Новости Передача Украине замороженных средств РФ
4 642 30

Европа подводит Украину, война может закончиться на крайне неблагоприятных для Киева условиях, - Politico

Politico пишет, что Европа подводит Украину

Война России против Украины, вероятно, завершится в следующем году - и на условиях, крайне неблагоприятных для Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

Почему такой прогноз?

Обозреватель Джейми Деттмер отмечает, что это связано с тем, что на прошлой неделе ЕС не смог договориться об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины.

Отказ от предложения о репарационном кредите лишает Украину гарантированного финансирования на следующие два года.

"Именно юридические опасения Бельгии по поводу займа, а также нежелание президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони присоединиться к канцлеру Германии Фридриху Мерцу в поддержке этого предложения обрекли его на провал.

И все это, несмотря на недели споров и завышенные ожидания сторонников плана, в частности президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен", - пишет автор.

К счастью, ЕС все же предоставит Украине значительный пакет финансирования, согласившись на совместное заимствование в 90 млрд евро. Киев получит кредит за счет беспроцентного займа, обеспеченного бюджетом ЕС.

Издание отмечает, что хотя это и позволит Украине избежать исчерпания средств в начале следующего года, пакет помощи рассчитан на два года, и этого будет недостаточно, чтобы Киев мог продолжать борьбу.

По прогнозам Международного валютного фонда, из-за сокращения финансовой поддержки со стороны США дефицит бюджета Украины в течение следующих двух лет достигнет около $160 млрд.

"Проще говоря, Украине понадобится гораздо больше от Европы - и блоку будет все труднее это обеспечить", - пояснил автор.

Тем не менее, многие европейские лидеры были достаточно оптимистичны после заключения соглашения о финансировании на прошлой неделе. Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что согласованный пакет все еще связан с замороженными российскими активами.

"Кроме того, существует мнение, что дальнейший кредит может быть добавлен и косвенно связан с российскими активами. И это возможно. Но это также можно толковать как подсчет цыплят, прежде чем они вылупятся, поскольку все зависит от того, какое соглашение будет заключено для прекращения войны", - добавил Деттмер.

Между тем, получить еще один кредит будет не так просто, когда бюджет Украины снова опустеет.

Три страны - Венгрия, Словакия и Чехия, уже отказались от программы совместного заимствования, о которой было объявлено на прошлой неделе.

Автор отмечает, что нетрудно представить, что к ним присоединятся и другие страны, которые не согласны с идеей еще одного многомиллиардного пакета помощи в 2027 году, который является важным избирательным годом как для Франции, так и для Германии. Кроме того, президент США Дональд Трамп все еще будет в Белом доме, поэтому нет смысла надеяться на дополнительные средства из Вашингтона.

Премьер Бельгии Де Вевер назвал соглашение на прошлой неделе "победой для Украины, победой для финансовой стабильности... и победой для ЕС".

Путин видит все иначе

Владимир Зеленский, пытаясь убедить европейских лидеров поддержать кредит, сказал: "Если Путин будет знать, что мы можем оставаться устойчивыми еще по крайней мере несколько лет, то его мотивация продолжать эту войну станет значительно слабее".

Автор считает, что провал переговоров по замороженным активам на прошлой неделе подчеркнул разногласия между европейскими лидерами.

Путин, несомненно, сделает из этого свои выводы, лишь подтвердив, что время на его стороне. Что, если он подождет еще немного, 28-пунктный план, который его помощники разработали вместе с услужливым специальным посланником Трампа Стивом Виткоффом, может быть возобновлен, оставив Украину и Европу в затруднительном положении?

Также российский диктатор может следить за опросами общественного мнения и видеть рост недовольства европейских избирателей поддержкой Украины в некоторых крупнейших экономиках континента.

Так, на прошлой неделе Politico опубликовал опрос, который показал, что респонденты в Германии и Франции, возможно, еще более неохотно поддерживают финансирование Украины, чем респонденты в США.

В Германии 45% респондентов заявили, что поддержат сокращение финансовой помощи Украине, тогда как только 20% высказались за увеличение помощи. Во Франции 37% респондентов хотели бы оказывать меньше помощи Киеву, тогда как только 24% высказались за ее увеличение.

"Накануне заседания Европейского совета на прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что европейским лидерам предоставляется возможность опровергнуть утверждение Трампа об их слабости. Что, подписав соглашение о разблокировании сотен миллиардов замороженных российских активов, они также дадут ответ на клеймение президентом США Европы как "группы стран, которые приходят в упадок".

Этого им не удалось сделать", - подытожил автор.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

