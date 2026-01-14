Массовое "размерзание" жилых домов в Киеве не зафиксировано, - КГГА

В Киеве не зафиксировано массовых случаев "размерзания" жилых домов, речь идет только об единичных ситуациях.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, после последней массированной атаки на столицу городские власти были вынуждены принять "беспрецедентные меры". В то же время слив воды из систем отопления в домах, оставшихся без теплоснабжения, является стандартной технической процедурой во время морозов.

Пантелеев подчеркнул, что такие действия предусмотрены технологическими нормативами и применялись и в довоенные годы для предотвращения повреждения жилого фонда. Он отметил, что инциденты с разрывами батарей носят единичный характер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве разворачивают резервное питание, - КГГА

По его словам, сообщения о "замерзших домах" в основном касаются отдельных лестничных площадок, а не всего жилья. Массово замерзших домов в Киеве, по утверждению чиновника, нет.

В то же время в КГГА отмечают, что ситуация находится под круглосуточным контролем из-за угрозы обстрелов, а в случае повреждений городские службы оперативно реагируют и оказывают помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Слив воды не означает длительное отсутствие тепла, - объяснение КГГА

Что предшествовало?

В Минэнерго заявили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны.

Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения.

По состоянию на 14 января в столице 400 домов до сих пор остаются без теплоснабжения после ночной российской атаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевлянам дали рекомендации из-за похолодания и возможных ударов РФ. ПЕРЕЧЕНЬ