3 765 15
Ворог просунувся поблизу Свято-Покровського та Федорівки на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські окупаційні війська мають просування на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Свято-Покровського та Федорівки", - сказано в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог має просування біля Шандриголового та Свято-Покровського на Донеччині.
- 9 січня у DeepState повідомили, що війська РФ просунулися у Гуляйполі та Приморському Запорізької області.
- Станом на 10 січня рашисти мали територіальні просування у Краматорському районі Донеччини.
- 11 січня повідомлялось, що ворог просунувся у Вовчанську і поблизу Вільчи на Харківщині та в Покровську на Донеччині.
- 15 січня російські загарбники окупували село Красногірське у Запорізькій області.
Топ коментарі
+10 Alexander Beresowski #462650
показати весь коментар17.01.2026 23:53 Відповісти Посилання
+4 Гліб _
показати весь коментар18.01.2026 14:02 Відповісти Посилання
+2 Свободу Народу
показати весь коментар18.01.2026 10:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
