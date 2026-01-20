Знеструмлено 87% споживачів на Чернігівщині: в області застосовано спецграфік аварійних відключень

У Чернігівській області без світла залишилися 87% споживачів, унаслідок чого запроваджено спеціальний графік аварійних відключень.

Про це повідомляє "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ

"У Чернігівській області застосовано усі 3 черги спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ) одночасно. Знеструмлено 87% споживачів області", - йдеться в повідомленні.

Як діє СГАВ

Зазначається, що СГАВ запроваджується виключно за командою "Укренерго".

"Ця команда має бути виконана протягом трьох хвилин із моменту її отримання без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади. Відміняється вона також лише за вказівкою НЕК", - додали в обленерго.

