Ракетний удар РФ по терміналу на Харківщині: "Нова пошта" повідомила імена загиблих

Загиблі працівники Нової пошти від російського удару 13 січня

"Нова пошта" оприлюднила імена працівників, які загинули внаслідок ракетного удару РФ по терміналу в передмісті Харкова в ніч на 13 січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві пресслужби компанії.

У результаті атаки загинули четверо співробітників логістичної компанії. Усі вони перебували на робочих місцях під час обстрілу.

Імена загиблих працівників

За повідомленням "Нової пошти", загинули:

  • Віктор Пархоменко, 37 років;

  • Тарас Вовк, 34 роки;

  • Євгеній Єрмаков, 39 років;

  • Дмитро Захаров, 23 роки.

У компанії наголосили, що ці люди були частиною великої команди та сумлінно виконували свою роботу.

"Це невимовний біль, який назавжди залишиться у наших серцях. Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким", – зазначили у "Новій пошті".

Наслідки ракетного удару РФ

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти". Внаслідок атаки вантажний термінал було майже повністю знищено, а поштовий термінал зазнав значних пошкоджень.

За інформацією компанії, від удару загинули двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора. 

Президент Зеленський зазначив, що у ніч на 13 січня Росія випустила по Україні майже 300 ударних дронів, з яких більшість - "шахеди", 18 балістичних і 7 крилатих ракет.

+26
Кцапи потвори, їм за ці злочини ніколи не буде прощення.
Царство Небесне загиблим. Співчуття рідним та близьким.
13.01.2026 18:56
Такі молоді, як шкода...
Царство небесне і вічний спокій🙏
Раша - недокраїна-морок.
13.01.2026 19:00
та їм пох по кому бити, аби вбити. орда.
13.01.2026 19:31
Кцапи потвори, їм за ці злочини ніколи не буде прощення.
Царство Небесне загиблим. Співчуття рідним та близьким.
13.01.2026 18:56 Відповісти
Такі молоді, як шкода...
Царство небесне і вічний спокій🙏
Раша - недокраїна-морок.
13.01.2026 19:00 Відповісти
Якби у вас була можливість реалізувати тільки одну свою інтимну фантазію,
то що б ви обрали і чому це геноцид русскіх?
13.01.2026 19:00
роzійських а не гусскіх
13.01.2026 19:04
Чого часто по "НП"?
Цапи мають інфу про пересилку чогось важливого від волонтерів?
13.01.2026 19:05
та їм пох по кому бити, аби вбити. орда.
13.01.2026 19:31
Біблія вчить що треба молитись за ворогів твоїх.Ні і ще раз ні! Хай в пеклі горять суки,прощення ніколи не буде.
Це нелюди,в гівні живуть,а вчать других як жити,с ким дружити,куди йти.
13.01.2026 19:13
Какой смысл бить по почте вообще? Какой там может быть военный об ект?
13.01.2026 19:14
логістика
Нова пошта зараз це найважливіша логістика для населення, насамперед для прифронтової зони, - ліки

.
13.01.2026 19:26
Мабуть за копійки якесь навело
13.01.2026 19:18
Спитайте у клоуна, де фламінго?
13.01.2026 19:24
!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.01.2026 23:04
https://www.wikiwand.com/ru/map/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
13.01.2026 19:28
Земля пухом загиблим.
співчуття рідним...
сум...
молоді сильні хлопці.
ці смерті ще раз показують: служити в Війську повинні і будуть всі !
від смерті в Україні НЕ сховаєшся.

.
13.01.2026 19:38
Це не перша атака. Вже вчетверте, причому в різних районах.
13.01.2026 19:39
Було дуже гучно. У місті було чути.
13.01.2026 19:43
13.01.2026 22:20
Царство Небесне загиблим!
13.01.2026 22:31
 
 