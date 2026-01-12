Понад пів мільйона російських солдатів воюють проти України, - начальник Генштабу Великої Британії
В Україні перебуває понад пів мільйона російських солдатів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробив Річард Найтон, начальник Генерального штабу оборони Великої Британії на слуханнях у комітеті оборони Палати громад.
Раніше британська розвідка оцінювала російські втрати з початку війни в понад 400 тис. убитими та пораненими.
Інші заяви Головнокомандувача ЗС Британії
Також Річард Найтон повідомив, що перед відправленням британських військових в Україну необхідно гарантувати їхню безпеку. За його словами, всі операційні ризики розглядаються у координації з учасниками "коаліції рішучих", і додаткове фінансування допомагає мінімізувати потенційні загрози.
Найтон також зазначив, що британська армія має достатньо ресурсів для участі в розгортанні багатонаціональних сил в Україні після припинення вогню.
За його словами, армія не буде перевантажена, попри місії в інших місцях, однак констатував, що не може гарантувати повну безпеку для британських солдатів:
"В операційному середовищі не існує такого поняття, як нульовий ризик", - додав начальник Генерального штабу оборони Великої Британії.
Нагадаємо, Велика Британія та Франція зобов’язались розгорнути в Україні багатонаціональні сили для гарантування безпеки після завершення війни.
- Раніше Лондон заявив, що розробить нову далекобійну балістичну ракету, яка здатна нести боєголовку вагою 200 кг на відстань понад 500 км.
