Европа подводит Украину, война может закончиться на крайне неблагоприятных для Киева условиях, - Politico

Война России против Украины, вероятно, завершится в следующем году - и на условиях, крайне неблагоприятных для Киева.

Почему такой прогноз?

Обозреватель Джейми Деттмер отмечает, что это связано с тем, что на прошлой неделе ЕС не смог договориться об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины.

Отказ от предложения о репарационном кредите лишает Украину гарантированного финансирования на следующие два года.

"Именно юридические опасения Бельгии по поводу займа, а также нежелание президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони присоединиться к канцлеру Германии Фридриху Мерцу в поддержке этого предложения обрекли его на провал.

И все это, несмотря на недели споров и завышенные ожидания сторонников плана, в частности президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен", - пишет автор.

К счастью, ЕС все же предоставит Украине значительный пакет финансирования, согласившись на совместное заимствование в 90 млрд евро. Киев получит кредит за счет беспроцентного займа, обеспеченного бюджетом ЕС.

Издание отмечает, что хотя это и позволит Украине избежать исчерпания средств в начале следующего года, пакет помощи рассчитан на два года, и этого будет недостаточно, чтобы Киев мог продолжать борьбу.

По прогнозам Международного валютного фонда, из-за сокращения финансовой поддержки со стороны США дефицит бюджета Украины в течение следующих двух лет достигнет около $160 млрд.

"Проще говоря, Украине понадобится гораздо больше от Европы - и блоку будет все труднее это обеспечить", - пояснил автор.

Тем не менее, многие европейские лидеры были достаточно оптимистичны после заключения соглашения о финансировании на прошлой неделе. Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что согласованный пакет все еще связан с замороженными российскими активами.

"Кроме того, существует мнение, что дальнейший кредит может быть добавлен и косвенно связан с российскими активами. И это возможно. Но это также можно толковать как подсчет цыплят, прежде чем они вылупятся, поскольку все зависит от того, какое соглашение будет заключено для прекращения войны", - добавил Деттмер.

Между тем, получить еще один кредит будет не так просто, когда бюджет Украины снова опустеет.

Три страны - Венгрия, Словакия и Чехия, уже отказались от программы совместного заимствования, о которой было объявлено на прошлой неделе.

Автор отмечает, что нетрудно представить, что к ним присоединятся и другие страны, которые не согласны с идеей еще одного многомиллиардного пакета помощи в 2027 году, который является важным избирательным годом как для Франции, так и для Германии. Кроме того, президент США Дональд Трамп все еще будет в Белом доме, поэтому нет смысла надеяться на дополнительные средства из Вашингтона.

Премьер Бельгии Де Вевер назвал соглашение на прошлой неделе "победой для Украины, победой для финансовой стабильности... и победой для ЕС".

Путин видит все иначе

Владимир Зеленский, пытаясь убедить европейских лидеров поддержать кредит, сказал: "Если Путин будет знать, что мы можем оставаться устойчивыми еще по крайней мере несколько лет, то его мотивация продолжать эту войну станет значительно слабее".

Автор считает, что провал переговоров по замороженным активам на прошлой неделе подчеркнул разногласия между европейскими лидерами.

Путин, несомненно, сделает из этого свои выводы, лишь подтвердив, что время на его стороне. Что, если он подождет еще немного, 28-пунктный план, который его помощники разработали вместе с услужливым специальным посланником Трампа Стивом Виткоффом, может быть возобновлен, оставив Украину и Европу в затруднительном положении?

Также российский диктатор может следить за опросами общественного мнения и видеть рост недовольства европейских избирателей поддержкой Украины в некоторых крупнейших экономиках континента.

Так, на прошлой неделе Politico опубликовал опрос, который показал, что респонденты в Германии и Франции, возможно, еще более неохотно поддерживают финансирование Украины, чем респонденты в США.

В Германии 45% респондентов заявили, что поддержат сокращение финансовой помощи Украине, тогда как только 20% высказались за увеличение помощи. Во Франции 37% респондентов хотели бы оказывать меньше помощи Киеву, тогда как только 24% высказались за ее увеличение.

"Накануне заседания Европейского совета на прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что европейским лидерам предоставляется возможность опровергнуть утверждение Трампа об их слабости. Что, подписав соглашение о разблокировании сотен миллиардов замороженных российских активов, они также дадут ответ на клеймение президентом США Европы как "группы стран, которые приходят в упадок".

Этого им не удалось сделать", - подытожил автор.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

