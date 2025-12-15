РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11611 посетитель онлайн
Новости Подозрение Скороход
2 488 42

Буду обращаться в Сенат и Конгресс США и в ЕС по поводу произвола в отношении оппозиции в Украине, - "слуга народа" Скороход

Скороход в суде

Нардеп Анна Скороход, которой сообщили о подозрении в коррупционном деле, заявила о намерении обратиться с жалобой в США и страны Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Арест телефона и планшета

По данным издания, сегодня суд рассматривал ходатайство об аресте телефонов и планшета, а также недвижимости на двух отдельных заседаниях. Они прошли в "закрытом формате" по просьбе детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Родиона Бирюкова "из-за освещения личной информации".

Народная избранница и ее адвокат Олег Бургела настаивали на открытом заседании. В частности, в зале суда Скороход заявила, что ей "нечего скрывать", подчеркнув, что избрание меры пресечения для нее "проходило в открытом формате".

После оглашения решения суда политик объяснила, что ВАКС арестовал гаджеты, которые были изъяты НАБУ во время обыска у нее дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За нардепа Скороход "третьи лица" внесли залог в более чем 3 млн гривен

Это мобильные телефоны и детский планшет. Ну, их арестовали. Ну, пусть поиграют в Minecraft (видеоигра - Ред.), что вам скажу", - прокомментировала Скороход.

Она также сказала, что не будет обжаловать это решение, но, мол, "просила вернуть планшет", который принадлежит ее ребенку.

Я просила вернуть детский планшет, потому что ребенок смотрит мультики. Теперь пусть они посмотрят мультики, пусть поиграют в игры...", - добавила нардеп.

Читайте также: Сегодня "слуге народа" Скороход будут выбирать меру пресечения. САП будет просить о залоге

Относительно недвижимого имущества Скороход заявила, что "оно уже было арестовано".

Формат заседаний

Кроме этого, народная избранница рассказала, что НАБУ не дает согласия на "открытые" судебные заседания по ее делу.

"А я защищаться не могу, потому что это тайна досудебного следствия. Я повторюсь, мне нечего скрывать, я исключительно за публичный процесс... Я думаю, что никому не нужно рассказывать, что я говорю правду в лоб", - объясняет она.

Также Скороход сказала, что вместе со своим адвокатом ждет заседания по обжалованию меры пресечения, которая ей недавно была избрана.

"Также я буду обращаться в Сенат и Конгресс США, в Европейский Союз по поводу провокаций и правонарушений, которые происходят здесь в Украине, произвола, который совершается в отношении оппозиции", - сказала нардеп.

Смотрите также: "Слуга народа" Скороход в суде: "Меня обоср#ли на всю страну". ФОТО

Дело нардепа Скороход

  • Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепке и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
  • На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
  • 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
  • Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.
  • 7 декабря сообщнику Скороход в этом деле избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога.
  • 8 декабря помощнику народного депутата Анны Скороход ВАКС назначил меру пресечения в виде 1,514 млн грн залога.
  • Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Анне Скороход в виде залога в размере 3 миллиона 28 тысяч гривен.

Читайте также: "Слуга народа" Скороход считает подозрение необоснованным: "Деньги не брала. Я по природе такая"

Автор: 

жалоба (130) суд (25345) Скороход Анна (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Якої опозиції, дура? Ти ж з провладної партії якраз, а не опозиційних...
показать весь комментарий
15.12.2025 15:47 Ответить
+8
Ах ти кацапка ї@ана.
показать весь комментарий
15.12.2025 15:49 Ответить
+6
Смерть и Скороход

Гражданским мужем Анны Скороход был нардеп Антон Поляков, который в 2019 году заявлял, что его убийство заказал нардеп Валерий Давиденко. Полякову об этом сообщил «высокий чин из МВД», о чем Поляков сообщил Зеленскому и было открыто уголовное дело

через полгода - в мае 2020 года Давиденко был найден застреленным

Поляков был найден отравленным в октябре 2021

Подробней:

Давиденко владел мощной черниговской агрофирмой ТОВ "СП «Агродім», где его партнером был Бедриківський Олександр Володимирович, отец которого - Бедриківський Володимир Володимирович был 1-м замом МВД и начальником УБОПа в 2008-10 гг. Агрофирму настойчиво пытался откупить Веревский, что ему и удалось после смерти Давиденко

