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Новини Обшук у Єрмака
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Єрмаку не повідомляли про підозру, слідчі дії тривають, - ЗМІ

Обшуки у Єрмака: про підозру не повідомляли

Щодо глави ОП Андрія Єрмака тривають слідчі дії, наразі йому про підозру не повідомляли.

Про це повідомила УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака на підставі ухвали слідчого судді ВАКС.

"Про підозру жодній особі не повідомляли. Слідчі дії тривають", - додав співрозмовник.

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Обшуки у Єрмака

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Автор: 

Єрмак Андрій (1780) підозра (1019)
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Топ коментарі
+7
Татаров, кравець та інші прислужники ригоАНАЛЬНИХ зрадників України, глибоко і не захвильовані??? Так і продовжують, і далі гадити в Україні !?!?
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28.11.2025 12:56 Відповісти
+5
Мабуть не за горами підозра і на найвеличнішого?
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28.11.2025 13:07 Відповісти
+5
підозра? Єрмаку одному?! А то як? То, хіба, тандему, щоб разом...

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28.11.2025 13:17 Відповісти
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28.11.2025 12:54 Відповісти
??? скучив за впливом кацапстану, еге, ж?
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28.11.2025 14:47 Відповісти
Татаров, кравець та інші прислужники ригоАНАЛЬНИХ зрадників України, глибоко і не захвильовані??? Так і продовжують, і далі гадити в Україні !?!?
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28.11.2025 12:56 Відповісти
Тут понимаешь в чем дело - вся вертикаль работает только тогда когда она куплена или запугана - и тогда она готова покорно исполнять приказы, плюс она еще должна быть уверена что за исполнение этих приказов ей ничего не будет, сверху прикроют. Когда вертикаль начинает понимать что Али-Акелла промахнулся, что пугать больше нечем, покупать или нечем или брать от них деньги себе дороже, и что сверху уже не могут тебя защитить одним телефонным звонком - приказы резко перестают исполнятся. Незаконные приказы даже не выслушиваются, а законные просто спускаются на тормозах. В итоге вся система такого управления просто перестает работать, когда в ней не крутятся обычные рядовые винтики на местах.
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28.11.2025 13:09 Відповісти
Як можно оголосити підозру Керівнику президента України?
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28.11.2025 12:58 Відповісти
Ну полгода назад я бы тоже задавал себе этот вопрос и не находил бы ответа. А сейчас я уже не так уверен в невозможности. Что то завертелось, и вертят ими такие люди что звонок из ОП уже не может эти шестеренки остановить. А самое главное - это зеленый моносброд, который конечно не самого большого ума - но чувство самосохранения у них какое-никакое есть. И они видят что могут прийти аж на самый-самый верх, что еще недавно даже предположить было невозможно. И что теперь нахождение под зеленым флагом вообще не гарантирует тебе отсуствия проблем. А дурачков идти на дно за компанию с теми кто тягал валюту сумками, взамен откупаясь и покупая лояльность тощим конвертиком - нету. Да и обидно им стало когда они увидели масштабы. Ведь те кто воровал деньги мешками - они уедут в Израиль, в Аргентину, в Мордор к себе - а основной то массой зеленых могут и фонарные столбы в Киеве разукрасить.
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28.11.2025 13:06 Відповісти
Це тимчасово. Як казали мєнти - такий щасливий - і без підозри? Питання в часі, але сам факт - невідворотній.
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28.11.2025 12:59 Відповісти
Мабуть не за горами підозра і на найвеличнішого?
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28.11.2025 13:07 Відповісти
там хто перший - малюк, буданга чи ще хто зрозуміє шо краще перщим це зробити шоб не сидяти поряд
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28.11.2025 13:22 Відповісти
Йому тільки жінка підозру може пред'явити, так він їй пояснює що років він недоторканий
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28.11.2025 13:39 Відповісти
А де ж гора придворних блогерів які в одну горлянку будуть волати "ого невинно!" Де гора вьетнамських ботів?
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28.11.2025 13:08 Відповісти
Та ще ж не повідомили. Про шо ботам писати?
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28.11.2025 13:32 Відповісти
Міндічу теж підозри не оголошували - результат - іних уж нєт а тє далєчє
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28.11.2025 13:11 Відповісти
І не повідомлять! Навіть буде не дивно, коли наш "потужний", увечері ще представить його до ордену - "за мужність", виявлену при обшуку, та грошової компенсації за "наклеп і моральну шкоду"...))
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28.11.2025 13:11 Відповісти
підозра? Єрмаку одному?! А то як? То, хіба, тандему, щоб разом...

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28.11.2025 13:17 Відповісти
Не випускайте цю фсбешну гниду з України...😡😡😡
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28.11.2025 13:20 Відповісти
Повідомлять через дві години, як Єрмак звалить.
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28.11.2025 13:31 Відповісти
Він даже про обшуки не знав, дав ключі від однією з квартира де можна шукати, даже не запитав навіщо.
Хтось дійсно вважає що таке може бути, все усі завжди знають, а він ні, а головне напевно і Зе в шоці
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28.11.2025 13:34 Відповісти
Не повідомляли підозру ,тому що татаров там обзвонює кругом, де тільки можливо. Залишається крисам вибрати пріоритети. Чи тікати з корабля чи тонути з капітаном.
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28.11.2025 13:37 Відповісти
Де ти бачив пацюків яки згодилися тонути з капітаном
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28.11.2025 13:41 Відповісти
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28.11.2025 13:49 Відповісти
нічого не треба повідомляти дєрьмаку. відпздити, обісцяти , і за грати.
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28.11.2025 13:49 Відповісти
Не отримає він ніякої підозри, дай Боже, щоб я помилявся...
Піарники шобли намалюють ці обшуки як "у нас всі рівні перед законом".
Андрєй Барісич всіляко сприяє, щоб справедливість настала якомога швидше.
На крайняк, татарівсько-портновський суд "розбереться" і підтвердить, що в діях АБ немає складу злочину!
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28.11.2025 13:51 Відповісти
Схоже на це
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28.11.2025 14:42 Відповісти
Щось ми здається ,що це операція прикриття - відмазування алібаби ,а потім нам скажуть -"ми провели обшуки але нічого не знайшли і алібаба є кришталево чистою людиною "
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28.11.2025 13:52 Відповісти
Дай-ка угадаю... Ничего не найдут и жена Цезаря снова вне подозрений. Вот заскриньте
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28.11.2025 14:41 Відповісти
Я тебя породил, Я тебя и ... (С)
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28.11.2025 14:44 Відповісти
Колись цей картковий будиночок 95 - з будовами і надбудовами ОП-поверхів повинен та посипатися. А до того біди - неміряно.
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28.11.2025 14:53 Відповісти
Поки сонцесяйний хрипатий мародер ходить на свободі, створена ним банда злодіїв та зрадників Батьківщини буде процвітати
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28.11.2025 15:07 Відповісти
Єрмаку підозру не повідомляли, але обшук провели. Хуцпа якась.
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28.11.2025 15:49 Відповісти
... може бути в великий пшик, бо алібаба працює не один, там ціла зграя зрадників, наприклад татаров .
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28.11.2025 19:16 Відповісти
 
 