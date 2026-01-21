Железняк - Гринчук: Ты, животное, должен гнить в тюрьме за то, как с бандой Миндича подготовили страну к обстрелам

Железняк резко ответил Гринчук относительно ее ответственности за энергетику

Нардеп Ярослав Железняк резко ответил экс-министру энергетики Светлане Гринчук, которая сказала, что делала все возможное, чтобы подготовить энергообъекты к ударам РФ.

Что известно

"У меня в доме уже больше суток нет света. Последний раз было буквально пару часов ночью. На термометре аж 13 градусов. Что, по сравнению со многими другими квартирами, наверное, даже много. Главная визуализация для меня: это когда полураздеваешь малыша, чтобы быстро помыть, и он дрожит от холода в ванной. И еще раз - это далеко не худший вариант.

И в этот момент я открываю заявление Гринчук, что она делала все возможное?" - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подчеркивает персональную ответственность правительства за ситуацию в энергетике: Завтра я ожидаю конкретный перечень действий и решений. ВИДЕО

"Ты, животное, должна не сидеть в тепле, обвешанная брендами, а гнить в тюрьме! Когда вместе с бандой Миндича вот так подготовили страну к обстрелам. И все возможное ты, к***а, делала все и даже больше только на доме Захарченко, что было единственной причиной пребывания на посту министра энергетики!

Просто нет слов. Но сделаю все возможное, чтобы эта сволочь и ее пособники оказались там, где должны быть - за решеткой.

P.S. Еще раз, не дай Бог, я увижу со стороны коллег-депутатов хоть какой-то намек на попытку отбелить этих подонков, и эту п****ку в частности - не обижайтесь потом на реакцию", - подытожил он.

Смотрите: Пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин, - Железняк. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Экс-министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что часть объектов энергетики получили надлежащую защиту от вражеских атак.
  • Гринчук считает, что причин для вручения ей подозрения в рамках дела о коррупции в энергетике нет.
  • Также она считает, что власть, готовясь к российским ударам по энергетике, "делала все по максимуму". По ее мнению, физическая защита энергообъектов не может работать на 100% без эффективной работы ПВО.

Смотрите: Ермак, который обещал отправиться на фронт, нигде не служит, - Железняк. ВИДЕО