Другая ветка:

В 2009 году киллеры убили Шабаба Алояна главу общины езидов, владельца ТЦ 4Room. В киевской квартире Алояна был прописан Уважаемый Захарий Калашов (шакро молодой), который на момент убийства сидел в Испании, поэтому на разборки приезжал Аслан Усоян (дед хасан), которого завернули в Борисполе

Главой общины езидов стал Суто Мамоян

В рамках расследования убийства Алояна на имя заместителя начальника УБОП Бедриківського поступил рапорт о том, что сын убитого Алояна - Артур за $150 тыс заказал убийство Суто Мамояна человеку по имени Джамбулатов Руслан Адамович (см. скрин рапорта в комментариях)

«заказ» предупредили, хотя злые языки утверждали, что 1-й зам МВД - Бедриківський просто положил глаз на ТЦ 4Room и таким образом уторговывал семью Алояна

Неудавшийся киллер Руслан Джамбулатов - помощник Анны Скороход, провел последние часы с Антоном Поляковым перед его смертью в 2021

Весной 2024 освободили Калашова (шакро) близкого убитому Алояну

в ноябре 2024 брат Суто Мамояна, возглавивший общину езидов вместо Алояна, погиб в ДТП

Джамбулатов фигурирует в делах и Алояна и Полякова

Бедриківський через Джамбулатова связан с делом Алояна

Бедриківський как партнер убитого Давиденко, мог быть связан и с делом Полякова, которого якобы «заказал» Давиденко

Брат Руслана Джамбулатова - Рустам «владелец» огромного количества бизнесов и недвижимости, санкционирован как криминальный авторитет. Связан с правоохранителями типа Кудрявцева, Яремы, Купранцв и помельче типа Петрашкина илм Чибисова. Рустам был оформлен помощником Полякова (то ли крыша то ли конвой от погон)

Анна Скороход стала нардепом на 93 округе в Киевской обл с подачи Александра Онищенко (ака конюх). Онищенко беглец от правосудия по газовому делу НАБУ, санкционирован США по антибайденскому делу Деркача-Дубинского-Портнова. В США Скороход лоббирует Сэм Кислин (рашн-мафия, TWG, «друг» Трампа и Джулиани, путиносос). Онищенко «уступил» Кислину ОВГЗ из пула януковича на $20 млн. В Украине Кислин дружит не только с Дубинским и Скороход, но и с Оленой Думой (руководила АРМА от Миндича)
показать весь комментарий
15.12.2025 15:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якої опозиції, дура? Ти ж з провладної партії якраз, а не опозиційних...
показать весь комментарий
15.12.2025 15:47 Ответить
А хтто у нас ********** по твоєму?
показать весь комментарий
15.12.2025 15:53 Ответить
"ЄС" та декілька чоловік з "Голосу". Все.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:41 Ответить
Ооо...Це реальна ********* 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.12.2025 16:49 Ответить
особливо розчулив дитячий планшет.

кижку дай дитю, дура!

.
показать весь комментарий
15.12.2025 15:57 Ответить
Хай пише скаргу в Спортлото М.С.Л.
показать весь комментарий
15.12.2025 15:58 Ответить
В лігу сексуальних реформ нехай скаржиться - це їй знадобиться.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:51 Ответить
Ах ти кацапка ї@ана.
показать весь комментарий
15.12.2025 15:49 Ответить
Як показала практика, найбільш дієвим засобом є звернення до спортлото
показать весь комментарий
15.12.2025 15:50 Ответить
Еко заспівала лярва
показать весь комментарий
15.12.2025 15:50 Ответить
"чорнорота" ця Скороход.... Не все там так чисто, як вона стелить......
показать весь комментарий
15.12.2025 15:50 Ответить
Он як. Ах ти ж *****.

Коли закривали опозиційні телеканали та накладали "санкції" на Порошенка, ти, падлюко, мовчала.

