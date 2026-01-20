Новини
США разом з Європою намагаються зупинити трагічну війну в Україні, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що політика американського президента Дональда Трампа не передбачає відмови від НАТО або розриву відносин з Європою. Дискусії навколо суверенітету Гренландії не мають сприйматися як сигнал про те, що Вашингтон змінив свій курс щодо України.

Його цитує Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Війна в Україні та Гренландія

"Ми перебуваємо в центрі політики президента Трампа, і членство США в НАТО є незаперечним, так само як і наше партнерство з Європою в спробі зупинити цю трагічну війну між Росією та Україною. Водночас це не означає, що між нами не може бути розбіжностей щодо майбутнього Гренландії. Заспокойте істерію і зробіть глибокий вдих", - наголосив Бессент.

Американський посадовець зауважив, що подібні побоювання звучали й раніше. Він додав, що вони не призвели ні до економічної дестабілізації, ні до погіршення відносин з союзниками.

"Зараз США мають стабільну економіку, вигідні торговельні угоди та, попри напружений політичний фон, одні з найтісніших відносин з Європою", - додав Бессент.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
  • Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.

Гренландія (227) Європа (2405) США (26370) Бессент Скот (108)
Топ коментарі
Томагавки будуть палити русню як 2 травня в одесі на шашлик 🔪🐷
20.01.2026 16:21 Відповісти
Ну США реально намагаються, тільки є нюанс. А за Європу то повна брехня)
20.01.2026 16:15 Відповісти
Ага, вже пупа надірвали.
Хватить триндіть - виконуйте Будапештський меморандум.
20.01.2026 16:22 Відповісти
Просто по курсу США Гренландія - Бессент
20.01.2026 16:12 Відповісти
Дай томагавки
20.01.2026 16:14 Відповісти
Я не прошу а вимагаю, кацапе
20.01.2026 16:16 Відповісти
Томагавки будуть палити русню як 2 травня в одесі на шашлик 🔪🐷
20.01.2026 16:21 Відповісти
Шота мне твои глаза знакомы...а ну-ка чирикни.
20.01.2026 16:19 Відповісти
Ты лучше успокой рыжую псину.
20.01.2026 16:14 Відповісти
Ну США реально намагаються, тільки є нюанс. А за Європу то повна брехня)
20.01.2026 16:15 Відповісти
Трумп щось робить для України? Та це ж дурня несусвітня! Дивуюсь тим, хто наставив лайків дурнуватому коменту якогось опохміленому.
20.01.2026 16:41 Відповісти
Ви надто інтелігентний, щоб це зрозуміти, тому й дивуєтеся.
20.01.2026 16:49 Відповісти
Ага, вже пупа надірвали.
Хватить триндіть - виконуйте Будапештський меморандум.
20.01.2026 16:22 Відповісти
Можна розмістити в нас британську ядерку
20.01.2026 16:25 Відповісти
У Британії ядерні заряди розміщені на ядерних субмарінах.
20.01.2026 16:43 Відповісти
Онаніст теж мабуть вважпє шо зможе шось зупинити.
20.01.2026 16:25 Відповісти
БРЕШЕ ПАДЛО.

- США союзник РФ і разом з РФ хоче нагнути Европу і Україну тут навіть мішає і дуже
- ЕС не сильно щось і шевелиться бо це розові поні
20.01.2026 16:33 Відповісти
Тут америкоси розбповідають як вони вимагають передати Гренландію задля того аби зупинити російску загрозу, і тут же не роблять нічого аби ця кацапздальска наволоч дохла на полі бою та в себе вдома від голоду та холоду, абсолютно ігнорує удари по цивільній інрфраструктурі і називає хйла другом препздента асашай. Цікаво, в яком місті вони (піндоси)пздять?
20.01.2026 16:48 Відповісти
Оптом.
20.01.2026 16:56 Відповісти
ви не війну намагаєтеся зупинити, ви поділити світ між Трампом , путіним і Сі намагаєтеся, уроди
20.01.2026 17:06 Відповісти
якби хотіли зупинити цю війну. то вже давно дали б озброєння україні . то всіх орків на донбасі змішали з землею та спалили військовий потенціал в росії . а потім насипали всу тамагавків і заявити, якщо ще раз сунуться то буде ще гірше. а самими заявами та переговорами миру не зробити. бо путін на все начхав.
20.01.2026 18:07 Відповісти
 
 