Генсек НАТО о протестах молодежи в Германии: "Когда будет нужно - возьмут оружие"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал протесты части молодежи в Германии против реформы военной службы и возможного расширения призыва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Рютте немецкому изданию Bild.
Журналисты обратили внимание генсека Альянса на демонстрации, которые проходят в Германии, и спросили, как государства могут мотивировать молодое поколение быть готовым защищать свою страну в условиях роста угроз безопасности.
Позиция Рютте по поводу протестов молодежи
По словам Марка Рютте, общественные дискуссии вокруг военной службы являются естественными для демократических стран. В то же время он убежден, что большинство граждан осознает реальность угроз и необходимость обороны.
"Когда я смотрю на Германию, а также на мою собственную страну, Нидерланды, я вижу явное большинство, которое понимает угрозу и необходимость защищать свою страну", - заявил Рютте.
Генсек НАТО добавил, что не сомневается в готовности молодежи действовать в критический момент, если безопасность государства окажется под реальной угрозой.
Реформа Бундесвера и контекст безопасности
Рютте также подчеркнул преимущество стран НАТО над Россией с учетом демографического и военного потенциала. По его словам, государства Альянса вместе значительно сильнее, чем РФ, и имеют достаточные ресурсы для сдерживания агрессии.
- Немецкий парламент принял реформу военной службы19 декабря. Она предусматривает постепенное увеличение численности Бундесвера с примерно 184 тысяч военнослужащих до 255–270 тысяч к 2035 году.
- Согласно реформе, с июля 2027 года все немецкие юноши обязаны проходить медицинскую комиссию, начиная с тех, кто родился в 2008 году. Ежегодно ее будут проходить примерно 300 тысяч молодых людей.
- После этого немецкая молодежь вышла на массовые протесты против.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в долгосрочной перспективе возможен призыв женщин в Бундесвер, если добровольная военная служба не обеспечит нужную численность.
Ранее Рютте заявил, что только президенту США Дональду Трампу под силу заставить РФ прекратить войну против Украины.
РФ, ісламісти і тд мобілізують їх і поженуть на мясні штурми як миленьких. Або розстріляють. От і вся казка
Правда, досить швидко Бундесвер перетвориться в ІДІЛ чи у бойове крило братів-мусульман.