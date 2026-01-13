Ракетний удар РФ по терміналу на Харківщині: "Нова пошта" повідомила імена загиблих

"Нова пошта" оприлюднила імена працівників, які загинули внаслідок ракетного удару РФ по терміналу в передмісті Харкова в ніч на 13 січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві пресслужби компанії.

У результаті атаки загинули четверо співробітників логістичної компанії. Усі вони перебували на робочих місцях під час обстрілу.

Імена загиблих працівників

За повідомленням "Нової пошти", загинули:

Віктор Пархоменко, 37 років;

Тарас Вовк, 34 роки;

Євгеній Єрмаков, 39 років;

Дмитро Захаров, 23 роки.

У компанії наголосили, що ці люди були частиною великої команди та сумлінно виконували свою роботу.

"Це невимовний біль, який назавжди залишиться у наших серцях. Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким", – зазначили у "Новій пошті".

Наслідки ракетного удару РФ

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти". Внаслідок атаки вантажний термінал було майже повністю знищено, а поштовий термінал зазнав значних пошкоджень.

За інформацією компанії, від удару загинули двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора.

Президент Зеленський зазначив, що у ніч на 13 січня Росія випустила по Україні майже 300 ударних дронів, з яких більшість - "шахеди", 18 балістичних і 7 крилатих ракет.

