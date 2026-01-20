Обесточены 87% потребителей на Черниговщине: в области применен спецграфик аварийных отключений
В Черниговской области без света остались 87% потребителей, в результате чего введен специальный график аварийных отключений.
Об этом сообщает "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ
87% потребителей без света
"В Черниговской области применены все 3 очереди специального графика аварийных отключений (СГАВ) одновременно. Обесточены 87% потребителей области", - говорится в сообщении.
Как действует СГАВ
Отмечается, что СГАВ вводится исключительно по команде "Укрэнерго".
"Эта команда должна быть выполнена в течение трех минут с момента ее получения без предупреждения потребителей и местных органов исполнительной власти. Отменяется она также только по указанию НЭК", - добавили в облэнерго.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex Hood
показать весь комментарий20.01.2026 17:28 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
govtva
показать весь комментарий20.01.2026 18:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль