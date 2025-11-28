1 397 16
Ермаку не сообщали о подозрении, следственные действия продолжаются, - СМИ
В отношении главы ОП Андрея Ермака продолжаются следственные действия, пока ему о подозрении не сообщали.
Об этом сообщила УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
НАБУ и САП провели обыски у Ермака на основании постановления следственного судьи ВАКС.
"О подозрении никому не сообщали. Следственные действия продолжаются", - добавил собеседник.
Обыски у Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия"
