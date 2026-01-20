Обесточены 87% потребителей на Черниговщине: в области применен спецграфик аварийных отключений

В Черниговской области без света остались 87% потребителей, в результате чего введен специальный график аварийных отключений.

Об этом сообщает "Черниговоблэнерго"

"В Черниговской области применены все 3 очереди специального графика аварийных отключений (СГАВ) одновременно. Обесточены 87% потребителей области", - говорится в сообщении.

Как действует СГАВ

Отмечается, что СГАВ вводится исключительно по команде "Укрэнерго".

"Эта команда должна быть выполнена в течение трех минут с момента ее получения без предупреждения потребителей и местных органов исполнительной власти. Отменяется она также только по указанию НЭК", - добавили в облэнерго.

