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Новини Військова допомога Україні
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Розраховуємо на підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку США та партнерів, - Зеленський

зеленський про допомогу Україні

Для України дуже важливо, щоб підтримка партнерів продовжувалася та була незмінна оборонна допомога і посилення нашої протиповітряної оборони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаки РФ 

Він нагадує, що майже щодня є загроза життю в Україні через російські атаки, удари різними типами зброї по наших людях. І за цей тиждень понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет випустила Росія по Україні.

"Усе, про що домовлялися з партнерами, потрібно максимально активізувати. Кожна ракета до систем ППО, яка зараз стоїть десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя", - наголошує глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутність військ Великої Британії і Франції в Україні в межах гарантій безпеки є обов’язковою, - Зеленський

Оборонна підтримка України

"Стабільність та передбачуваність допомоги для України - це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії. Розраховуємо на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих. Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру", - резюмує Зеленський.

Розгортання сил підтримки в Україні

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Автор: 

Зеленський Володимир (28388) допомога (9321) гарантії безпеки (468)
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Топ коментарі
+18
ЯК ЖЕ ВІН ЗАДРАВ!!!!

Ну не діють в ********* світі папірці. Вчора і позавчора ми бачили чого вартий суверенітет Венесуели, а до того дрони показували що можна літати над Голандією, Польщею, Німеччиною і тд

що воно меле - хз
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04.01.2026 11:12 Відповісти
+15
Це, якийсь сеанс збоченого катування, від цензора?
Бо, дивитися на цю кончену зе!гніду вже немає ніяких нервів!
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04.01.2026 11:13 Відповісти
+14
ЗЄ розраховує залишитися у владі.
Все інше - мішура, якою він це прикриває.

Антиконституційний референдум та фейкові онлайн-вибори - це головне.
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04.01.2026 11:38 Відповісти

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