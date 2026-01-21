Железняк - Гринчук: Ты, животное, должен гнить в тюрьме за то, как с бандой Миндича подготовили страну к обстрелам
Нардеп Ярослав Железняк резко ответил экс-министру энергетики Светлане Гринчук, которая сказала, что делала все возможное, чтобы подготовить энергообъекты к ударам РФ.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"У меня в доме уже больше суток нет света. Последний раз было буквально пару часов ночью. На термометре аж 13 градусов. Что, по сравнению со многими другими квартирами, наверное, даже много. Главная визуализация для меня: это когда полураздеваешь малыша, чтобы быстро помыть, и он дрожит от холода в ванной. И еще раз - это далеко не худший вариант.
И в этот момент я открываю заявление Гринчук, что она делала все возможное?" - отметил он.
"Ты, животное, должна не сидеть в тепле, обвешанная брендами, а гнить в тюрьме! Когда вместе с бандой Миндича вот так подготовили страну к обстрелам. И все возможное ты, к***а, делала все и даже больше только на доме Захарченко, что было единственной причиной пребывания на посту министра энергетики!
Просто нет слов. Но сделаю все возможное, чтобы эта сволочь и ее пособники оказались там, где должны быть - за решеткой.
P.S. Еще раз, не дай Бог, я увижу со стороны коллег-депутатов хоть какой-то намек на попытку отбелить этих подонков, и эту п****ку в частности - не обижайтесь потом на реакцию", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Экс-министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что часть объектов энергетики получили надлежащую защиту от вражеских атак.
- Гринчук считает, что причин для вручения ей подозрения в рамках дела о коррупции в энергетике нет.
- Также она считает, что власть, готовясь к российским ударам по энергетике, "делала все по максимуму". По ее мнению, физическая защита энергообъектов не может работать на 100% без эффективной работы ПВО.
І все ж до того йде! Народ терпить, але ж тепіння не безконечне.
А палі вже нагострені, чекають...
і все , що відбувається в краіні сьогодні ,
відповідальність несе Зеленський , так як його
особиста банда злодюг Міндічей , які успішно втікли до Ізраілю разом
з нашими грішми , а боневтік корчить із себе ,, патріотика "
бо боїться , народної розправи !!
А не тільки ця п...ка
За грати та на уранові шахти....з конфіскацією всього того, що є в них...їхніх родичів та наближених особєй!!!!
Тільки тоді виграємо і в русні !!!
зазвичай, коли пацюкам даєш слово (гринчук, галущенко, міндіч, цукерман), може здатись, що вони святі.
ці вибл*дки ніколи не визнають, що їх місія - прибарахлитись та піти в ліс. Їм не слово треба давати, а одразу кайданки. Але що це я розмріявся...
Було б у Железняка світло, такого гніву, мабуть, і не було б....
Висновок: всіх нардепів/міністрів зігнати в один будинок, все їм повимикати і хай так поживуть...
А санаторій, то санаторій.
А взагалі, хто з вас знає, про що був законопроект №12414 ???
Так от, я нагадаю, що закон під цим номером був прийнятий в першому читанні та був спрямований на оптимізацію розслідування зникнень безвісти в умовах війни. Документ передбачав зміни до Кримінального процесуального кодексу, що дозволяють здійснювати розслідування за місцем проживання заявника. Це би забезпечило оперативніше реагування та ефективніший пошук зниклих осіб. Саме тому його підтримав Мустафа Джамільов, тому що зараз неможливо відшукати долю практично всіх партіотів киримли. А вже потім, в другому читанні до цього проекту приліпили і поправку Южаніної, і норми про перепідпорядкування НАБУ+САП, зокрема: керівник САП втрачав процесуальну незалежність, а НАБУ ставало залежним від Генпрокурора; Генпрокурор отримував доступ до всіх справ НАБУ та міг передавати їх іншим органам і встановлювалась монополія Генпрокурора на підписання підозр топчиновникам (нині таке право збереглось за керівником САП).
Цікавтесь, читайте історію, це корисно, не будете виглядати дурнем.
Нагадати хто її обрав?
Було три роки підготуватись до будь-яких колізій і навантажень. Три бл#дь роки було у "ефективних" менеджерів! Скільки разів пересувалися ліжка в шапітолії? ... "Винуваті попередники" (с) ... це, с#ка, кого вони мають на увазі?
А мудрий народ продовжує вихаркувати "ефекти" завдяки героїзму енергетиків.
https://www.facebook.com/censor.net/posts/%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%B2%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD/1269303901906920/ Під час засідання енергетичного комітету ВР, на якому розглядалося питання звільнення міністерки Світлани Гринчук, депутати дякували їй за роботу
Аааа, соррі, підписи ставила... ну, може бути...