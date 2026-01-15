Враг оккупировал Красногорское в Запорожской области и продвинулся на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики оккупировали село Красногорское в Запорожской области.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Продвижение врага на Запорожье
"Карта обновлена. Враг оккупировал Красногорское, а также продвинулся в Гуляйполе, вблизи Привольного и Залезнянского", - отметили аналитики.
Карты:
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг продвигается возле Шандрыголового и Свято-Покровского в Донецкой области.
- 9 января в DeepState сообщили, что войска РФ продвинулись в Гуляйполе и Приморском Запорожской области.
- По состоянию на 10 января рашисты имели территориальные продвижения в Краматорском районе Донецкой области.
- 11 января сообщалось, что враг продвинулся в Волчанске и около Вильчи на Харьковщине и в Покровске на Донетчине.
