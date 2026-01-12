РУС
Более полумиллиона российских солдат воюют против Украины, - начальник Генштаба Великобритании

В Украине более 500 тысяч российских военных, - Великобритания

В Украине находится более полумиллиона российских солдат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал Ричард Нейтон, начальник Генерального штаба обороны Великобритании на слушаниях в комитете обороны Палаты общин.

Ранее британская разведка оценивала российские потери с начала войны в более чем 400 тыс. убитыми и ранеными.

Другие заявления главнокомандующего ВС Великобритании

Также Ричард Нейтон сообщил, что перед отправкой британских военных в Украину необходимо гарантировать их безопасность. По его словам, все операционные риски рассматриваются в координации с участниками "Коалиции решительных", и дополнительное финансирование помогает минимизировать потенциальные угрозы.

Читайте также: Великобритания допускает масштабное развертывание своих войск из-за посягательств Трампа на Гренландию, - The Independent

Найтон также отметил, что британская армия имеет достаточно ресурсов для участия в развертывании многонациональных сил в Украине после прекращения огня.

По его словам, армия не будет перегружена, несмотря на миссии в других местах, однако он констатировал, что не может гарантировать полную безопасность для британских солдат:

"В оперативной среде не существует такого понятия, как нулевой риск", - добавил начальник Генерального штаба обороны Великобритании.

Читайте также: Великобритания готова выделить $268 млн на подготовку войск для возможного развертывания в Украине, - Гилли

Напомним, Великобритания и Франция обязались развернуть в Украине многонациональные силы для обеспечения безопасности после завершения войны.

Читайте также: Есть информация от разведки, что РФ готовит новый массированный удар для истощения ПВО, - Зеленский

Не баїсь до вас не дійдуть 😸
показать весь комментарий
12.01.2026 22:22 Ответить
путін підписав указ про залучення резервістів на збори у 2026 році для охорони "критично важливих об'єктів. Втім аналітики наголошують, що таке рішення путіна зумовлене складнощами kремля у підтриманні чисельності армії.
Днем раніше, 29 грудня, путін підписав указ, який впроваджує цілорічний призов замість традиційних весняного та осіннього.
ISW пояснює, що такі зміни переводять усі адміністративні процеси призову на цілорічний режим.
показать весь комментарий
12.01.2026 22:32 Ответить
Загалом кількість втрат особового складу російської армії зросла в 2025 на 40% порівняно з минулим роком.
показать весь комментарий
12.01.2026 22:34 Ответить
Т.е. уже закатаны в наш чернозём примерно 2,5 таких армии?
показать весь комментарий
12.01.2026 22:49 Ответить
Але по всьому фронту мають перевагу в чисельності у багато разів...
показать весь комментарий
12.01.2026 22:57 Ответить
 
 