Душевно ...
показать весь комментарий
21.01.2026 09:24 Ответить
Таке враження, що та вся зелена глядота зовсім не тямить, що паля (кіл) то не хрен і задоволення від неї досить специфічне.
І все ж до того йде! Народ терпить, але ж тепіння не безконечне.
А палі вже нагострені, чекають...
показать весь комментарий
21.01.2026 09:29 Ответить
Для кого ь і паля - прутень.
показать весь комментарий
21.01.2026 09:32 Ответить
КУРВУ на нари
показать весь комментарий
21.01.2026 10:45 Ответить
на таке у зеленої наволочі вже лежить проєкт закону що за заклики на посадову особу до довічного...так що насолоджуемося останними годинами поки можемо безкарно в інете постріляти та перевішати усю зелену сволоту
показать весь комментарий
21.01.2026 09:33 Ответить
Цікаво, заднім числом каратимуть? Написала "Зелю на палю" сьогодні, а закон приймуть через місяць і усіх писак до в'язниці .
показать весь комментарий
21.01.2026 10:43 Ответить
Конкретно ця пані - вже не посадова особа...
показать весь комментарий
21.01.2026 10:50 Ответить
назви хоч одного кого на палю посадили. Шуфріч не рахується, Портнов може якось, але...
показать весь комментарий
21.01.2026 11:39 Ответить
За всі жахіття , які відбувалися з нашою енергетикою,
і все , що відбувається в краіні сьогодні ,
відповідальність несе Зеленський , так як його
особиста банда злодюг Міндічей , які успішно втікли до Ізраілю разом
з нашими грішми , а боневтік корчить із себе ,, патріотика "
бо боїться , народної розправи !!
показать весь комментарий
21.01.2026 11:22 Ответить
Потужно
показать весь комментарий
21.01.2026 09:26 Ответить
Тварина - це м'яко сказано. Повія в чистому вигляді! Бо продати своє тіло за ватрушки у вигляді посади міністерки - це і є проституція! Железняку хочеться порадити: обтирайте дитину загрітими на свому тілі вологими серветками! Не обов'язково мити водою.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:28 Ответить
Все вірно, але про головного не згадав, того, хто все це організував
показать весь комментарий
21.01.2026 09:26 Ответить
просто ти не слідкуєш за Железняком в його аккаунтах...мабуть і ті хто тобі лайкає
показать весь комментарий
21.01.2026 11:41 Ответить
Очевидно сциться трішки.
показать весь комментарий
21.01.2026 11:42 Ответить
Треба про головного "скомороха" не може забувати, це все-таки його команда, друзі, колеги...
А не тільки ця п...ка
показать весь комментарий
21.01.2026 09:27 Ответить
І думаю ,що той блазень не просто знав а організовував та мародерські схеми та отримував левову частину.
показать весь комментарий
21.01.2026 11:44 Ответить
разом з тобою? Чи ти само?
показать весь комментарий
21.01.2026 09:30 Ответить
Все вірно.....таких сук (міндічів, гинчуків, галущенків, єрмаків, петрових...та тисячі інших зелених гнид) потрібно по всій жорсткості військового стану!!!!
За грати та на уранові шахти....з конфіскацією всього того, що є в них...їхніх родичів та наближених особєй!!!!
Тільки тоді виграємо і в русні !!!
показать весь комментарий
21.01.2026 09:29 Ответить
Як тільки у народних обранців починає мерзнути дупа, з'являється якесь розуміння. Не треба їм підвищувати зарплати. Треба платити десять мінімалок, або краще десять мінімальних пенсій. Кому не подобається - на-**й. В країні знайдуться люди, які зможуть зробити і для себе і для українців.
показать весь комментарий
21.01.2026 12:06 Ответить
"ночі кабірії" на український лад ))
показать весь комментарий
21.01.2026 09:29 Ответить
так то що зе ні до чого...він ничого незнав...гнити повине усе зелене кодло та більшість депутатів
показать весь комментарий
21.01.2026 09:30 Ответить
І ваааще він нікому нічого нє должен.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:41 Ответить
вкурвлює, як гринчук з кам'яним обличчям втирала, що інтенсивно готувала енергетику до захисту.

зазвичай, коли пацюкам даєш слово (гринчук, галущенко, міндіч, цукерман), може здатись, що вони святі.

