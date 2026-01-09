Шотландія готова відправити свої війська в Україну, якщо буде досягнуто мирної угоди, - міністр Свінні
У Шотландії заявили про готовність відправити свої війська до України у складі миротворчих сил за умови укладення мирної угоди в інтересах України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС, про це заявив перший міністр Шотландії Джон Свінні.
Що відомо?
Так, лідер Шотландської національної партії (SNP) зауважив, що участь шотландських військ можлива лише якщо мирна угода відповідатиме інтересам українського народу та передбачатиме розгортання сил для підтримки безпеки.
"Якщо буде досягнуто мирної угоди, прийнятної для народу України, яку вони вважають відповідною своїм інтересам, і частково це передбачає розгортання військ із цієї країни в цій ситуації для забезпечення цього миру, тоді я б це підтримав", - сказав він.
Крім того, Свінні наголосив, що російську агресію необхідно відбити, а незалежність України - захистити.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
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- Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч
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