США разом з Європою намагаються зупинити трагічну війну в Україні, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що політика американського президента Дональда Трампа не передбачає відмови від НАТО або розриву відносин з Європою. Дискусії навколо суверенітету Гренландії не мають сприйматися як сигнал про те, що Вашингтон змінив свій курс щодо України.

Його цитує Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Війна в Україні та Гренландія

"Ми перебуваємо в центрі політики президента Трампа, і членство США в НАТО є незаперечним, так само як і наше партнерство з Європою в спробі зупинити цю трагічну війну між Росією та Україною. Водночас це не означає, що між нами не може бути розбіжностей щодо майбутнього Гренландії. Заспокойте істерію і зробіть глибокий вдих", - наголосив Бессент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хочуть послабити та підпорядкувати Європу, - Макрон

Американський посадовець зауважив, що подібні побоювання звучали й раніше. Він додав, що вони не призвели ні до економічної дестабілізації, ні до погіршення відносин з союзниками.

"Зараз США мають стабільну економіку, вигідні торговельні угоди та, попри напружений політичний фон, одні з найтісніших відносин з Європою", - додав Бессент.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.

Читайте також: Глава Мінфіну Швеції про погрози Трампа: Це нове дно