Розраховуємо на підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку США та партнерів, - Зеленський
Для України дуже важливо, щоб підтримка партнерів продовжувалася та була незмінна оборонна допомога і посилення нашої протиповітряної оборони.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Атаки РФ
Він нагадує, що майже щодня є загроза життю в Україні через російські атаки, удари різними типами зброї по наших людях. І за цей тиждень понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет випустила Росія по Україні.
"Усе, про що домовлялися з партнерами, потрібно максимально активізувати. Кожна ракета до систем ППО, яка зараз стоїть десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя", - наголошує глава держави.
Оборонна підтримка України
"Стабільність та передбачуваність допомоги для України - це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії. Розраховуємо на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих. Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру", - резюмує Зеленський.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
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Ну не діють в ********* світі папірці. Вчора і позавчора ми бачили чого вартий суверенітет Венесуели, а до того дрони показували що можна літати над Голандією, Польщею, Німеччиною і тд
що воно меле - хз
Бо, дивитися на цю кончену зе!гніду вже немає ніяких нервів!
Все інше - мішура, якою він це прикриває.
Антиконституційний референдум та фейкові онлайн-вибори - це головне.