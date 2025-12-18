РУС
Российский беспилотник попал в балкон жилого дома в Одессе. ФОТОрепортаж

Атака на Одессу 18 декабря

В Одессе дрон влетел в квартиру одного из жилых комплексов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме написал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, атака произошла вечером 18 декабря во время очередного удара российских беспилотников по гражданской инфраструктуре города. Один из вражеских дронов попал в балкон квартиры на 22-м этаже многоэтажного дома.

Дрон влетел в квартиру в Одессе 18 декабря


Дрон влетел в квартиру в Одессе 18 декабря

Дрон влетел в квартиру в Одессе 18 декабря

Последствия попаданий в жилые дома

По словам Кипера, под ударом также оказался еще один многоквартирный дом. В нем поврежден фасад и квартира на 15-м этаже, выбиты оконные стекла и повреждено имущество жильцов. По предварительным данным, после попаданий пожаров не возникло.

"Враг атаковал плотную жилую застройку. Есть повреждения домов, но обошлось без погибших и раненых", – сообщил Кипер.

Работа экстренных служб

По состоянию на вечер информации о пострадавших после атаки российских БПЛА нет. На местах попаданий работают экстренные и коммунальные службы, которые обследуют поврежденные здания и ликвидируют последствия атаки.

Жителям оказывается необходимая помощь, данные о разрушениях уточняются.

