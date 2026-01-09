Трамп скасував другу хвилю ударів по Венесуелі через виконання вимог США
Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану другу хвилю ударів по Венесуелі, оскільки влада країни почала виконувати вимоги Вашингтона, зокрема звільняти політв’язнів.
Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише Цензор.НЕТ.
За словами президента США, у Венесуелі почали відпускати політв’язнів, що він назвав "важливим і розумним жестом".
"США і Венесуела добре співпрацюють, особливо у тому, що стосується відбудови у значно більшій, кращій, сучасній формі їхньої нафтогазової інфраструктури. Через цю співпрацю я скасував початково очікувану другу хвилю ударів - виглядає, що вона не буде потрібною. Але всі судна залишаться на місці безпекових міркувань", - написав Трамп.
Він також повідомив про намір інвестувати у нафтовидобуток Венесуели "щонайменш 100 млрд доларів".
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
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