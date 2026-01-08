Суд сменил меру пресечения "слуге народа" Скороход: залог увеличили до 4 млн гривен

Апелляционная палата ВАКС частично приняла ходатайство нардепа Анны Скороход о снятии электронного браслета. Ранее ей сообщили о подозрении в коррупционном деле.

Что известно

Так, ВАКС заменила меру пресечения Скороход на залог в размере четырех миллионов гривен. До этого она носила электронный браслет. До этого залог составляв 3 млн 28 тысяч гривен.

Кроме того, в комментарии СМИ нардеп рассказала, что ходатайство связано с проведением заседания в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, куда она должна была отправиться в качестве украинского делегата.

Дело нардепа Скороход

Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.

На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".

5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.

Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

7 декабря сообщнику Скороход в этом деле избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога.

8 декабря помощнику народного депутата Анны Скороход ВАКС назначил меру пресечения в виде 1,514 млн грн залога.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Анне Скороход в виде залога в размере 3 миллиона 28 тысяч гривен.

