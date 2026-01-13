Ракетний удар РФ по терміналу на Харківщині: "Нова пошта" повідомила імена загиблих
"Нова пошта" оприлюднила імена працівників, які загинули внаслідок ракетного удару РФ по терміналу в передмісті Харкова в ніч на 13 січня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві пресслужби компанії.
У результаті атаки загинули четверо співробітників логістичної компанії. Усі вони перебували на робочих місцях під час обстрілу.
Імена загиблих працівників
За повідомленням "Нової пошти", загинули:
-
Віктор Пархоменко, 37 років;
-
Тарас Вовк, 34 роки;
-
Євгеній Єрмаков, 39 років;
-
Дмитро Захаров, 23 роки.
У компанії наголосили, що ці люди були частиною великої команди та сумлінно виконували свою роботу.
"Це невимовний біль, який назавжди залишиться у наших серцях. Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким", – зазначили у "Новій пошті".
Наслідки ракетного удару РФ
Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти". Внаслідок атаки вантажний термінал було майже повністю знищено, а поштовий термінал зазнав значних пошкоджень.
За інформацією компанії, від удару загинули двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора.
Президент Зеленський зазначив, що у ніч на 13 січня Росія випустила по Україні майже 300 ударних дронів, з яких більшість - "шахеди", 18 балістичних і 7 крилатих ракет.
Царство Небесне загиблим. Співчуття рідним та близьким.
Царство небесне і вічний спокій🙏
Раша - недокраїна-морок.
то що б ви обрали і чому це геноцид русскіх?
Цапи мають інфу про пересилку чогось важливого від волонтерів?
Це нелюди,в гівні живуть,а вчать других як жити,с ким дружити,куди йти.
Нова пошта зараз це найважливіша логістика для населення, насамперед для прифронтової зони, - ліки
.
співчуття рідним...
сум...
молоді сильні хлопці.
ці смерті ще раз показують: служити в Війську повинні і будуть всі !
від смерті в Україні НЕ сховаєшся.
.