Ракетный удар РФ по терминалу на Харьковщине: "Новая почта" сообщила имена погибших

"Новая почта" обнародовала имена сотрудников, погибших вследствие ракетного удара РФ по терминалу в пригороде Харькова в ночь на 13 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы компании.

Вследствие атаки погибли четверо сотрудников логистической компании. Все они находились на рабочих местах во время обстрела.

Имена погибших работников

По сообщению "Новой почты", погибли:

Виктор Пархоменко, 37 лет;

Тарас Вовк, 34 года;

Евгений Ермаков, 39 лет;

Дмитрий Захаров, 23 года.

В компании подчеркнули, что эти люди были частью большой команды и добросовестно выполняли свою работу.

"Это невыразимая боль, которая навсегда останется в наших сердцах. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким", – отметили в "Новой почте".

Последствия ракетного удара РФ

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу "Новой почты". Вследствие атаки грузовой терминал был почти полностью уничтожен, а почтовый терминал получил значительные повреждения.

По информации компании, от удара погибли два работника сортировочного центра и два водителя партнера-экспедитора.

Президент Зеленский отметил, что в ночь на 13 января Россия выпустила по Украине почти 300 ударных дронов, из которых большинство - "Шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет.

