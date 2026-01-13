Ракетный удар РФ по терминалу на Харьковщине: "Новая почта" сообщила имена погибших
"Новая почта" обнародовала имена сотрудников, погибших вследствие ракетного удара РФ по терминалу в пригороде Харькова в ночь на 13 января.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы компании.
Вследствие атаки погибли четверо сотрудников логистической компании. Все они находились на рабочих местах во время обстрела.
Имена погибших работников
По сообщению "Новой почты", погибли:
-
Виктор Пархоменко, 37 лет;
-
Тарас Вовк, 34 года;
-
Евгений Ермаков, 39 лет;
-
Дмитрий Захаров, 23 года.
В компании подчеркнули, что эти люди были частью большой команды и добросовестно выполняли свою работу.
"Это невыразимая боль, которая навсегда останется в наших сердцах. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким", – отметили в "Новой почте".
Последствия ракетного удара РФ
Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу "Новой почты". Вследствие атаки грузовой терминал был почти полностью уничтожен, а почтовый терминал получил значительные повреждения.
По информации компании, от удара погибли два работника сортировочного центра и два водителя партнера-экспедитора.
Президент Зеленский отметил, что в ночь на 13 января Россия выпустила по Украине почти 300 ударных дронов, из которых большинство - "Шахеды", 18 баллистических и 7 крылатых ракет.
Царство Небесне загиблим. Співчуття рідним та близьким.
Царство небесне і вічний спокій🙏
Раша - недокраїна-морок.
то що б ви обрали і чому це геноцид русскіх?
Цапи мають інфу про пересилку чогось важливого від волонтерів?
Це нелюди,в гівні живуть,а вчать других як жити,с ким дружити,куди йти.
Нова пошта зараз це найважливіша логістика для населення, насамперед для прифронтової зони, - ліки
.
співчуття рідним...
сум...
молоді сильні хлопці.
ці смерті ще раз показують: служити в Війську повинні і будуть всі !
від смерті в Україні НЕ сховаєшся.
.