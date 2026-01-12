Понад пів мільйона російських солдатів воюють проти України, - начальник Генштабу Великої Британії

В Україні перебуває понад пів мільйона російських солдатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробив Річард Найтон, начальник Генерального штабу оборони Великої Британії на слуханнях у комітеті оборони Палати громад.

Раніше британська розвідка оцінювала російські втрати з початку війни в понад 400 тис. убитими та пораненими.

Інші заяви Головнокомандувача ЗС Британії

Також Річард Найтон повідомив, що перед відправленням британських військових в Україну необхідно гарантувати їхню безпеку. За його словами, всі операційні ризики розглядаються у координації з учасниками "коаліції рішучих", і додаткове фінансування допомагає мінімізувати потенційні загрози.

Читайте також: Британія допускає масштабне розгортання своїх військ через зазіхання Трампа на Гренландію, - The Independent

Найтон також зазначив, що британська армія має достатньо ресурсів для участі в розгортанні багатонаціональних сил в Україні після припинення вогню.

За його словами, армія не буде перевантажена, попри місії в інших місцях, однак констатував, що не може гарантувати повну безпеку для британських солдатів:

"В операційному середовищі не існує такого поняття, як нульовий ризик", - додав начальник Генерального штабу оборони Великої Британії.

Також читайте: Британія готова виділити $268 млн на підготовку військ для можливого розгортання в Україні, - Гілі

Нагадаємо, Велика Британія та Франція зобов’язались розгорнути в Україні багатонаціональні сили для гарантування безпеки після завершення війни.

Читайте також: Є інформація від розвідки, що РФ готує новий масований удар для виснаження ППО, - Зеленський

Не баїсь до вас не дійдуть 😸
12.01.2026 22:22 Відповісти
путін підписав указ про залучення резервістів на збори у 2026 році для охорони "критично важливих об'єктів. Втім аналітики наголошують, що таке рішення путіна зумовлене складнощами kремля у підтриманні чисельності армії.
Днем раніше, 29 грудня, путін підписав указ, який впроваджує цілорічний призов замість традиційних весняного та осіннього.
ISW пояснює, що такі зміни переводять усі адміністративні процеси призову на цілорічний режим.
12.01.2026 22:32 Відповісти
Загалом кількість втрат особового складу російської армії зросла в 2025 на 40% порівняно з минулим роком.
12.01.2026 22:34 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

кабзДон на них чекав... довго чекав.....



13.01.2026 10:12 Відповісти
Т.е. уже закатаны в наш чернозём примерно 2,5 таких армии?
12.01.2026 22:49 Відповісти
Але по всьому фронту мають перевагу в чисельності у багато разів...
12.01.2026 22:57 Відповісти
 
 