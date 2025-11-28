Ермаку не сообщали о подозрении, следственные действия продолжаются, - СМИ

В отношении главы ОП Андрея Ермака продолжаются следственные действия, пока ему о подозрении не сообщали.

Об этом сообщила УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

НАБУ и САП провели обыски у Ермака на основании постановления следственного судьи ВАКС.

"О подозрении никому не сообщали. Следственные действия продолжаются", - добавил собеседник.

Смотрите: Месть Николову за разоблачение коррупции в Минобороны организовал "черный медиакиллер Банковой" Петров, - Железняк. ВИДЕО

Обыски у Ермака

Читайте также: Зеленский сказал депутатам, что коррупционный скандал "качают россияне и немного американцы", - Железняк