Новости Отношения Венесуэлы и США
1 188 10

Трамп отменил вторую волну ударов по Венесуэле из-за выполнения требований США

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную вторую волну ударов по Венесуэле, поскольку власти страны начали выполнять требования Вашингтона, в частности освобождать политзаключенных.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social, пишет Цензор.НЕТ.

Трамп отменил вторую волну ударов по Венесуэле

По словам президента США, в Венесуэле начали отпускать политзаключенных, что он назвал "важным и разумным жестом".

"США и Венесуэла хорошо сотрудничают, особенно в том, что касается восстановления в значительно большей, лучшей, современной форме их нефтегазовой инфраструктуры. Из-за этого сотрудничества я отменил первоначально ожидаемую вторую волну ударов - похоже, что она не понадобится. Но все корабли останутся на месте из соображений безопасности", - написал Трамп.

Он также сообщил о намерении инвестировать в нефтедобычу Венесуэлы "не менее 100 млрд долларов".

Что предшествовало?

єдина мета трампа це присадити китай.
09.01.2026 17:11 Ответить
все ж таки розмова із ****** була
не дарма рудий за неї мовчить
та вже не вимагає вислати з венесуели кацапських, китайських, кубінських радників
09.01.2026 17:11 Ответить
В що він може сказати? Трамп навіть не повірив в ***** про удар по резиденції.

Гопота бикує лише на слабких.
09.01.2026 17:19 Ответить
розмова після затримання мадури та арешту лівої наливайки
розмова за венесуели, за яку учора запитували рудого
09.01.2026 17:21 Ответить
Трамп сказав шо не мішало б і Мексику причесати - бо там догуя наркокортелів
09.01.2026 17:12 Ответить
Пора Трампу "взять под управление" Мексику. Наркокартели сильны и прочая. Почему-то нет желания.
09.01.2026 17:17 Ответить
Масканутий їм швидко пояснить що тоді вони залишаться без білої радості і не зможуть так класно керувати країною
09.01.2026 17:28 Ответить
До мексики треба інший підхід.
09.01.2026 18:39 Ответить
Мабуть ху.... ло передало незадоволення сі, ось і знайшов привід не ви....ватися. Я не здивуюся якщо він ще втече з Венесуели, під тим же приводом
09.01.2026 17:23 Ответить
Щоб зупинити наркотрафік, треба його очолити.
09.01.2026 17:50 Ответить
 
 