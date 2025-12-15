Буду обращаться в Сенат и Конгресс США и в ЕС по поводу произвола в отношении оппозиции в Украине, - "слуга народа" Скороход

Нардеп Анна Скороход, которой сообщили о подозрении в коррупционном деле, заявила о намерении обратиться с жалобой в США и страны Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Арест телефона и планшета

По данным издания, сегодня суд рассматривал ходатайство об аресте телефонов и планшета, а также недвижимости на двух отдельных заседаниях. Они прошли в "закрытом формате" по просьбе детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Родиона Бирюкова "из-за освещения личной информации".

Народная избранница и ее адвокат Олег Бургела настаивали на открытом заседании. В частности, в зале суда Скороход заявила, что ей "нечего скрывать", подчеркнув, что избрание меры пресечения для нее "проходило в открытом формате".

После оглашения решения суда политик объяснила, что ВАКС арестовал гаджеты, которые были изъяты НАБУ во время обыска у нее дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За нардепа Скороход "третьи лица" внесли залог в более чем 3 млн гривен

Это мобильные телефоны и детский планшет. Ну, их арестовали. Ну, пусть поиграют в Minecraft (видеоигра - Ред.), что вам скажу", - прокомментировала Скороход.

Она также сказала, что не будет обжаловать это решение, но, мол, "просила вернуть планшет", который принадлежит ее ребенку.

Я просила вернуть детский планшет, потому что ребенок смотрит мультики. Теперь пусть они посмотрят мультики, пусть поиграют в игры...", - добавила нардеп.

Читайте также: Сегодня "слуге народа" Скороход будут выбирать меру пресечения. САП будет просить о залоге

Относительно недвижимого имущества Скороход заявила, что "оно уже было арестовано".

Формат заседаний

Кроме этого, народная избранница рассказала, что НАБУ не дает согласия на "открытые" судебные заседания по ее делу.

"А я защищаться не могу, потому что это тайна досудебного следствия. Я повторюсь, мне нечего скрывать, я исключительно за публичный процесс... Я думаю, что никому не нужно рассказывать, что я говорю правду в лоб", - объясняет она.

Также Скороход сказала, что вместе со своим адвокатом ждет заседания по обжалованию меры пресечения, которая ей недавно была избрана.

"Также я буду обращаться в Сенат и Конгресс США, в Европейский Союз по поводу провокаций и правонарушений, которые происходят здесь в Украине, произвола, который совершается в отношении оппозиции", - сказала нардеп.

Смотрите также: "Слуга народа" Скороход в суде: "Меня обоср#ли на всю страну". ФОТО

Дело нардепа Скороход

Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепке и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.

На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".

5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.

Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

7 декабря сообщнику Скороход в этом деле избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога.

8 декабря помощнику народного депутата Анны Скороход ВАКС назначил меру пресечения в виде 1,514 млн грн залога.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Анне Скороход в виде залога в размере 3 миллиона 28 тысяч гривен.

Читайте также: "Слуга народа" Скороход считает подозрение необоснованным: "Деньги не брала. Я по природе такая"