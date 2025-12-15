Буду звертатися в Сенат і Конгрес США та в ЄС щодо свавілля до опозиції в Україні, - "слуга народу" Скороход

Нардепка Анна Скороход, якій повідомили про підозру у корупційній справі, заявила про намір звернутися зі скаргою до США та країн Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Арешт телефона та планшета

За даними видання, сьогодні суд розглядав клопотання щодо арешту телефонів і планшету та нерухомості на двох окремих засіданнях. Вони пройшли у "закритому форматі" на прохання детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Родіона Бірюкова "через висвітлення особистої інформації".

Народна обраниця та її адвокат Олег Бургела наполягали на відкритому засіданні. Зокрема, у залі суду Скороход заявила, що їй "немає чого приховувати", наголосивши, що обрання запобіжного заходу для неї "проходило у відкритому форматі".

Після оголошення рішення суду політикиня пояснила, що ВАКС арештував гаджети, які були вилучені НАБУ під час обшуку у неї вдома.

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Це мобільні телефони та дитячий планшет. Ну, їх арештували. Ну, нехай пограють у Minecraft (відеогра - Ред.), що вам скажу", - прокоментувала Скороход.

Вона також сказала, що не буде оскаржувати це рішення, але, мовляв, "просила повернути планшет", який належить її дитині.

Я просила повернути дитячий планшет, бо дитина дивиться мультики. Тепер нехай вони подивляться мультики, нехай пограють в ігри...", - додала нардепка.

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Щодо нерухомого майна Скороход заявила, що "воно вже було арештоване".

Формат засідань

Окрім цього народна обраниця розповіла, що НАБУ не надає згоду на "відкриті" судові засідання у її справі.

"А я захищатися не можу, бо це таємниця досудового слідства. Я повторюсь, мені нема чого приховувати, я виключно за публічний процес... Я думаю, що нікому не треба розповідати, що я говорю правду в лоб", - пояснює вона.

Також Скороход сказала, що разом зі своїм адвокатом чекає на засідання з оскарження запобіжному заходу, який їй нещодавно обрали.

"Також я буду звертатися в Сенат і Конгрес США, в Європейський Союз щодо провокацій і правопорушень, які відбуваються тут в Україні, свавілля, яке вчиняється відповідно до опозиції", - сказала нардепка.

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Справа нардепки Скороход

Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.

На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".

5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.

Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

7 грудня спільнику Скороход у цій справі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.

8 грудня помічнику народної депутатки Анни Скороход ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді 1,514 млн грн застави.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави розміром у 3 мільйони 28 тисяч гривень.

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