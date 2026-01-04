Розраховуємо на підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку США та партнерів, - Зеленський

Для України дуже важливо, щоб підтримка партнерів продовжувалася та була незмінна оборонна допомога і посилення нашої протиповітряної оборони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаки РФ

Він нагадує, що майже щодня є загроза життю в Україні через російські атаки, удари різними типами зброї по наших людях. І за цей тиждень понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет випустила Росія по Україні.

"Усе, про що домовлялися з партнерами, потрібно максимально активізувати. Кожна ракета до систем ППО, яка зараз стоїть десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя", - наголошує глава держави.

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Оборонна підтримка України

"Стабільність та передбачуваність допомоги для України - це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії. Розраховуємо на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих. Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру", - резюмує Зеленський.

Розгортання сил підтримки в Україні

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