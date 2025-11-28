2 973 36
Єрмаку не повідомляли про підозру, слідчі дії тривають, - ЗМІ
Щодо глави ОП Андрія Єрмака тривають слідчі дії, наразі йому про підозру не повідомляли.
Про це повідомила УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака на підставі ухвали слідчого судді ВАКС.
"Про підозру жодній особі не повідомляли. Слідчі дії тривають", - додав співрозмовник.
Обшуки у Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія"
Топ коментарі
+7 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар28.11.2025 12:56 Відповісти Посилання
+5 Sergey #606813
показати весь коментар28.11.2025 13:07 Відповісти Посилання
+5 Gal
показати весь коментар28.11.2025 13:17 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хтось дійсно вважає що таке може бути, все усі завжди знають, а він ні, а головне напевно і Зе в шоці
Піарники шобли намалюють ці обшуки як "у нас всі рівні перед законом".
Андрєй Барісич всіляко сприяє, щоб справедливість настала якомога швидше.
На крайняк, татарівсько-портновський суд "розбереться" і підтвердить, що в діях АБ немає складу злочину!