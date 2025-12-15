Буду обращаться в Сенат и Конгресс США и в ЕС по поводу произвола в отношении оппозиции в Украине, - "слуга народа" Скороход
Нардеп Анна Скороход, которой сообщили о подозрении в коррупционном деле, заявила о намерении обратиться с жалобой в США и страны Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Арест телефона и планшета
По данным издания, сегодня суд рассматривал ходатайство об аресте телефонов и планшета, а также недвижимости на двух отдельных заседаниях. Они прошли в "закрытом формате" по просьбе детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Родиона Бирюкова "из-за освещения личной информации".
Народная избранница и ее адвокат Олег Бургела настаивали на открытом заседании. В частности, в зале суда Скороход заявила, что ей "нечего скрывать", подчеркнув, что избрание меры пресечения для нее "проходило в открытом формате".
После оглашения решения суда политик объяснила, что ВАКС арестовал гаджеты, которые были изъяты НАБУ во время обыска у нее дома.
Это мобильные телефоны и детский планшет. Ну, их арестовали. Ну, пусть поиграют в Minecraft (видеоигра - Ред.), что вам скажу", - прокомментировала Скороход.
Она также сказала, что не будет обжаловать это решение, но, мол, "просила вернуть планшет", который принадлежит ее ребенку.
Я просила вернуть детский планшет, потому что ребенок смотрит мультики. Теперь пусть они посмотрят мультики, пусть поиграют в игры...", - добавила нардеп.
Относительно недвижимого имущества Скороход заявила, что "оно уже было арестовано".
Формат заседаний
Кроме этого, народная избранница рассказала, что НАБУ не дает согласия на "открытые" судебные заседания по ее делу.
"А я защищаться не могу, потому что это тайна досудебного следствия. Я повторюсь, мне нечего скрывать, я исключительно за публичный процесс... Я думаю, что никому не нужно рассказывать, что я говорю правду в лоб", - объясняет она.
Также Скороход сказала, что вместе со своим адвокатом ждет заседания по обжалованию меры пресечения, которая ей недавно была избрана.
"Также я буду обращаться в Сенат и Конгресс США, в Европейский Союз по поводу провокаций и правонарушений, которые происходят здесь в Украине, произвола, который совершается в отношении оппозиции", - сказала нардеп.
Дело нардепа Скороход
- Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепке и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
- На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
- 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
- Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.
- 7 декабря сообщнику Скороход в этом деле избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога.
- 8 декабря помощнику народного депутата Анны Скороход ВАКС назначил меру пресечения в виде 1,514 млн грн залога.
- Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Анне Скороход в виде залога в размере 3 миллиона 28 тысяч гривен.
Коли закривали опозиційні телеканали та накладали "санкції" на Порошенка, ти, падлюко, мовчала.
А коли тебе зловили на гарячому "горщику_джина", то ти вже опозиція?
Гражданским мужем Анны Скороход был нардеп Антон Поляков, который в 2019 году заявлял, что его убийство заказал нардеп Валерий Давиденко. Полякову об этом сообщил «высокий чин из МВД», о чем Поляков сообщил Зеленскому и было открыто уголовное дело
через полгода - в мае 2020 года Давиденко был найден застреленным
Поляков был найден отравленным в октябре 2021
Подробней:
Давиденко владел мощной черниговской агрофирмой ТОВ "СП «Агродім», где его партнером был Бедриківський Олександр Володимирович, отец которого - Бедриківський Володимир Володимирович был 1-м замом МВД и начальником УБОПа в 2008-10 гг. Агрофирму настойчиво пытался откупить Веревский, что ему и удалось после смерти Давиденко
Другая ветка:
В 2009 году киллеры убили Шабаба Алояна главу общины езидов, владельца ТЦ 4Room. В киевской квартире Алояна был прописан Уважаемый Захарий Калашов (шакро молодой), который на момент убийства сидел в Испании, поэтому на разборки приезжал Аслан Усоян (дед хасан), которого завернули в Борисполе
Главой общины езидов стал Суто Мамоян
В рамках расследования убийства Алояна на имя заместителя начальника УБОП Бедриківського поступил рапорт о том, что сын убитого Алояна - Артур за $150 тыс заказал убийство Суто Мамояна человеку по имени Джамбулатов Руслан Адамович (см. скрин рапорта в комментариях)
«заказ» предупредили, хотя злые языки утверждали, что 1-й зам МВД - Бедриківський просто положил глаз на ТЦ 4Room и таким образом уторговывал семью Алояна
Неудавшийся киллер Руслан Джамбулатов - помощник Анны Скороход, провел последние часы с Антоном Поляковым перед его смертью в 2021
Весной 2024 освободили Калашова (шакро) близкого убитому Алояну
в ноябре 2024 брат Суто Мамояна, возглавивший общину езидов вместо Алояна, погиб в ДТП
Джамбулатов фигурирует в делах и Алояна и Полякова
Бедриківський через Джамбулатова связан с делом Алояна
Бедриківський как партнер убитого Давиденко, мог быть связан и с делом Полякова, которого якобы «заказал» Давиденко
Брат Руслана Джамбулатова - Рустам «владелец» огромного количества бизнесов и недвижимости, санкционирован как криминальный авторитет. Связан с правоохранителями типа Кудрявцева, Яремы, Купранцв и помельче типа Петрашкина илм Чибисова. Рустам был оформлен помощником Полякова (то ли крыша то ли конвой от погон)
Анна Скороход стала нардепом на 93 округе в Киевской обл с подачи Александра Онищенко (ака конюх). Онищенко беглец от правосудия по газовому делу НАБУ, санкционирован США по антибайденскому делу Деркача-Дубинского-Портнова. В США Скороход лоббирует Сэм Кислин (рашн-мафия, TWG, «друг» Трампа и Джулиани, путиносос). Онищенко «уступил» Кислину ОВГЗ из пула януковича на $20 млн. В Украине Кислин дружит не только с Дубинским и Скороход, но и с Оленой Думой (руководила АРМА от Миндича)
Навіть, не хочу лізти у те лайно.
Але я працюю в IT, вже понад 10 років. За українськими мірками, не погано заробляю. Маю друзів переважно також з IT.
А Депутат Верховної Ради України, згідно з законодавством України, не має права займатись підприємницькою діяльністю. Зарплата депутата Верховної Ради України з надбавками, грубо 40 000 грн/місяць.
Але вона десь взяла, на заставу близько 85 000$ ? Чи хтось за неї вніс? Сума не астрономічна, але і не маленька!
Для мене, наприклад, було б складно знайти таку суму за декілька днів. Хоча я не сиджу на шиї в державі, а навпаки сплачую податки і відносно не маленькі.
Пані Скороход, депутат Верховної Ради України, 9 скликання. Була обрана в липні 2019 року. За 6 років при владі у провладній партії, 4 з яких Україна перебуває у війні, пані Ганна, змогла "наколядувати" стільки, що 85 000$ для неї не проблема для застави.
За декларацією поданою 2021 року Скороход булаhttps://opendatabot.ua/analytics/bitcoin-2021 власницею 162 біткоїнів. На той час це становило приблизно 257 мільйони грн.
Нужно оставить байки про свадебных фотографов и сексологинь. Там бедные не ходят