Шотландия готова отправить свои войска в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение, - министр Свинни

В Шотландии заявили о готовности отправить свои войска в Украину в составе миротворческих сил при условии заключения мирного соглашения в интересах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС, об этом заявил первый министр Шотландии Джон Свинни.

Что известно?

Так, лидер Шотландской национальной партии (SNP) отметил, что участие шотландских войск возможно только если мирное соглашение будет отвечать интересам украинского народа и предусматривать развертывание сил для поддержки безопасности.

"Если будет достигнуто мирное соглашение, приемлемое для народа Украины, которое они считают соответствующим своим интересам, и частично это предусматривает развертывание войск из этой страны в этой ситуации для обеспечения этого мира, тогда я бы это поддержал", - сказал он.

Кроме того, Свинни подчеркнул, что российскую агрессию необходимо отразить, а независимость Украины - защитить.

Развертывание сил поддержки в Украине