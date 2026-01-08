Суд змінив запобіжний захід "слузі народу" Скороход: заставу збільшили до 4 млн гривень
Апеляційна палата ВАКС частково прийняла клопотання нардепки Анни Скороход про зняття електронного браслету. Раніше їй повідомили про підозру у корупційній справі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що відомо
Так, ВАКС замінила запобіжний захід Скороход на заставу у розмірі чотирьох мільйонів гривень. До цього вона носила електронний браслет. Застава була 3 млн 28 тис. грн.
Крім того, у коментарі ЗМІ нардепка розповіла, що клопотання пов'язане з проведенням засідання в рамках Парламентської асамблеї НАТО, куди вона мала вирушити як український делегат.
Захист просив скасувати обовʼязок носити електронний браслет, оскільки його носіння негативно впливає на щоденне виконання службових обов’язків, працювати в прифронтових територіях, а також, здійснювати щоденні процедури, носити комфортне взуття та одяг.
Скороход принесла в суд зимовий чобіт, щоб показати, що одягти його не може, через електронний браслет.
Справа нардепки Скороход
- Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
- На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
- 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
- Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
- 7 грудня спільнику Скороход у цій справі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.
- 8 грудня помічнику народної депутатки Анни Скороход ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді 1,514 млн грн застави.
- Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави розміром у 3 мільйони 28 тисяч гривень.
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