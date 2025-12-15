Подозреваемого в изнасиловании студенток Белоуса оставили под стражей до 21 января 2026 года

Печерский суд оставил под стражей бывшего директора "Молодого театра" Андрея Белоуса, подозреваемого в изнасиловании студенток, в том числе, и несовершеннолетних.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Меры пресечения продлены

Печерский районный суд г. Киева продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 21.01.2026 года бывшему директору "Молодого театра" - преподавателю университета Карпенко-Карого, которому инкриминируют систематические изнасилования и сексуальное насилие в отношении студенток, среди которых были несовершеннолетние (ч. ч. 2, 3 ст. 152, ч. ч. 1, 2 ст. 153 УК Украины).

Отмечается, что мера пресечения продлена без возможности внесения залога.

Риски незаконного влияния на потерпевших и свидетелей

Так, во время судебного разбирательства прокуроры Офиса Генерального прокурора обосновали необходимость дальнейшего содержания под стражей, в частности, учитывая тяжесть инкриминируемых преступлений, имеющиеся риски незаконного влияния на потерпевших и свидетелей, а также возможность препятствования уголовному производству.



Сторону обвинения в суде представляет заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.



"В таких производствах принципиальным является не только неотвратимость ответственности, но и реальная защита потерпевших. Именно поэтому прокуроры настаивают на мерах пресечения, которые делают невозможным любое давление или вмешательство в ход правосудия", - отметил Логачев.

Что предшествовало?

Ранее театрального режиссера и преподавателя Андрея Белоуса в анонимном видео обвинили в домогательствах к студенткам.

На видео на Youtube-канале "Насильник Белоус" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназванная девушка со скрытым лицом заявила, что стала жертвой домогательств театрального режиссера.

Автор видео утверждала, что Белоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее "на чай".

Впоследствии в вузе заявили, что никаких официальных заявлений в адрес университета не поступало.

24 января КНУТКиТ имени Карпенко-Карого отреагировал на обвинения, появившиеся против преподавателя Андрея Белоуса в домогательствах к студенткам, обратившись с заявлением в полицию.

Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Белоуса при поддержке своего мужа.