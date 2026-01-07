На фронте за сутки - 221 боестолкновение: более 40 вражеских штурмов отбито на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 6 января 2026 года, на фронте было зафиксировано 221 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли два ракетных и 90 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 236 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6200 дронов-камикадзе и осуществили 3288 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 123 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары подверглись, в частности, районы населенных пунктов Воздвижовка, Прилуки, Юльевка, Зеленое, Верхняя Терса Запорожской области; Гавриловка Днепропетровской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1040 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 406 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 122 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и осуществил 82 обстрела, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборона Мирнограда пополнена дополнительными силами и средствами, - ГВ "Схід"

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах Волчанска, Старицы, Прилепки.

На Купянском направлении вчера произошло семь атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Петропавловки и Куриловки.

Смотрите также: Родинское под контролем Сил обороны. Оккупанты, просочившиеся в город, уничтожаются, - "Азов". ВИДЕО

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Мирного, Заречного, Дерилово, Карповки, Среднего и в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Чернещина, Новосергиевка, Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника в сторону Резниковки.

На Краматорском направлении произошло шесть боевых столкновений в районе населенных пунктов Васюковка, Часов Яр и в сторону Бондарного.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Клебан-Бык и в сторону Степановки, Иванополья, Николаеполья и Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Гришино, Сухецкое", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украинские войска отошли из Севера на Донетчине, - Генштаб

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Александроград, Вербовое, Сладкое, Злагода и в сторону Алексеевки и Ивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 48 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну атаку россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: Грабовское в Сумской области и Северск в Донецкой области перешли под контроль армии РФ, - DeepState