А коли тебе зловили на гарячому "горщику_джина", то ти вже опозиція?
показать весь комментарий
15.12.2025 15:51 Ответить
Як добре шо її пред"яву зробило НАБУ - бо шоб СБУ - хана Україні
показать весь комментарий
15.12.2025 15:51 Ответить
А Сенат це що не Конгрес США? Скороход не знає структуру Конгресу?
показать весь комментарий
15.12.2025 15:51 Ответить
Смерть и Скороход

Гражданским мужем Анны Скороход был нардеп Антон Поляков, который в 2019 году заявлял, что его убийство заказал нардеп Валерий Давиденко. Полякову об этом сообщил «высокий чин из МВД», о чем Поляков сообщил Зеленскому и было открыто уголовное дело

через полгода - в мае 2020 года Давиденко был найден застреленным

Поляков был найден отравленным в октябре 2021

Подробней:

Давиденко владел мощной черниговской агрофирмой ТОВ "СП «Агродім», где его партнером был Бедриківський Олександр Володимирович, отец которого - Бедриківський Володимир Володимирович был 1-м замом МВД и начальником УБОПа в 2008-10 гг. Агрофирму настойчиво пытался откупить Веревский, что ему и удалось после смерти Давиденко

Другая ветка:

В 2009 году киллеры убили Шабаба Алояна главу общины езидов, владельца ТЦ 4Room. В киевской квартире Алояна был прописан Уважаемый Захарий Калашов (шакро молодой), который на момент убийства сидел в Испании, поэтому на разборки приезжал Аслан Усоян (дед хасан), которого завернули в Борисполе

Главой общины езидов стал Суто Мамоян

В рамках расследования убийства Алояна на имя заместителя начальника УБОП Бедриківського поступил рапорт о том, что сын убитого Алояна - Артур за $150 тыс заказал убийство Суто Мамояна человеку по имени Джамбулатов Руслан Адамович (см. скрин рапорта в комментариях)

«заказ» предупредили, хотя злые языки утверждали, что 1-й зам МВД - Бедриківський просто положил глаз на ТЦ 4Room и таким образом уторговывал семью Алояна

Неудавшийся киллер Руслан Джамбулатов - помощник Анны Скороход, провел последние часы с Антоном Поляковым перед его смертью в 2021

Весной 2024 освободили Калашова (шакро) близкого убитому Алояну

в ноябре 2024 брат Суто Мамояна, возглавивший общину езидов вместо Алояна, погиб в ДТП

Джамбулатов фигурирует в делах и Алояна и Полякова

Бедриківський через Джамбулатова связан с делом Алояна

Бедриківський как партнер убитого Давиденко, мог быть связан и с делом Полякова, которого якобы «заказал» Давиденко

Брат Руслана Джамбулатова - Рустам «владелец» огромного количества бизнесов и недвижимости, санкционирован как криминальный авторитет. Связан с правоохранителями типа Кудрявцева, Яремы, Купранцв и помельче типа Петрашкина илм Чибисова. Рустам был оформлен помощником Полякова (то ли крыша то ли конвой от погон)

