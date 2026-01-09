РУС
Шотландия готова отправить свои войска в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение, - министр Свинни

Шотландия об отправке войск в Украину

В Шотландии заявили о готовности отправить свои войска в Украину в составе миротворческих сил при условии заключения мирного соглашения в интересах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС, об этом заявил первый министр Шотландии Джон Свинни.

Что известно?

Так, лидер Шотландской национальной партии (SNP) отметил, что участие шотландских войск возможно только если мирное соглашение будет отвечать интересам украинского народа и предусматривать развертывание сил для поддержки безопасности.

"Если будет достигнуто мирное соглашение, приемлемое для народа Украины, которое они считают соответствующим своим интересам, и частично это предусматривает развертывание войск из этой страны в этой ситуации для обеспечения этого мира, тогда я бы это поддержал", - сказал он.

Кроме того, Свинни подчеркнул, что российскую агрессию необходимо отразить, а независимость Украины - защитить.

Развертывание сил поддержки в Украине

+4
Сто раз обговорено - переговорено, на багатьох ресурсах в тому числі тут на Цензорі. Все ж не промовчу, в котрий раз.😸. А на який чорт ви всі тут потрібні після війни в кав'ярнях Львові? У нас же буде залізобетонна угода про мир, нащо ж нам спостерігачі 😸
09.01.2026 14:56 Ответить
+3
тільки тоді вона і буде залізобетонною коли в кав'ярнях як мінімум краматорська, павлограда, херсона, запоріжжя і сум - сидітимуть західні військові між виходами на КСП по лінії розмежування
09.01.2026 14:58 Ответить
+1
Европейці хоча б один підсанкційний танкер захопили перед тим щоб щось базікати про війська. Ну так, щоб продемонструвати свою рішучість і не тільки язиком.
09.01.2026 14:57 Ответить
Шотландці добрі і сміливі вояки, але у них немає власних військ. Є шотландські підрозділи у армії Британії.
09.01.2026 14:58 Ответить
Нема більше в Шотландії своїх вільямів воллесів.
Ми замість них.
09.01.2026 14:58 Ответить
О как, у Шотландии, провинции Великобритании даже есть свои войска. Здравствуйте Средние века, не иначе.
09.01.2026 15:00 Ответить
Вся возня навкруги гарантій, спектакль прописаний кремлем у виконанні білого дому. Все не варте яйця виїденого так само, як карткові будиночки планів відбудови країни. Ми губимо території і населення. Це найгірше і це реальність . Все решта- *******!!!
09.01.2026 15:10 Ответить
А що вони будуть тут робити ? Пити горілку і демонструвати свої колті ?
09.01.2026 15:12 Ответить
На волинках заграють
09.01.2026 15:24 Ответить
Шотландці теж виборюють незалежність, тому симпатизують нам.
09.01.2026 15:22 Ответить
 
 