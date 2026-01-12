Более полумиллиона российских солдат воюют против Украины, - начальник Генштаба Великобритании

В Украине находится более полумиллиона российских солдат.



Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал Ричард Нейтон, начальник Генерального штаба обороны Великобритании на слушаниях в комитете обороны Палаты общин.



Ранее британская разведка оценивала российские потери с начала войны в более чем 400 тыс. убитыми и ранеными.

Другие заявления главнокомандующего ВС Великобритании

Также Ричард Нейтон сообщил, что перед отправкой британских военных в Украину необходимо гарантировать их безопасность. По его словам, все операционные риски рассматриваются в координации с участниками "Коалиции решительных", и дополнительное финансирование помогает минимизировать потенциальные угрозы.

Найтон также отметил, что британская армия имеет достаточно ресурсов для участия в развертывании многонациональных сил в Украине после прекращения огня.

По его словам, армия не будет перегружена, несмотря на миссии в других местах, однако он констатировал, что не может гарантировать полную безопасность для британских солдат:





"В оперативной среде не существует такого понятия, как нулевой риск", - добавил начальник Генерального штаба обороны Великобритании.





Напомним, Великобритания и Франция обязались развернуть в Украине многонациональные силы для обеспечения безопасности после завершения войны.

Ранее Лондонзаявил, что разработает новую дальнобойную баллистическую ракету, способную нести боеголовку весом 200 кг на расстояние более 500 км.

