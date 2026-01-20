США вместе с Европой пытаются остановить трагическую войну в Украине, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что политика американского президента Дональда Трампа не предусматривает отказа от НАТО или разрыва отношений с Европой. Дискуссии вокруг суверенитета Гренландии не должны восприниматься как сигнал о том, что Вашингтон изменил свой курс в отношении Украины.

Его цитирует Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Война в Украине и Гренландия

"Мы находимся в центре политики президента Трампа, и членство США в НАТО является неоспоримым, так же как и наше партнерство с Европой в попытке остановить эту трагическую войну между Россией и Украиной. В то же время это не означает, что между нами не может быть разногласий по поводу будущего Гренландии. Успокойте истерию и сделайте глубокий вдох", - подчеркнул Бессент.

Американский чиновник отметил, что подобные опасения звучали и раньше. Он добавил, что они не привели ни к экономической дестабилизации, ни к ухудшению отношений с союзниками.

"Сейчас США имеют стабильную экономику, выгодные торговые соглашения и, несмотря на напряженный политический фон, одни из самых тесных отношений с Европой", - добавил Бессент.

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.

