Новости Обязательный воинский призыв в странах Европы
3 271 24

Генсек НАТО о протестах молодежи в Германии: "Когда будет нужно - возьмут оружие"

Протесты молодежи в Германии против призыва: реакция НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал протесты части молодежи в Германии против реформы военной службы и возможного расширения призыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Рютте немецкому изданию Bild.

Журналисты обратили внимание генсека Альянса на демонстрации, которые проходят в Германии, и спросили, как государства могут мотивировать молодое поколение быть готовым защищать свою страну в условиях роста угроз безопасности.

Позиция Рютте по поводу протестов молодежи

По словам Марка Рютте, общественные дискуссии вокруг военной службы являются естественными для демократических стран. В то же время он убежден, что большинство граждан осознает реальность угроз и необходимость обороны.

"Когда я смотрю на Германию, а также на мою собственную страну, Нидерланды, я вижу явное большинство, которое понимает угрозу и необходимость защищать свою страну", - заявил Рютте.

Генсек НАТО добавил, что не сомневается в готовности молодежи действовать в критический момент, если безопасность государства окажется под реальной угрозой.

Реформа Бундесвера и контекст безопасности

Рютте также подчеркнул преимущество стран НАТО над Россией с учетом демографического и военного потенциала. По его словам, государства Альянса вместе значительно сильнее, чем РФ, и имеют достаточные ресурсы для сдерживания агрессии.

  • Немецкий парламент принял реформу военной службы19 декабря. Она предусматривает постепенное увеличение численности Бундесвера с примерно 184 тысяч военнослужащих до 255–270 тысяч к 2035 году.
  • Согласно реформе, с июля 2027 года все немецкие юноши обязаны проходить медицинскую комиссию, начиная с тех, кто родился в 2008 году. Ежегодно ее будут проходить примерно 300 тысяч молодых людей.
  • После этого немецкая молодежь вышла на массовые протесты против.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в долгосрочной перспективе возможен призыв женщин в Бундесвер, если добровольная военная служба не обеспечит нужную численность.

Ранее Рютте заявил, что только президенту США Дональду Трампу под силу заставить РФ прекратить войну против Украины.

+5
Потрібно переймати досвід у ТЦК. Тоді дійсно нікуди не дінуться, крім СЗЧ, але це всього 70%.
21.12.2025 21:34 Ответить
+5
А в Нідерландах багато ТЦК?
21.12.2025 21:36 Ответить
+5
десятиліттями лівацька ідеологія промивала та розкладала Європу, а це вже плоди цієї ідеології, коли виросли покоління ідіотів, які на повному серйозі вважають, що "всє люді братья", що "всє люді равни", що одностатеві шлюби це *******, а хто проти, той фошизд... Лівацька хвороба продовжує розкладати Європу, зробила її слабкою та нерішучою. Чи зробить Європа висновки з помилок України ХЗ.
21.12.2025 21:55 Ответить
Потрібно переймати досвід у ТЦК. Тоді дійсно нікуди не дінуться, крім СЗЧ, але це всього 70%.
21.12.2025 21:34 Ответить
А в Нідерландах багато ТЦК?
21.12.2025 21:36 Ответить
Вони в основному в Польщі. Ну ті що знімають постановки для росс.тв
21.12.2025 21:48 Ответить
скільки отримуєш фублей за антіукраїнський комент, недомаланец?
21.12.2025 22:09 Ответить
З чого ти взяв, що коммент антиукраїнський? Ти проти мобілізації?
21.12.2025 22:13 Ответить
хіба ти не розумієш що написав? чи гадаєш що ніхто не зрозумів зміст?
21.12.2025 22:16 Ответить
Поясни, мій добрий учитель.
21.12.2025 22:19 Ответить
який ти кумедний. Спробуй себе у кварталі чи у безумної
21.12.2025 22:26 Ответить
А коріння звідки ростуть протести не пробували знайти?
21.12.2025 21:35 Ответить
Росія тут ні до чого.
21.12.2025 21:41 Ответить
Це ж іронія?
21.12.2025 21:47 Ответить
Все просто. Вони візьмуть зброю так чи так просто або ЗА ворога або проти нього.
РФ, ісламісти і тд мобілізують їх і поженуть на мясні штурми як миленьких. Або розстріляють. От і вся казка
21.12.2025 21:35 Ответить
Чінаїсти та чучхєри так само зроблять.
21.12.2025 21:46 Ответить
але ж вільна людина, країна нічого не дала і взагалі ненароджені для війни.
21.12.2025 21:35 Ответить
Нащадки руснявих емігрантів, оссі-совків та комсомольцько-кадебешного "активу" + лбгт спільнота та вирожденці "сніжинки" які проти всього поганого але за дотримання всіх писаних прав "людей"...
21.12.2025 21:44 Ответить
будуть їм права, як росіянці прийдуть. Повбивають, зваглують, оберуть і наприкінец до Сибіру в "товарняках"... шляхом дідів
21.12.2025 22:13 Ответить
Та скоріше б вже стало треба.....
21.12.2025 21:44 Ответить
А ви спробуйте давати громадянство за службу в армії. Бородатий народ повалить рікою.

Правда, досить швидко Бундесвер перетвориться в ІДІЛ чи у бойове крило братів-мусульман.
21.12.2025 21:45 Ответить
Це тіпа ми не хочемо захищати свої домівки ,свою батьківщину,ну ну флаг трикольорний
21.12.2025 21:53 Ответить
десятиліттями лівацька ідеологія промивала та розкладала Європу, а це вже плоди цієї ідеології, коли виросли покоління ідіотів, які на повному серйозі вважають, що "всє люді братья", що "всє люді равни", що одностатеві шлюби це *******, а хто проти, той фошизд... Лівацька хвороба продовжує розкладати Європу, зробила її слабкою та нерішучою. Чи зробить Європа висновки з помилок України ХЗ.
21.12.2025 21:55 Ответить
Європа зажралася. Піди плєшивець на Польщу в 22 році, вже сидів би на Ла-Манші.
21.12.2025 21:58 Ответить
В реальності ніхто ніяку зброю брати до рук не буде. В гіршому випадку буде злив країн Балтії і поділ Європи як у часи Холодної війни, в кращому - до влади прийде АдН і відновить економічне співробітництво з росією. Українцям скажуть дякую за те що виснажили агресора і порадять домовлятись з ним як є.
21.12.2025 22:07 Ответить
Якщо стане потрiбно до ухилянтiв в Нiметчинi буде приїзжати автiвка полiцiї, брати за комiр та й везти до вiйськомата чi що там є у них. Орднунг нiкуди не дiвся.
21.12.2025 22:21 Ответить
Коли голова вивернута в сторону жопи і переймається тільки нею, руки зброю не втримають.(((
21.12.2025 22:38 Ответить
 
 