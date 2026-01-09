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Новини Іноземні військові в Україні
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Шотландія готова відправити свої війська в Україну, якщо буде досягнуто мирної угоди, - міністр Свінні

шотландія про відправку військ в Україну

У Шотландії заявили про готовність відправити свої війська до України у складі миротворчих сил за умови укладення мирної угоди в інтересах України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС, про це заявив перший міністр Шотландії Джон Свінні.

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Що відомо?

Так, лідер Шотландської національної партії (SNP) зауважив, що участь шотландських військ можлива лише якщо мирна угода відповідатиме інтересам українського народу та передбачатиме розгортання сил для підтримки безпеки.

"Якщо буде досягнуто мирної угоди, прийнятної для народу України, яку вони вважають відповідною своїм інтересам, і частково це передбачає розгортання військ із цієї країни в цій ситуації для забезпечення цього миру, тоді я б це підтримав", - сказав він.

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Крім того, Свінні наголосив, що російську агресію необхідно відбити, а незалежність України - захистити.

Розгортання сил підтримки в Україні

Автор: 

миротворці (938) Шотландія (55)
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Топ коментарі
+6
Сто раз обговорено - переговорено, на багатьох ресурсах в тому числі тут на Цензорі. Все ж не промовчу, в котрий раз.😸. А на який чорт ви всі тут потрібні після війни в кав'ярнях Львові? У нас же буде залізобетонна угода про мир, нащо ж нам спостерігачі 😸
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09.01.2026 14:56 Відповісти
+4
тільки тоді вона і буде залізобетонною коли в кав'ярнях як мінімум краматорська, павлограда, херсона, запоріжжя і сум - сидітимуть західні військові між виходами на КСП по лінії розмежування
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09.01.2026 14:58 Відповісти
+2
Нема більше в Шотландії своїх вільямів воллесів.
Ми замість них.
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09.01.2026 14:58 Відповісти

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