Масового "розмерзання" житлових будинків у Києві не зафіксовано, - КМДА
У Києві не зафіксовано масових випадків "розмерзання" житлових будинків, йдеться лише про поодинокі ситуації.
Про це повідомив виконувач обовʼязків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
За його словами, після останньої масованої атаки на столицю міська влада була змушена вжити "безпрецедентних заходів". Водночас зливання води із систем опалення в будинках, що залишилися без теплопостачання, є стандартною технічною процедурою під час морозів.
Пантелеєв наголосив, що такі дії передбачені технологічними нормативами та застосовувалися і в довоєнні роки для запобігання пошкодженню житлового фонду. Він зазначив, що інциденти з розривами батарей мають поодинокий характер.
За його словами, повідомлення про "замерзлі будинки" здебільшого стосуються окремих сходових майданчиків, а не всього житла. Масово замерзлих будинків у Києві, за твердженням посадовця, немає.
Водночас у КМДА зазначають, що ситуація перебуває під цілодобовим контролем через загрозу обстрілів, а у разі пошкоджень міські служби оперативно реагують і надають допомогу.
Що передувало?
- У Міненерго заявили, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни.
- Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження.
- Станом на 14 січня у столиці 400 будинків досі залишаються без теплопостачання після нічної російської атаки.
Напевно, Масового "ЗАмерзання" житлових будинків у Києві не зафіксовано,
У одному заголовку дві неточності: замість "розмерзання", НАПЕВНО, "ЗАмерзання" Тобто НЕЗАМЕРЗЛО/НЕзаморожено.
І академічне НЕ ЗАФІКСОВАНО ліпшн б замінити НЕМАЄ...
Отже Масового "ЗАмерзання" житлових будинків у Києві
не зафіксовано, НЕМАЄ? Чи не зафіксовано?