1 332 1

Враг оккупировал Красногорское в Запорожской области и продвинулся на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики оккупировали село Красногорское в Запорожской области

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Продвижение врага на Запорожье

"Карта обновлена. Враг оккупировал Красногорское, а также продвинулся в Гуляйполе, вблизи Привольного и Залезнянского", - отметили аналитики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись в Степногорске в Запорожской области и возле 2 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Карты:

Враг оккупировал Красногорское в Запорожской области

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжаются бои в Гуляйполе, враг не может завести группы закрепления, - Силы обороны юга

