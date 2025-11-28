Єрмаку не повідомляли про підозру, слідчі дії тривають, - ЗМІ

Щодо глави ОП Андрія Єрмака тривають слідчі дії, наразі йому про підозру не повідомляли.

Про це повідомила УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака на підставі ухвали слідчого судді ВАКС.

"Про підозру жодній особі не повідомляли. Слідчі дії тривають", - додав співрозмовник.

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Обшуки у Єрмака

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