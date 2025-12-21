Генсек НАТО про протести молоді в Німеччині: "Коли буде треба — візьмуть зброю"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував протести частини молоді в Німеччині проти реформи військової служби та можливого розширення призову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Рютте німецькому виданню Bild.

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Журналісти звернули увагу генсека Альянсу на демонстрації, які відбуваються в Німеччині, та запитали, як держави можуть мотивувати молоде покоління бути готовим захищати свою країну в умовах зростання безпекових загроз.

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Позиція Рютте щодо протестів молоді

За словами Марка Рютте, суспільні дискусії навколо військової служби є природними для демократичних країн. Водночас він переконаний, що більшість громадян усвідомлює реальність загроз і необхідність оборони.

"Коли я дивлюся на Німеччину, а також на мою власну країну, Нідерланди, я бачу явну більшість, яка розуміє загрозу та необхідність захищати свою країну", — заявив Рютте.

Генсек НАТО додав, що не сумнівається в готовності молоді діяти у критичний момент, якщо безпека держави опиниться під реальною загрозою.

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Реформа Бундесверу та безпековий контекст

Рютте також наголосив на перевазі країн НАТО над Росією з огляду на демографічний та військовий потенціал. За його словами, держави Альянсу разом значно сильніші, ніж РФ, і мають достатні ресурси для стримування агресії.

Німецький парламент ухвалив реформу військової служби 19 грудня. Вона передбачає поступове збільшення чисельності Бундесверу з приблизно 184 тисяч військовослужбовців до 255–270 тисяч до 2035 року.

Згідно з реформою, з липня 2027 року всі німецькі юнаки зобов'язані проходити медичну комісію, починаючи з тих, хто народився у 2008 році. Щороку цю її проходитимуть приблизно 300 тисяч молодих людей.

Після цього німецька молодь вийшла на масові протести проти.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у довгостроковій перспективі можливий призов жінок до Бундесверу, якщо добровільна військова служба не забезпечить потрібної чисельності.

Раніше Рютте заявив, що лише президентові США Дональду Трампу під силу змусити РФ припинити війну проти України.

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