Анна Скороход стала нардепом на 93 округе в Киевской обл с подачи Александра Онищенко (ака конюх). Онищенко беглец от правосудия по газовому делу НАБУ, санкционирован США по антибайденскому делу Деркача-Дубинского-Портнова. В США Скороход лоббирует Сэм Кислин (рашн-мафия, TWG, «друг» Трампа и Джулиани, путиносос). Онищенко «уступил» Кислину ОВГЗ из пула януковича на $20 млн. В Украине Кислин дружит не только с Дубинским и Скороход, но и с Оленой Думой (руководила АРМА от Миндича)
показать весь комментарий
15.12.2025 15:51 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2025 15:52 Ответить
В СПОРТЛОТО
показать весь комментарий
15.12.2025 15:52 Ответить
Мразота кацапська. Яка ж ти **** опозиція якщо ти в провладній партії. Це зараз всі маніяки і вбивці з казнокрадами з тюрем будуть писати до Тромба що вони опозиціонери і що їх потрібно звільнити?
показать весь комментарий
15.12.2025 15:52 Ответить
****! Самка, навіть не людського роду!
показать весь комментарий
15.12.2025 15:53 Ответить
а ты не воруй, попробуй, жить честно пред Богом, пенсионеры как-то живут на 4000 грн
показать весь комментарий
15.12.2025 15:53 Ответить
Краще в Лігу сексуальних реформ, там підарам та підаршам - депутатам від колишніх і нинішніх "слуг" народу скоріше допоможуть, бо підари від влади своїх не кидають!! 😅
показать весь комментарий
15.12.2025 15:53 Ответить
Яке воно нахабне та борзе. Кращій захист це нападки .
показать весь комментарий
15.12.2025 15:55 Ответить
Граждане! Прокуроры позорные на оппозицию наезжают - дела шьют белыми нитками!
показать весь комментарий
15.12.2025 15:55 Ответить
зачем вы к этой власти стремитесь, глупые люди, в гробах вас всех сравняют
показать весь комментарий
15.12.2025 15:56 Ответить
жопоZисционерка
показать весь комментарий
15.12.2025 15:57 Ответить
.....і в "Лігу сексуальних реформ".
показать весь комментарий
15.12.2025 15:58 Ответить
Плакав
показать весь комментарий
15.12.2025 15:58 Ответить
Вона вже давно не " слуга уроду" .Це відверта маніпуляція,для більшої агресії від читачів? Цензор перетворився у виконавця замовлення опи?
показать весь комментарий
15.12.2025 16:00 Ответить
Я Скороход терпіти не можу, але тут про свавілля влади вона 100% права, і переслідують її не за корупцію, а за те, що відкрито критикую режим Зе.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:02 Ответить
можна ще в спортлото звернутися.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:02 Ответить
скородох
показать весь комментарий
15.12.2025 16:04 Ответить
у 19році "мудрий" нарід вибрав: зелену гниду, слуг урода, війну, найвеличезную корупцію, дєрьмаків, міндічей, зрадників України, а цій потворі все мало. що ще треба для цього наріду?
показать весь комментарий
15.12.2025 16:06 Ответить
Вот спинным мозгом чувствую, что с обвинениями к Скороход что-то не то.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:07 Ответить
Якщо хтось щось вкрав чи вимагав при владі, відразу виявляються або опозіціонерами або білоруськими діпломатами.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:10 Ответить
Образили мишу - надзюрили до норки
показать весь комментарий
15.12.2025 16:11 Ответить
ХЗ, винувата та жінка чи ні.

Навіть, не хочу лізти у те лайно.

Але я працюю в IT, вже понад 10 років. За українськими мірками, не погано заробляю. Маю друзів переважно також з IT.

А Депутат Верховної Ради України, згідно з законодавством України, не має права займатись підприємницькою діяльністю. Зарплата депутата Верховної Ради України з надбавками, грубо 40 000 грн/місяць.

Але вона десь взяла, на заставу близько 85 000$ ? Чи хтось за неї вніс? Сума не астрономічна, але і не маленька!

Для мене, наприклад, було б складно знайти таку суму за декілька днів. Хоча я не сиджу на шиї в державі, а навпаки сплачую податки і відносно не маленькі.

Пані Скороход, депутат Верховної Ради України, 9 скликання. Була обрана в липні 2019 року. За 6 років при владі у провладній партії, 4 з яких Україна перебуває у війні, пані Ганна, змогла "наколядувати" стільки, що 85 000$ для неї не проблема для застави.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:24 Ответить
Её мужик кацапских вкладчиков кинул на нехилые бабки и убег в Украину.
За декларацією поданою 2021 року Скороход булаhttps://opendatabot.ua/analytics/bitcoin-2021 власницею 162 біткоїнів. На той час це становило приблизно 257 мільйони грн.
Нужно оставить байки про свадебных фотографов и сексологинь. Там бедные не ходят
показать весь комментарий
15.12.2025 16:51 Ответить
В Лігу сексуальних реформ краще...
показать весь комментарий
15.12.2025 16:29 Ответить
Та не, тут надо как у Высоцкого, Если вы не отзовётесь, мы напишем в СПОРТЛОТО ...
показать весь комментарий
15.12.2025 16:33 Ответить
Яка з беніних парій Апазіційна? Слуги урода до Майбаху, чи Майбах до Слуг урода?
показать весь комментарий
15.12.2025 16:45 Ответить
допоможе тільки спілка захисту тарганів
показать весь комментарий
15.12.2025 16:54 Ответить
Аферистична шльондра має право звернутися лише до Бога.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:54 Ответить
 
 