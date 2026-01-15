Ворог окупував Красногірське на Запоріжжі та просунувся на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські загарбники окупували село Красногірське у Запорізькій області.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Просування ворога на Запоріжжі
"Мапу оновлено. Ворог окупував Красногірське, а також просунувся у Гуляйполі, поблизу Привільного та Залізнянського", - зазначили аналітики.
Мапи:
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог має просування біля Шандриголового та Свято-Покровського на Донеччині.
- 9 січня у DeepState повідомили, що війська РФ просунулися у Гуляйполі та Приморському Запорізької області.
- Станом на 10 січня рашисти мали територіальні просування у Краматорському районі Донеччини.
- 11 січня повідомлялось, що ворог просунувся у Вовчанську і поблизу Вільчи на Харківщині та в Покровську на Донеччині.
Топ коментарі
+10 Павел Ппх
показати весь коментар16.01.2026 06:58 Відповісти Посилання
+5 Павел Ппх
показати весь коментар16.01.2026 06:57 Відповісти Посилання
+4 Сергій #609833
показати весь коментар16.01.2026 09:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чатують в поліклініках, хапають, все забирають, лупцюють, вимагають гроші. Це називається тиранія проти власного народу, так ніхто ще війни не вигравав.
А ось вважати тих ,хто ховаеться від захисту своєї країни ,своїх близких від кацапської навали сц.икливими ухилянтами-маю повне право!
саміМені пенсійний фонд в 67 років обрізали виплату все що можливо, а своїм собі понараховували неуявити захмарнні суми - от вони і нехай воюють.
Я не буду засуджувати тих хто уникає
В Україні досі оці комуняцькокацапські красно.....?
То може там і лєнін досі такой маладой?
( Спочатку почав згадувати Що ж там казав лідер Семібанкірщини, Борис Абрамич.. ))) потім понЯв що це про коменти камрадів