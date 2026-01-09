Трамп скасував другу хвилю ударів по Венесуелі через виконання вимог США

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану другу хвилю ударів по Венесуелі, оскільки влада країни почала виконувати вимоги Вашингтона, зокрема звільняти політв’язнів.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами президента США, у Венесуелі почали відпускати політв’язнів, що він назвав "важливим і розумним жестом".

"США і Венесуела добре співпрацюють, особливо у тому, що стосується відбудови у значно більшій, кращій, сучасній формі їхньої нафтогазової інфраструктури. Через цю співпрацю я скасував початково очікувану другу хвилю ударів - виглядає, що вона не буде потрібною. Але всі судна залишаться на місці безпекових міркувань", - написав Трамп.

Він також повідомив про намір інвестувати у нафтовидобуток Венесуели "щонайменш 100 млрд доларів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода про надра із США: Україна віддасть велике родовище літію оточенню Трампа, – NYT

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акції пов’язаних з Гренландією компаній різко виросли після заяв Трампа, ‒ FT