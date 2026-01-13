РУС
3 027 15

Ракетный удар РФ по терминалу на Харьковщине: "Новая почта" сообщила имена погибших

Погибшие работники Новой почты от российского удара 13 января

"Новая почта" обнародовала имена сотрудников, погибших вследствие ракетного удара РФ по терминалу в пригороде Харькова в ночь на 13 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы компании.

Вследствие атаки погибли четверо сотрудников логистической компании. Все они находились на рабочих местах во время обстрела.

Имена погибших работников

По сообщению "Новой почты", погибли:

  • Виктор Пархоменко, 37 лет;

  • Тарас Вовк, 34 года;

  • Евгений Ермаков, 39 лет;

  • Дмитрий Захаров, 23 года.

В компании подчеркнули, что эти люди были частью большой команды и добросовестно выполняли свою работу.

"Это невыразимая боль, которая навсегда останется в наших сердцах. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким", – отметили в "Новой почте".

Последствия ракетного удара РФ

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу "Новой почты". Вследствие атаки грузовой терминал был почти полностью уничтожен, а почтовый терминал получил значительные повреждения.

По информации компании, от удара погибли два работника сортировочного центра и два водителя партнера-экспедитора. 

Президент Зеленский отметил, что в ночь на 13 января Россия выпустила по Украине почти 300 ударных дронов, из которых большинство - "Шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет.

Автор: 

+15
Кцапи потвори, їм за ці злочини ніколи не буде прощення.
Царство Небесне загиблим. Співчуття рідним та близьким.
13.01.2026 18:56 Ответить
+15
Такі молоді, як шкода...
Царство небесне і вічний спокій🙏
Раша - недокраїна-морок.
13.01.2026 19:00 Ответить
+6
Чого часто по "НП"?
Цапи мають інфу про пересилку чогось важливого від волонтерів?
13.01.2026 19:05 Ответить
та їм пох по кому бити, аби вбити. орда.
13.01.2026 19:31 Ответить
Біблія вчить що треба молитись за ворогів твоїх.Ні і ще раз ні! Хай в пеклі горять суки,прощення ніколи не буде.
Це нелюди,в гівні живуть,а вчать других як жити,с ким дружити,куди йти.
13.01.2026 19:13 Ответить
Какой смысл бить по почте вообще? Какой там может быть военный об ект?
13.01.2026 19:14 Ответить
логістика
Нова пошта зараз це найважливіша логістика для населення, насамперед для прифронтової зони, - ліки

.
13.01.2026 19:26 Ответить
Мабуть за копійки якесь навело
13.01.2026 19:18 Ответить
Спитайте у клоуна, де фламінго?
13.01.2026 19:24 Ответить
https://www.wikiwand.com/ru/map/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
13.01.2026 19:28 Ответить
Земля пухом загиблим.
співчуття рідним...
сум...
молоді сильні хлопці.
ці смерті ще раз показують: служити в Війську повинні і будуть всі !
від смерті в Україні НЕ сховаєшся.

.
13.01.2026 19:38 Ответить
Це не перша атака. Вже вчетверте, причому в різних районах.
13.01.2026 19:39 Ответить
Було дуже гучно. У місті було чути.
13.01.2026 19:43 Ответить
 
 