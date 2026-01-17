Враг продвинулся вблизи Свято-Покровского и Федоровки на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Свято-Покровского и Федоровки", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг продвигается возле Шандриголового и Свято-Покровского на Донетчине.
- 9 января в DeepState сообщили, что войска РФ продвинулись в Гуляйполе и Приморском Запорожской области.
- По состоянию на 10 января рашисты имели территориальные продвижения в Краматорском районе Донецкой области.
- 11 января сообщалось, что враг продвинулся в Волчанске и вблизи Ольчи в Харьковской области и в Покровске в Донецкой области.
- 15 января российские захватчики оккупировали село Красногорское в Запорожской области.
