Суд змінив запобіжний захід "слузі народу" Скороход: заставу збільшили до 4 млн гривень

Апеляційна палата ВАКС частково прийняла клопотання нардепки Анни Скороход про зняття електронного браслету. Раніше їй повідомили про підозру у корупційній справі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, ВАКС замінила запобіжний захід Скороход на заставу у розмірі чотирьох мільйонів гривень. До цього вона носила електронний браслет. Застава була 3 млн 28 тис. грн.

Крім того, у коментарі ЗМІ нардепка розповіла, що клопотання пов'язане з проведенням засідання в рамках Парламентської асамблеї НАТО, куди вона мала вирушити як український делегат.

Захист просив скасувати обовʼязок носити електронний браслет, оскільки його носіння негативно впливає на щоденне виконання службових обов’язків, працювати в прифронтових територіях, а також, здійснювати щоденні процедури, носити комфортне взуття та одяг.

Скороход принесла в суд зимовий чобіт, щоб показати, що одягти його не може, через електронний браслет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буду звертатися в Сенат і Конгрес США та в ЄС щодо свавілля до опозиції в Україні, - "слуга народу" Скороход

Справа нардепки Скороход

Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.

На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".

5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.

Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

7 грудня спільнику Скороход у цій справі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.

8 грудня помічнику народної депутатки Анни Скороход ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді 1,514 млн грн застави.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави розміром у 3 мільйони 28 тисяч гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За нардепку Скороход "треті особи" внесли заставу в понад 3 млн гривень