ці вибл*дки ніколи не визнають, що їх місія - прибарахлитись та піти в ліс. Їм не слово треба давати, а одразу кайданки. Але що це я розмріявся...
показать весь комментарий
21.01.2026 09:33 Ответить
Та іванова вона, ІВАНОВА, грінчук, то по шлюбі вже стала.
показать весь комментарий
21.01.2026 11:52 Ответить
Так з ними і треба , а не панькатися . зе гниди , 7років , цинічно брешуть в очі , а всі , повинні робит вигляд , що вони їм вірять Зейло , не знав , що Міндіч, Ермак, Цукерман Баканов , Наумов, Гера Галущенко……… витворяють Зепокидьок , моментально педзвонював , Гере на смс Міндіча Всі ці потвори вороги України
показать весь комментарий
21.01.2026 09:34 Ответить
передзвонив , нквд шному , вилупку Гере І Деркач босс Зеіуди
показать весь комментарий
21.01.2026 09:36 Ответить
Якщр найближчим часом вся зелена погань разом з головним мародером країни не буде розвішана українцями на ліхтарних стовбах, то нас чекає неминуча поразка та окупація держави ворогом
показать весь комментарий
21.01.2026 09:36 Ответить
Ось бачите, якими бойовими стають депутати, коли проблеми зачепили їх особисто!
Було б у Железняка світло, такого гніву, мабуть, і не було б....
Висновок: всіх нардепів/міністрів зігнати в один будинок, все їм повимикати і хай так поживуть...
показать весь комментарий
21.01.2026 09:37 Ответить
Класна ідея. По області купа санаторіїв всіляких. Переселити, поставити охорону й все вимкнути. І столовки щоб не працювали.
показать весь комментарий
21.01.2026 09:50 Ответить
Для цього є в'язниці
показать весь комментарий
21.01.2026 10:12 Ответить
Ну з тих санаторіїв буде та ж сама в'язниця. Але ж тих нардепів із сім'ями Ви до в'язниць не запхаєте. Треба щоб і сім'ї відчули всі принади свого керування. Щоб діти батьків питали - чому немає світла/води/опалення.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:16 Ответить
Для в'язниці потрібні: слідство, суд, звинувачення.
А санаторій, то санаторій.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:27 Ответить
Згадайте, як ДБР прийшли з обшуками до сина нардепки Н. Южаніної, і як потім вона проголосувала за підпорядкування НАБУ Генпрокуратурі. Дивні речі витворяють навіть начебто адекватні люди, коли свавілля "правоохоронних" структур торкається їх особисто. Про що думала Южаніна, коли голосувала за "злив" НАБУ?
показать весь комментарий
21.01.2026 09:50 Ответить
Про помсту.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:54 Ответить
Южаніна це Гетьманцев минулого скликання...таж сама фіскальна філософія і відсутність морального компасу
показать весь комментарий
21.01.2026 11:42 Ответить
Южаніна голосувала за внесену нею і погоджену залом поправку в тому скандльному законопроекті щодо неприпустимості позасудових обшуків.
А взагалі, хто з вас знає, про що був законопроект №12414 ???
Так от, я нагадаю, що закон під цим номером був прийнятий в першому читанні та був спрямований на оптимізацію розслідування зникнень безвісти в умовах війни. Документ передбачав зміни до Кримінального процесуального кодексу, що дозволяють здійснювати розслідування за місцем проживання заявника. Це би забезпечило оперативніше реагування та ефективніший пошук зниклих осіб. Саме тому його підтримав Мустафа Джамільов, тому що зараз неможливо відшукати долю практично всіх партіотів киримли. А вже потім, в другому читанні до цього проекту приліпили і поправку Южаніної, і норми про перепідпорядкування НАБУ+САП, зокрема: керівник САП втрачав процесуальну незалежність, а НАБУ ставало залежним від Генпрокурора; Генпрокурор отримував доступ до всіх справ НАБУ та міг передавати їх іншим органам і встановлювалась монополія Генпрокурора на підписання підозр топчиновникам (нині таке право збереглось за керівником САП).
Цікавтесь, читайте історію, це корисно, не будете виглядати дурнем.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:35 Ответить
Я чудово пам'ятаю, що тоді відбувалося і як вона потім виправдовувалася на деяких ефірах. Так що даремно ви тут натякаєте на чиюсь дурість. Вона повелася тоді дуже непрофесійно, виключно під впливом емоцій.
показать весь комментарий
21.01.2026 17:56 Ответить
В вірменів під час карабахської війни світло вирубили одразу , і на два роки. В кожній квартирі була буржуйка, в який спалили всі шмотки капці і 80 відсотків зелених насаджень в Єревані. А тут паніка... Ви ще чкрг кілометрових за хлібом по талонах та водою не відстояли. Бо в нас ООС. А не війна. В уряду точніше...
показать весь комментарий
21.01.2026 09:38 Ответить
Треба рівнятись на краще, а не на гірше. Ви ще згадайте, як у другу світову взимку прорубували лід, щоб води набрати.
показать весь комментарий
21.01.2026 09:52 Ответить
я на дачі так і набирав технічну бо свердловина замерзла
показать весь комментарий
21.01.2026 10:50 Ответить
Ну то ж не водогін..в мене он баклаги по 5-19 літрів стоять. Раніше воду питну замовляла, зараз плюнула на це - при відсутності ЕЕ не хочуть на поверх піднімати..
показать весь комментарий
21.01.2026 12:08 Ответить
смачний поцілунок в дупу зеленського
показать весь комментарий
21.01.2026 10:00 Ответить
Для України було важливо ДЕЦЕНТРАЛІЗУВАТИ енергетику. Але стваленики найвеличнішого не змогли б отримувати таких відкатів, як зараз.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:31 Ответить
Побачим,що він зробить
показать весь комментарий
21.01.2026 10:01 Ответить
Зєлена тварина привела за собою інших!
Нагадати хто її обрав?
показать весь комментарий
21.01.2026 10:02 Ответить
Знову Порох у всьому винен !
показать весь комментарий
21.01.2026 12:50 Ответить
Так в зє і його отарі як і в расєян - вині всі,окрім них!
показать весь комментарий
21.01.2026 13:25 Ответить
виборцям зебіла смішно було коли ті кловани спалили будинок гонтарєвої
показать весь комментарий
21.01.2026 10:03 Ответить
Все рівно вся ця "зелена падаль" відкупиться, або втіче за бугор тому, відразу "баранити" якщо суди продажні
показать весь комментарий
21.01.2026 10:07 Ответить
Це і є суд Лінча. Або політкоректно "правосудя вулиці".
показать весь комментарий
21.01.2026 13:27 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 10:11 Ответить
Природа подарувала найвеличнішим "ефективним" менеджерам три супер теплих зими після вторгнення. Чим майже унеможливила створення гуманітарної катастрофи через обстріли інфраструктури.

