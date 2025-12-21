Генсек НАТО о протестах молодежи в Германии: "Когда будет нужно - возьмут оружие"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал протесты части молодежи в Германии против реформы военной службы и возможного расширения призыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Рютте немецкому изданию Bild.

Журналисты обратили внимание генсека Альянса на демонстрации, которые проходят в Германии, и спросили, как государства могут мотивировать молодое поколение быть готовым защищать свою страну в условиях роста угроз безопасности.

Позиция Рютте по поводу протестов молодежи

По словам Марка Рютте, общественные дискуссии вокруг военной службы являются естественными для демократических стран. В то же время он убежден, что большинство граждан осознает реальность угроз и необходимость обороны.

"Когда я смотрю на Германию, а также на мою собственную страну, Нидерланды, я вижу явное большинство, которое понимает угрозу и необходимость защищать свою страну", - заявил Рютте.

Генсек НАТО добавил, что не сомневается в готовности молодежи действовать в критический момент, если безопасность государства окажется под реальной угрозой.

Реформа Бундесвера и контекст безопасности

Рютте также подчеркнул преимущество стран НАТО над Россией с учетом демографического и военного потенциала. По его словам, государства Альянса вместе значительно сильнее, чем РФ, и имеют достаточные ресурсы для сдерживания агрессии.

Немецкий парламент принял реформу военной службы19 декабря. Она предусматривает постепенное увеличение численности Бундесвера с примерно 184 тысяч военнослужащих до 255–270 тысяч к 2035 году.

Согласно реформе, с июля 2027 года все немецкие юноши обязаны проходить медицинскую комиссию, начиная с тех, кто родился в 2008 году. Ежегодно ее будут проходить примерно 300 тысяч молодых людей.

После этого немецкая молодежь вышла на массовые протесты против.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в долгосрочной перспективе возможен призыв женщин в Бундесвер, если добровольная военная служба не обеспечит нужную численность.

