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Новини Відносини Венесуели та США
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Трамп скасував другу хвилю ударів по Венесуелі через виконання вимог США

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану другу хвилю ударів по Венесуелі, оскільки влада країни почала виконувати вимоги Вашингтона, зокрема звільняти політв’язнів.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише Цензор.НЕТ.

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Трамп скасував другу хвилю ударів по Венесуелі

За словами президента США, у Венесуелі почали відпускати політв’язнів, що він назвав "важливим і розумним жестом".

"США і Венесуела добре співпрацюють, особливо у тому, що стосується відбудови у значно більшій, кращій, сучасній формі їхньої нафтогазової інфраструктури. Через цю співпрацю я скасував початково очікувану другу хвилю ударів - виглядає, що вона не буде потрібною. Але всі судна залишаться на місці безпекових міркувань", - написав Трамп.

Він також повідомив про намір інвестувати у нафтовидобуток Венесуели "щонайменш 100 млрд доларів".

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Що передувало?

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Автор: 

Венесуела (433) США (26975) Трамп Дональд (9086)
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Топ коментарі
+2
В що він може сказати? Трамп навіть не повірив в ***** про удар по резиденції.

Гопота бикує лише на слабких.
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09.01.2026 17:19 Відповісти
+2
Масканутий їм швидко пояснить що тоді вони залишаться без білої радості і не зможуть так класно керувати країною
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09.01.2026 17:28 Відповісти
+1
єдина мета трампа це присадити китай.
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09.01.2026 17:11 Відповісти

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