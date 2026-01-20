Знеструмлено 87% споживачів на Чернігівщині: в області застосовано спецграфік аварійних відключень
У Чернігівській області без світла залишилися 87% споживачів, унаслідок чого запроваджено спеціальний графік аварійних відключень.
Про це повідомляє "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ
87% споживачів без світла
"У Чернігівській області застосовано усі 3 черги спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ) одночасно. Знеструмлено 87% споживачів області", - йдеться в повідомленні.
Як діє СГАВ
Зазначається, що СГАВ запроваджується виключно за командою "Укренерго".
"Ця команда має бути виконана протягом трьох хвилин із моменту її отримання без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади. Відміняється вона також лише за вказівкою НЕК", - додали в обленерго.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
