Російський безпілотник поцілив у балкон житлового будинку в Одесі. ФОТОрепортаж
В Одесі дрон влетів у квартиру одного з житлових комплексів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, атака сталася ввечері 18 грудня під час чергового удару російських безпілотників по цивільній інфраструктурі міста. Один із ворожих дронів влучив у балкон квартири на 22-му поверсі багатоповерхового будинку.
Наслідки влучань у житлові будинки
За словами Кіпера, під ударом також опинився ще один багатоквартирний будинок. У ньому пошкоджено фасад та квартиру на 15-му поверсі, вибито віконне скло та понівечено майно мешканців. За попередніми даними, після влучань пожеж не виникло.
"Ворог атакував щільну житлову забудову. Є пошкодження будинків, але обійшлося без загиблих і поранених", – повідомив Кіпер.
Робота екстрених служб
Станом на вечір інформації про постраждалих після атаки російських БпЛА немає. На місцях влучань працюють екстрені та комунальні служби, які обстежують пошкоджені будівлі та ліквідовують наслідки атаки.
Мешканцям надається необхідна допомога, дані щодо руйнувань уточнюються.
- Раніше ми повідомляли, що у четвер, 18 грудня, російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою.
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