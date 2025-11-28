РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10703 посетителя онлайн
Новости Обыск у Ермака
1 397 16

Ермаку не сообщали о подозрении, следственные действия продолжаются, - СМИ

Обыски у Ермака: о подозрении не сообщали

В отношении главы ОП Андрея Ермака продолжаются следственные действия, пока ему о подозрении не сообщали.

Об этом сообщила УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

НАБУ и САП провели обыски у Ермака на основании постановления следственного судьи ВАКС.

подозрении никому не сообщали. Следственные действия продолжаются", - добавил собеседник.

Смотрите: Месть Николову за разоблачение коррупции в Минобороны организовал "черный медиакиллер Банковой" Петров, - Железняк. ВИДЕО

Обыски у Ермака

Читайте также: Зеленский сказал депутатам, что коррупционный скандал "качают россияне и немного американцы", - Железняк

Автор: 

Ермак Андрей (1373) подозрение (599)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Татаров, кравець та інші прислужники ригоАНАЛЬНИХ зрадників України, глибоко і не захвильовані??? Так і продовжують, і далі гадити в Україні !?!?
показать весь комментарий
28.11.2025 12:56 Ответить
+1
показать весь комментарий
28.11.2025 12:54 Ответить
+1
Як можно оголосити підозру Керівнику президента України?
показать весь комментарий
28.11.2025 12:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.11.2025 12:54 Ответить
Татаров, кравець та інші прислужники ригоАНАЛЬНИХ зрадників України, глибоко і не захвильовані??? Так і продовжують, і далі гадити в Україні !?!?
показать весь комментарий
28.11.2025 12:56 Ответить
Тут понимаешь в чем дело - вся вертикаль работает только тогда когда она куплена или запугана - и тогда она готова покорно исполнять приказы, плюс она еще должна быть уверена что за исполнение этих приказов ей ничего не будет, сверху прикроют. Когда вертикаль начинает понимать что Али-Акелла промахнулся, что пугать больше нечем, покупать или нечем или брать от них деньги себе дороже, и что сверху уже не могут тебя защитить одним телефонным звонком - приказы резко перестают исполнятся. Незаконные приказы даже не выслушиваются, а законные просто спускаются на тормозах. В итоге вся система такого управления просто перестает работать, когда в ней не крутятся обычные рядовые винтики на местах.
показать весь комментарий
28.11.2025 13:09 Ответить
Як можно оголосити підозру Керівнику президента України?
показать весь комментарий
28.11.2025 12:58 Ответить
Ну полгода назад я бы тоже задавал себе этот вопрос и не находил бы ответа. А сейчас я уже не так уверен в невозможности. Что то завертелось, и вертят ими такие люди что звонок из ОП уже не может эти шестеренки остановить. А самое главное - это зеленый моносброд, который конечно не самого большого ума - но чувство самосохранения у них какое-никакое есть. И они видят что могут прийти аж на самый-самый верх, что еще недавно даже предположить было невозможно. И что теперь нахождение под зеленым флагом вообще не гарантирует тебе отсуствия проблем. А дурачков идти на дно за компанию с теми кто тягал валюту сумками, взамен откупаясь и покупая лояльность тощим конвертиком - нету. Да и обидно им стало когда они увидели масштабы. Ведь те кто воровал деньги мешками - они уедут в Израиль, в Аргентину, в Мордор к себе - а основной то массой зеленых могут и фонарные столбы в Киеве разукрасить.
показать весь комментарий
28.11.2025 13:06 Ответить
Це тимчасово. Як казали мєнти - такий щасливий - і без підозри? Питання в часі, але сам факт - невідворотній.
показать весь комментарий
28.11.2025 12:59 Ответить
Мабуть не за горами підозра і на найвеличнішого?
показать весь комментарий
28.11.2025 13:07 Ответить
там хто перший - малюк, буданга чи ще хто зрозуміє шо краще перщим це зробити шоб не сидяти поряд
показать весь комментарий
28.11.2025 13:22 Ответить
А де ж гора придворних блогерів які в одну горлянку будуть волати "ого невинно!" Де гора вьетнамських ботів?
показать весь комментарий
28.11.2025 13:08 Ответить
Міндічу теж підозри не оголошували - результат - іних уж нєт а тє далєчє
показать весь комментарий
28.11.2025 13:11 Ответить
І не повідомлять! Навіть буде не дивно, коли наш "потужний", увечері ще представить його до ордену - "за мужність", виявлену при обшуку, та грошової компенсації за "наклеп і моральну шкоду"...))
показать весь комментарий
28.11.2025 13:11 Ответить
підозра? Єрмаку одному?! А то як? То, хіба, тандему, щоб разом...

показать весь комментарий
28.11.2025 13:17 Ответить
Цирк для двуногих і всі ведуться, карсавчікі в ОП
показать весь комментарий
28.11.2025 13:18 Ответить
Не випускайте цю фсбешну гниду з України...😡😡😡
показать весь комментарий
28.11.2025 13:20 Ответить
це ви кому? сходіть на володимирську 15, розкажіть
показать весь комментарий
28.11.2025 13:23 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/G6S_ympWYAANDUs?format=jpg&name=900x900
показать весь комментарий
28.11.2025 13:30 Ответить
 
 