Підозрюваного у зґвалтуваннях студенток Білоуса залишили під вартою до 21 січня 2026 року

Печерський суд залишив під вартою колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса, підозрюваного у зґвалтуванні студенток, зокрема і неповнолітніх.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Запобіжний захід продовжено

Печерський районний суд м. Києва продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21.01.2026 року колишньому директору "Молодого театру" - викладачу університету Карпенка-Карого, якому інкримінують систематичні зґвалтування та сексуальне насильство стосовно студенток, серед яких були неповнолітні (ч. ч. 2, 3 ст. 152, ч. ч. 1, 2 ст. 153 КК України).

Зазначається, що запобіжний захід продовжено без можливості внесення застави.

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Ризики незаконного впливу на потерпілих та свідків

Так, під час судового розгляду прокурори Офісу Генерального прокурора обґрунтували необхідність подальшого тримання під вартою, зокрема з огляду на тяжкість інкримінованих злочинів, наявні ризики незаконного впливу на потерпілих та свідків, а також можливість перешкоджання кримінальному провадженню.



Сторону обвинувачення у суді представляє заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.



"У таких провадженнях принциповою є не лише невідворотність відповідальності, а й реальний захист потерпілих. Саме тому прокурори наполягають на запобіжних заходах, які унеможливлюють будь-який тиск чи втручання у хід правосуддя", - зазначив Логачов.

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Що передувало?

Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток.

На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера.

Авторка відео стверджувала, що Білоус надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями, та запрошував її "на чай".

Згодом у виші заявили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.

24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.

Згодом дівчина все ж розкрила своє ім’я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.