанете?
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26.11.2025 17:58 Відповісти
А воно так і задумувалося!! Ще в 22 році! Та й у 14-15 роках теж багато для цього робилося...
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26.11.2025 18:00 Відповісти
Та все, заспокойтеся. Їм цей мирний план з правками до одного місця.

‼️росія вітає мирні ініціативи США, але НЕ МАЄ НАМІРУ йти на будь-які поступки щодо України, - МЗС рф

Москва наполягає, що досягне всіх поставлених військових цілей «СВО‎».
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26.11.2025 18:00 Відповісти
Зате наші менеджери поїздили по Європах, поїли круасанів з баварськими ковбасками. Ну кайф, а не життя.
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26.11.2025 18:28 Відповісти
уже самі пуйловці заплуталися в кількості варіантів договорняка - я уже промовчу про спільноту в ЄС і в, тому числі, і в Україні!
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26.11.2025 18:02 Відповісти
все таки московитам винахідливості не займати ;
по вухам з мирним планом будуть їздити тупим трампам і т
втюхувать усіляку діч а іншою рукою тим часом творити геноцид а потім ******* от бачите всі пороти миру !
і так вже 300 рокі

да їх розвалити потрібно без жодних умовностей просто зараз починати це нечість якій нема місця на землі...
але що ти зробиш коли лакеї, педофіли, клоуни і всякі підори дорвались до влади в світі нам знову потрібно вигрібати все на своїх плечах
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26.11.2025 18:04 Відповісти
"У проєкті "мирного плану" для України немає жодних зобов'язань Росії"
А Зеленський зрадів, пішов узгоджувати)
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26.11.2025 18:08 Відповісти
Найкращий Мирний план для України - регулярні ракетні обстріли москви. Нічого кращого ніхто ще не придумав.
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26.11.2025 18:21 Відповісти
коли комусь хто ставить які обмеження? - це план капітуляціі.
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26.11.2025 18:21 Відповісти
вова дрискай в оає!
тебе в Україні забьють як прикацапського пса,,,
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26.11.2025 18:24 Відповісти
наступний Президент, а він буде,
скасує твою позорнячю пенсію папі сані.
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26.11.2025 18:27 Відповісти
Навіщо ці бла-бла-бла? Європейці прекрасно розуміють, шо то є не мирний план, а повна капітуляція України. Трохи відтермінована у часі.
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26.11.2025 18:36 Відповісти
пані, це не "мирний_план", а тиха капітуляція. Завдяки США.
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26.11.2025 18:39 Відповісти
****** не кормлять - їм платять за услуги....
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26.11.2025 18:44 Відповісти
Тому це не мирний план, а план передишки для рашистів перед новою війною.
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26.11.2025 19:18 Відповісти
 
 