+7
і знову ця кацапська хєрня!
українці, вас всі кинули!
українці, трамп ненавидить зе!гундоса!
українці, європа від вас відвернулась!
українці, терміново капітулюйте!
давайте, от прямо сьогодні, до різдва!
23.12.2025 11:17
+7
Мозок любителя марафону, не хоче приймати реальність.
23.12.2025 11:21
+4
Поки війна йде, говорити про те як вона закінчиться зарано. В будь який момент росія може перестати існувати, розвалившись на 150 регіонів.
23.12.2025 11:25
Які умови? - за Україну ніхто не хоче вписатися - а один на один проти такого монстра ми не вистоїм - навіть Гітлер перед нападом на СРСР зібрав всю Європу
23.12.2025 11:14
Поки війна йде, говорити про те як вона закінчиться зарано. В будь який момент росія може перестати існувати, розвалившись на 150 регіонів.
23.12.2025 11:25
Ви просто геній планування.
23.12.2025 11:46
Я давно живу і пам'ятаю що під час розвалу СРСР в РСФСР був парад суверенітетів, десятки регіонів приймали декларації про незалежність і тільки позиція США по невизнанню цих декларацій незалежності не дала РСФСР розвалитись остаточно на сотні регіонів. Цікавий факт, що ці декларації про незалежність досі дійсні, їх не відмінили і в будь яку мить росія може розвалитись на 150 регіонів.
23.12.2025 12:13
Прогнозам politico вірять лиш інфузорії з пам'ятю в три секунди.
Просто зробити нарізку прогнозів politico та кожен раз виставляти їх брехню на огляд.
23.12.2025 11:45
Ну так обікрали ці зелені керуї і можна свалювати в батальйон монако
23.12.2025 11:17
і знову ця кацапська хєрня!
українці, вас всі кинули!
українці, трамп ненавидить зе!гундоса!
українці, європа від вас відвернулась!
українці, терміново капітулюйте!
давайте, от прямо сьогодні, до різдва!
23.12.2025 11:17
Мозок любителя марафону, не хоче приймати реальність.
23.12.2025 11:21
блінорилий лаптєног, як би ви не старалися, ви вже програли!!!!
і бігти тобі нема куди, бо сибір, то китай!
23.12.2025 11:25
Клоун твої висери уже нікому не цікаві, люди бачать реальність і вже не звертають увагу на те що ботня виплітає чи марафон вішає.

А реальність така що нам необхідне далекобійне важке озброєння і ракети 150+ для винищувачів, а їх ніхто не дає і не збирається, через спільні бізнес інтереси з орками, торгівля нікуди не пішла, та і відмивання корупційний грошей через європейську нерухомість також.

І самі виготовити не зможемо тому що два роки вливали гроші в Міндича, що той аж шукав де відмити 5 ярдів в крипті через французький банк, замість маштабування Грім2 та Нептун. А ракети до винищувачів ми технічно не зможемо виробляти.
23.12.2025 11:32
Щоб закінчити війну на сприятливих умовах одні гроші вже не допоможуть. Вже необхідні європейські війська, і багато.

Одними грішми можна закінчити війну на вкрай несприятливих умовах, тільки не зараз, а через 2-3 роки.
23.12.2025 11:19
Ну якщо б гроші пішли на реальне виробництво далекобійного озброєння а не зажерливим чиновникам, то ситуація б змінилась. До прикладу у відповідь на сьогоднішню атаку по енергетиці, у відповідь хоча б 15 ракет, по орківських розподільчих вузлах, особливо промислових зон.
23.12.2025 11:24
Військ у Європи нема, зовсім. Грошей скоріше за все теж. Висновок - сприятливих умов не буде.
23.12.2025 11:42
Синок психотерапевта Емануелька поїде на фестіваль =Пагаварі са мною путін=...і можливо він обовязково побачить океан людяності в очах фюрера ...курва..як і італьянська...Ганьба вам..
23.12.2025 11:21
Ніхто нікого не підводить, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
23.12.2025 11:23
Дебіл чи що? Без тебе ну ніяк! Приїджай з пшекії і як покажеш!
23.12.2025 11:40
******* мать тільки тебе ***** не спитав куди мені приїжджати!
23.12.2025 11:54
Так заткни свою ротяку! Ти ще скажи про вихід на кордони 91 року кінчене! Приїжджай и виходь! Дохрена розумників таких сидить і пердять в закордонні дивани
23.12.2025 11:56
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти ***** долбойоб тупорилий!
23.12.2025 11:57
Замовні статті про зрадоньку, такі і підгавкувачі.
23.12.2025 11:23
На яких невигідних умовах?) Ця стаття ТУФТА як і все що нам втирають. ОЦЕ все що США що Европа думають що можна "зторгуватись" типу це тобі а то нам і буде. ВОНИ КРЕТИНИ.

В цієї війни 2 виходи - українці зникають, не держава а сам етнос, або зникає РФ - розпадається на народи. Все інше що вливають - це від маленького ума люди.
23.12.2025 11:31
Якби фіни в 1940 думали як ви, можливо вони б дійсно зникли.
23.12.2025 11:49
Як ви заколебали з фінами

там дітей не крали, масово не розстрілювали, підручники з фінсокої не спалювали, не казали що ви рузкіе, а фінів не існує і тд.

Є різні типи війн. США в Іраку теж не вело геноцидну війну. Проти нас ведуть саме таку - як німці проти евреїв - відмінність просто в тому що у нас є армія
23.12.2025 11:54
Михайло Иляш Проти нас ведуть саме таку - як німці проти евреїв - відмінність просто в тому що у нас є армія

Ну ти не перебільшуй, фантазер-любитель. Гітлер паспорта (з усіма правами громадян Рейху) євреям не роздавав.
23.12.2025 12:11
Щота не сподобалась стаття місцевим експертам. Їм подобається Єдиний марафон, кава в Ялті і відео, де українській дрон прилітає прямо в дупу окупанту.
23.12.2025 11:35
Ситуація веде до катастрофи: у Politico розповіли про ризик втрати державності для України

Путін ще ніколи не був таким близьким до своєї мети - стерти українську державу з карти світу, вважає оглядач Джеймі Деттмер

17 квітня 2024

https://informator.ua/uk/situaciya-vede-do-katastrofi-u-politico-rozpovili-pro-rizik-vtrati-derzhavnosti-dlya-ukrajini
23.12.2025 11:42
Ну все,іду копати помиральну яму.
23.12.2025 11:44
Чому не в ТЦК.
23.12.2025 11:55
Пипець. Війна з кацапами залежить від грошей кацапів.
23.12.2025 11:53
Ой..якшо припинять хойкати гроші на асфальт та бруківку з перегноем..всьго висточить..алеж того нема в плаНах держави(
23.12.2025 12:00
 
 