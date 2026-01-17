РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8646 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
565 2

Враг продвинулся вблизи Свято-Покровского и Федоровки на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Свято-Покровского и Федоровки", - говорится в сообщении.

карта

карта

Что предшествовало?

Читайте также: Враг продвигается возле Шандриголового и Свято-Покровского в Донецкой области, - DeepState

Автор: 

Федоровка (5) Свято-Покровское (6) DeepState (418)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну просунувся...
1 до 27? Чи 1 до 100?
Чудово!
Запрошуємо в Ад!
показать весь комментарий
17.01.2026 22:40 Ответить
 
 