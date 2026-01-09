Трамп отменил вторую волну ударов по Венесуэле из-за выполнения требований США

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную вторую волну ударов по Венесуэле, поскольку власти страны начали выполнять требования Вашингтона, в частности освобождать политзаключенных.

По словам президента США, в Венесуэле начали отпускать политзаключенных, что он назвал "важным и разумным жестом".

"США и Венесуэла хорошо сотрудничают, особенно в том, что касается восстановления в значительно большей, лучшей, современной форме их нефтегазовой инфраструктуры. Из-за этого сотрудничества я отменил первоначально ожидаемую вторую волну ударов - похоже, что она не понадобится. Но все корабли останутся на месте из соображений безопасности", - написал Трамп.

Он также сообщил о намерении инвестировать в нефтедобычу Венесуэлы "не менее 100 млрд долларов".

Что предшествовало?

