США вместе с Европой пытаются остановить трагическую войну в Украине, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что политика американского президента Дональда Трампа не предусматривает отказа от НАТО или разрыва отношений с Европой. Дискуссии вокруг суверенитета Гренландии не должны восприниматься как сигнал о том, что Вашингтон изменил свой курс в отношении Украины.

Война в Украине и Гренландия

"Мы находимся в центре политики президента Трампа, и членство США в НАТО является неоспоримым, так же как и наше партнерство с Европой в попытке остановить эту трагическую войну между Россией и Украиной. В то же время это не означает, что между нами не может быть разногласий по поводу будущего Гренландии. Успокойте истерию и сделайте глубокий вдох", - подчеркнул Бессент.

Американский чиновник отметил, что подобные опасения звучали и раньше. Он добавил, что они не привели ни к экономической дестабилизации, ни к ухудшению отношений с союзниками.

"Сейчас США имеют стабильную экономику, выгодные торговые соглашения и, несмотря на напряженный политический фон, одни из самых тесных отношений с Европой", - добавил Бессент.

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
  • Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.

Томагавки будуть палити русню як 2 травня в одесі на шашлик 🔪🐷
20.01.2026 16:21 Ответить
Ну США реально намагаються, тільки є нюанс. А за Європу то повна брехня)
20.01.2026 16:15 Ответить
Ага, вже пупа надірвали.
Хватить триндіть - виконуйте Будапештський меморандум.
20.01.2026 16:22 Ответить
Просто по курсу США Гренландія - Бессент
20.01.2026 16:12 Ответить
Дай томагавки
20.01.2026 16:14 Ответить
Я не прошу а вимагаю, кацапе
20.01.2026 16:16 Ответить
20.01.2026 16:21 Ответить
Шота мне твои глаза знакомы...а ну-ка чирикни.
20.01.2026 16:19 Ответить
Ты лучше успокой рыжую псину.
20.01.2026 16:14 Ответить
20.01.2026 16:15 Ответить
Трумп щось робить для України? Та це ж дурня несусвітня! Дивуюсь тим, хто наставив лайків дурнуватому коменту якогось опохміленому.
20.01.2026 16:41 Ответить
Ви надто інтелігентний, щоб це зрозуміти, тому й дивуєтеся.
20.01.2026 16:49 Ответить
20.01.2026 16:22 Ответить
Можна розмістити в нас британську ядерку
20.01.2026 16:25 Ответить
У Британії ядерні заряди розміщені на ядерних субмарінах.
20.01.2026 16:43 Ответить
Онаніст теж мабуть вважпє шо зможе шось зупинити.
20.01.2026 16:25 Ответить
БРЕШЕ ПАДЛО.

- США союзник РФ і разом з РФ хоче нагнути Европу і Україну тут навіть мішає і дуже
- ЕС не сильно щось і шевелиться бо це розові поні
20.01.2026 16:33 Ответить
Тут америкоси розбповідають як вони вимагають передати Гренландію задля того аби зупинити російску загрозу, і тут же не роблять нічого аби ця кацапздальска наволоч дохла на полі бою та в себе вдома від голоду та холоду, абсолютно ігнорує удари по цивільній інрфраструктурі і називає хйла другом препздента асашай. Цікаво, в яком місті вони (піндоси)пздять?
20.01.2026 16:48 Ответить
Оптом.
20.01.2026 16:56 Ответить
ви не війну намагаєтеся зупинити, ви поділити світ між Трампом , путіним і Сі намагаєтеся, уроди
20.01.2026 17:06 Ответить
якби хотіли зупинити цю війну. то вже давно дали б озброєння україні . то всіх орків на донбасі змішали з землею та спалили військовий потенціал в росії . а потім насипали всу тамагавків і заявити, якщо ще раз сунуться то буде ще гірше. а самими заявами та переговорами миру не зробити. бо путін на все начхав.
20.01.2026 18:07 Ответить
 
 