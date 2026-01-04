РУС
Новости Военная помощь Украине
712 21

Рассчитываем на поддержку подготовленных документов по гарантиям безопасности со стороны США и партнеров, - Зеленский

Зеленский о помощи Украине

Для Украины очень важно, чтобы поддержка партнеров продолжалась и была неизменной оборонная помощь и усиление нашей противовоздушной обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Атаки РФ 

Он напоминает, что почти ежедневно существует угроза жизни в Украине из-за российских атак, ударов различными типами оружия по нашим людям. И за эту неделю более 1070 управляемых авиационных бомб, почти тысячу ударных дронов и шесть ракет выпустила Россия по Украине.

"Все, о чем договаривались с партнерами, нужно максимально активизировать. Каждая ракета для систем ПВО, которая сейчас хранится у партнеров, может реально защитить жизнь", - подчеркивает глава государства.

Оборонная поддержка Украины

"Стабильность и предсказуемость помощи для Украины - это то, что реально может подтолкнуть Москву к дипломатии. Рассчитываем на дальнейшую оборонную помощь и поддержку подготовленных документов по гарантиям безопасности со стороны Америки, Европы и партнеров в Коалиции желающих. Благодарен всем в мире, кто своей силой помогает дипломатии и всем усилиям ради честного мира", - резюмирует Зеленский.

Развертывание сил поддержки в Украине

Топ комментарии
+13
ЯК ЖЕ ВІН ЗАДРАВ!!!!

Ну не діють в ********* світі папірці. Вчора і позавчора ми бачили чого вартий суверенітет Венесуели, а до того дрони показували що можна літати над Голандією, Польщею, Німеччиною і тд

що воно меле - хз
показать весь комментарий
04.01.2026 11:12 Ответить
+11
Це, якийсь сеанс збоченого катування, від цензора?
Бо, дивитися на цю кончену зе!гніду вже немає ніяких нервів!
показать весь комментарий
04.01.2026 11:13 Ответить
+11
ЗЄ розраховує залишитися у владі.
Все інше - мішура, якою він це прикриває.

Антиконституційний референдум та фейкові онлайн-вибори - це головне.
показать весь комментарий
04.01.2026 11:38 Ответить
Йдуть тільки посилення потужніх відосиків а не реальна підтримка!
показать весь комментарий
04.01.2026 11:12 Ответить
Трамп обіцяв пів - року назад підшаманити 4 Петріоти і продати Україні
показать весь комментарий
04.01.2026 11:14 Ответить
Він мабуть хоче щоб його викрали до Америки як мадуро, бо скільки безтолкових рішень від нього йдуть останній час що жах!
показать весь комментарий
04.01.2026 11:15 Ответить
В америці зайнято чебуреком
показать весь комментарий
04.01.2026 11:26 Ответить
Чому твоя риторика змінилась?Раніше ти обіцяв помститись і асиметричну відповідь здійснити.Тепер в цьому плані в тебе язик до дупи затягнуло,в гундосі відосики задовбали кожного.Все про все ,навколо і навкруги але кінця краю твоєму балабольству,та так як і Трампа не видно.Пуйло вам за ніс водить і крутить як циган сонцем
показать весь комментарий
04.01.2026 11:17 Ответить
Розраховую на міндіча бакланова носатого дерьмака
показать весь комментарий
04.01.2026 11:28 Ответить
Буде поліцєйська або миротвоча місія тіпа ОБСЕ (американців навіть в неї не буде). Зельман назве це військовим контингентом, як і положено лохотронщіку. При першому прильоті Іскандера вся ця братія побіжить додому, роняя памперси та кришталеві туфелькі. Бо фундаментальний принцип один - за нас реально воювати ніхто не буде.
показать весь комментарий
04.01.2026 11:36 Ответить
Не буде ніякої миротворчої місії!!Доки ішак при владі раха погодиться закінчити війну тільки на своїх умовах,бо іншого шансу може ніколи вже не буде.Ішак виконує план Оман,своїми діями шкодить обороноздатності країни,крім тупих відосів більше нічого.
показать весь комментарий
04.01.2026 11:42 Ответить
В 2022р був шанс,ішак збирав тоді чемодани і нинішні події були передбачені.Наріту втюхали не на часі.Кінцева мета ішака знишення України згідно Оману
показать весь комментарий
04.01.2026 11:46 Ответить
Підітри цими нікчемними папірцями свою зелену дупу оманський зрадник
показать весь комментарий
04.01.2026 11:38 Ответить
Знов одне й теж і все без результату, як собака виє на місяць.
показать весь комментарий
04.01.2026 11:40 Ответить
Лучше бы он договаривался о поставках оружия, в том числе и отечественного. Вот это и была бы гарантия. Но 4 года просрано в пустую. За этот период с теми финансами армию с нуля можно было бы построить. Вместо этого просрано даже то что было. А теперь партнёры говорят досвиданья Вальдемар. Денег особо нет, как и оружия. Договаривайся сам с нашими наилучшими пожеланиями и глубокой озабоченностью. Амерам вообще пох у них своя вечеринка. Вот он и строчит видосики и лепит договорняк, пытаясь завернуть его в обёртку незыблемых гарантий и прочих ништяков.
показать весь комментарий
04.01.2026 11:44 Ответить
Ще й 3 тижднів не пройшло, як ЄС виділив Україні 90 мільярдів "денег, которьіх особо нет".
показать весь комментарий
04.01.2026 11:48 Ответить
Гроші підуть внікуди.Гундосий,або якась пинда з ОПи відзвітує,що ОПК перешов на новий рівень і скоро перемога
показать весь комментарий
04.01.2026 11:50 Ответить
Справа, не у цьому.
А у тому, що цей дядя просуває кацапський міф, що Україну кидають на призволяще.

І гроші є, і зброя є. Тільки керує країною довбойоб, який печеться виключно про свій зад.
показать весь комментарий
04.01.2026 11:55 Ответить
Про свій зад він печеться коли виконує завдання освоєння грошей. Але є ще й друге завдання - утилізація зброї
показать весь комментарий
04.01.2026 12:15 Ответить
Будут вам всякие документы. Но вы держитесь там.
показать весь комментарий
04.01.2026 11:44 Ответить
Так так! Все буде, але треба протриматися на день довше за підарів!
Проблема, що ніхто не хоче надавати зе!гниді притулок
Вимушений пітляти, натягувати око на сраку, але тягнути час.....
показать весь комментарий
04.01.2026 12:20 Ответить
 
 