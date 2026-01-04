Рассчитываем на поддержку подготовленных документов по гарантиям безопасности со стороны США и партнеров, - Зеленский
Для Украины очень важно, чтобы поддержка партнеров продолжалась и была неизменной оборонная помощь и усиление нашей противовоздушной обороны.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Атаки РФ
Он напоминает, что почти ежедневно существует угроза жизни в Украине из-за российских атак, ударов различными типами оружия по нашим людям. И за эту неделю более 1070 управляемых авиационных бомб, почти тысячу ударных дронов и шесть ракет выпустила Россия по Украине.
"Все, о чем договаривались с партнерами, нужно максимально активизировать. Каждая ракета для систем ПВО, которая сейчас хранится у партнеров, может реально защитить жизнь", - подчеркивает глава государства.
Оборонная поддержка Украины
"Стабильность и предсказуемость помощи для Украины - это то, что реально может подтолкнуть Москву к дипломатии. Рассчитываем на дальнейшую оборонную помощь и поддержку подготовленных документов по гарантиям безопасности со стороны Америки, Европы и партнеров в Коалиции желающих. Благодарен всем в мире, кто своей силой помогает дипломатии и всем усилиям ради честного мира", - резюмирует Зеленский.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну не діють в ********* світі папірці. Вчора і позавчора ми бачили чого вартий суверенітет Венесуели, а до того дрони показували що можна літати над Голандією, Польщею, Німеччиною і тд
що воно меле - хз
Бо, дивитися на цю кончену зе!гніду вже немає ніяких нервів!
Все інше - мішура, якою він це прикриває.
Антиконституційний референдум та фейкові онлайн-вибори - це головне.
А у тому, що цей дядя просуває кацапський міф, що Україну кидають на призволяще.
І гроші є, і зброя є. Тільки керує країною довбойоб, який печеться виключно про свій зад.
Проблема, що ніхто не хоче надавати зе!гниді притулок
Вимушений пітляти, натягувати око на сраку, але тягнути час.....