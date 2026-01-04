Рассчитываем на поддержку подготовленных документов по гарантиям безопасности со стороны США и партнеров, - Зеленский

Для Украины очень важно, чтобы поддержка партнеров продолжалась и была неизменной оборонная помощь и усиление нашей противовоздушной обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Атаки РФ

Он напоминает, что почти ежедневно существует угроза жизни в Украине из-за российских атак, ударов различными типами оружия по нашим людям. И за эту неделю более 1070 управляемых авиационных бомб, почти тысячу ударных дронов и шесть ракет выпустила Россия по Украине.

"Все, о чем договаривались с партнерами, нужно максимально активизировать. Каждая ракета для систем ПВО, которая сейчас хранится у партнеров, может реально защитить жизнь", - подчеркивает глава государства.

Оборонная поддержка Украины

"Стабильность и предсказуемость помощи для Украины - это то, что реально может подтолкнуть Москву к дипломатии. Рассчитываем на дальнейшую оборонную помощь и поддержку подготовленных документов по гарантиям безопасности со стороны Америки, Европы и партнеров в Коалиции желающих. Благодарен всем в мире, кто своей силой помогает дипломатии и всем усилиям ради честного мира", - резюмирует Зеленский.

Развертывание сил поддержки в Украине

