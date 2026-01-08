РУС
1 084 7

Суд сменил меру пресечения "слуге народа" Скороход: залог увеличили до 4 млн гривен

Скороход в суде

Апелляционная палата ВАКС частично приняла ходатайство нардепа Анны Скороход о снятии электронного браслета. Ранее ей сообщили о подозрении в коррупционном деле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно

Так, ВАКС заменила меру пресечения Скороход на залог в размере четырех миллионов гривен. До этого она носила электронный браслет. До этого залог составляв 3 млн 28 тысяч гривен.

Кроме того, в комментарии СМИ нардеп рассказала, что ходатайство связано с проведением заседания в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, куда она должна была отправиться в качестве украинского делегата.

Дело нардепа Скороход

  • Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
  • На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
  • 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
  • Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.
  • 7 декабря сообщнику Скороход в этом деле избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога.
  • 8 декабря помощнику народного депутата Анны Скороход ВАКС назначил меру пресечения в виде 1,514 млн грн залога.
  • Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Анне Скороход в виде залога в размере 3 миллиона 28 тысяч гривен.

чому всі слуги кончені як і їх лідор? це генетика?
08.01.2026 17:46 Ответить
Дєшовка якась, 4 ляма за неї не дають😸😸
08.01.2026 17:48 Ответить
Це вже повне днище чи ще слуги постукають знизу? А мудрий нарід нехай хаває мовчки, бо какая разніца.
08.01.2026 17:54 Ответить
Звичайна вестава ... ось цікавіше -
Чиновник Фонду держмайна вказав, що має 5 тонн золотих злитків, які зберігає в Москві
Заступник директора департаменту оренди та розпорядження державним майном - Андрій Мельник зазначив, що має 5 тонн золотих злитків на мільярди гривень, які зберігає в Росії ...
08.01.2026 17:57 Ответить
Зло ригоАНАЛЬНЕ і далі гадить в Україні!!
«Если зло свергать пора, То нельзя быть хилым: Зло боится не добра - Зло боится силы!»(С)
Служки з ВРУ та Непокарані помічники ригоАНАЛЬНИХ з *******, сьогоднішнє зло в Україні, з 2019 року!!!!! Наслідки їх злочинів, очевидні в Україні!
Слава Україні!
08.01.2026 18:32 Ответить
Віктор Уколов:
Чиновник Фонду держмайна України вказав у декларації, що має 5 тонн(!) золотих зливків, які зберігає в москві…
Переварюю цю новину, пане Зеленський - а чому він не виїхав за кордон? Ти ж казав, що всі корупціонери виїхали! Один робить собі ЗОЛОТИЙ унітаз, інший купує на зарплату чиновника 5000 кг золота! І як нам після цього просити допомогу в ЄС???
08.01.2026 18:45 Ответить
Застава була 3млн. 28тис. ,це з браслетом. Зараз 4млн. но без браслета.
Виходить що браслет коштує 972 тис.
Що не зробиш щоб легше забігти було
08.01.2026 19:08 Ответить
 
 