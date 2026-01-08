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Новини Підозра Скороход
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Суд змінив запобіжний захід "слузі народу" Скороход: заставу збільшили до 4 млн гривень

Скороход у суді

Апеляційна палата ВАКС частково прийняла клопотання нардепки Анни Скороход про зняття електронного браслету. Раніше їй повідомили про підозру у корупційній справі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо

Так, ВАКС замінила запобіжний захід Скороход на заставу у розмірі чотирьох мільйонів гривень. До цього вона носила електронний браслет. Застава була 3 млн 28 тис. грн.

Крім того, у коментарі ЗМІ нардепка розповіла, що клопотання пов'язане з проведенням засідання в рамках Парламентської асамблеї НАТО, куди вона мала вирушити як український делегат.

Захист просив скасувати обовʼязок носити електронний браслет, оскільки його носіння негативно впливає на щоденне виконання службових обов’язків, працювати в прифронтових територіях, а також, здійснювати щоденні процедури, носити комфортне взуття та одяг.

Скороход принесла в суд зимовий чобіт, щоб показати, що одягти його не може, через електронний браслет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буду звертатися в Сенат і Конгрес США та в ЄС щодо свавілля до опозиції в Україні, - "слуга народу" Скороход

Справа нардепки Скороход

  • Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
  • На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
  • 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
  • Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
  • 7 грудня спільнику Скороход у цій справі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.
  • 8 грудня помічнику народної депутатки Анни Скороход ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді 1,514 млн грн застави.
  • Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави розміром у 3 мільйони 28 тисяч гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За нардепку Скороход "треті особи" внесли заставу в понад 3 млн гривень

Автор: 

застава (775) ВАКС Антикорупційний суд (2240) запобіжний захід (692) Скороход Анна (71)
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Топ коментарі
+7
чому всі слуги кончені як і їх лідор? це генетика?
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08.01.2026 17:46 Відповісти
+3
Це вже повне днище чи ще слуги постукають знизу? А мудрий нарід нехай хаває мовчки, бо какая разніца.
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08.01.2026 17:54 Відповісти
+2
Дєшовка якась, 4 ляма за неї не дають😸😸
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08.01.2026 17:48 Відповісти

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