Обесточены 87% потребителей на Черниговщине: в области применен спецграфик аварийных отключений

В Черниговской области обесточены 87% потребителей.

В Черниговской области без света остались 87% потребителей, в результате чего введен специальный график аварийных отключений.

87% потребителей без света

"В Черниговской области применены все 3 очереди специального графика аварийных отключений (СГАВ) одновременно. Обесточены 87% потребителей области", - говорится в сообщении.

Как действует СГАВ

Отмечается, что СГАВ вводится исключительно по команде "Укрэнерго".

"Эта команда должна быть выполнена в течение трех минут с момента ее получения без предупреждения потребителей и местных органов исполнительной власти. Отменяется она также только по указанию НЭК", - добавили в облэнерго.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.

