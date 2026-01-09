Трамп отменил вторую волну ударов по Венесуэле из-за выполнения требований США
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную вторую волну ударов по Венесуэле, поскольку власти страны начали выполнять требования Вашингтона, в частности освобождать политзаключенных.
Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social, пишет Цензор.НЕТ.
По словам президента США, в Венесуэле начали отпускать политзаключенных, что он назвал "важным и разумным жестом".
"США и Венесуэла хорошо сотрудничают, особенно в том, что касается восстановления в значительно большей, лучшей, современной форме их нефтегазовой инфраструктуры. Из-за этого сотрудничества я отменил первоначально ожидаемую вторую волну ударов - похоже, что она не понадобится. Но все корабли останутся на месте из соображений безопасности", - написал Трамп.
Он также сообщил о намерении инвестировать в нефтедобычу Венесуэлы "не менее 100 млрд долларов".
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