Було три роки підготуватись до будь-яких колізій і навантажень. Три бл#дь роки було у "ефективних" менеджерів! Скільки разів пересувалися ліжка в шапітолії? ... "Винуваті попередники" (с) ... це, с#ка, кого вони мають на увазі?


А мудрий народ продовжує вихаркувати "ефекти" завдяки героїзму енергетиків.

показать весь комментарий
21.01.2026 10:14 Ответить
Чийсь героїзм це результат чийогось пройобу. Звісно, слава героям, але що з проїбантами?
показать весь комментарий
21.01.2026 10:57 Ответить
Під час дії воєнного стану - відповідь повинна бути жорсткою. Не смертна кара, але по 10 років з повною конфіскацією було б норм. Може й красти б перестали, уроди ненажерливі..
показать весь комментарий
21.01.2026 12:10 Ответить
P.S. Ще раз, не дай Боже, я побачу з боку колег-депутатів хоч якийсь натяк на спробу відбілити цих покидьків,... Джерело: https://censor.net/ua/n3596478

https://www.facebook.com/censor.net/posts/%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%B2%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD/1269303901906920/ Під час засідання енергетичного комітету ВР, на якому розглядалося питання звільнення міністерки Світлани Гринчук, депутати дякували їй за роботу
показать весь комментарий
21.01.2026 10:18 Ответить
Ну якщо навіть Желєзняк не розуміє що головним бенефіціаром цього "балу" є не ця звичайна шлюха а сам "патужний боневтік" то все буде продовжуватись!
показать весь комментарий
21.01.2026 10:20 Ответить
Все він розуміє, просто звинуватити у всьому дурну бабу-стрілочницю однозначно безпечніше, ніж привселюдно назвати ім'я головного пахана зеленої банди мародерів
показать весь комментарий
21.01.2026 10:50 Ответить
Здається мені, коли піймають за зябра старого агресивного "кащея", то за ним заарештують і головного "скомороха"!...
показать весь комментарий
21.01.2026 10:42 Ответить
За злягання з галущенком у в'язницю не посадять. Це усе емоції та гра на публіку. Саджати треба інших, а у них поки що є недоторканість... анального отвору, як казав скотиняка
показать весь комментарий
21.01.2026 10:53 Ответить
Люто підтримую !
показать весь комментарий
21.01.2026 10:55 Ответить
Гринчук працювала всіма частинами тіла, щоб обігріти, обласкати банду міндіча і тут на тобі, прилетіло. Правда при цій роботі був відключений мозок. За неї все робила банда, а вона тільки ставила підписи, отримуючи свою долю.
показать весь комментарий
21.01.2026 11:00 Ответить
Яка робота? Вона ж сама призналась, що нічого не робила!
Аааа, соррі, підписи ставила... ну, може бути...
показать весь комментарий
21.01.2026 13:18 Ответить
Вона не сама сіла в те крісло. Більше винен той, хто людину без досвіду посадив у нього. Та ще в такий тяжкий час.Значить у нього були свої плани і розрахунки. Дивує, що Железняк чомусь не наважується назвати основного винуватця.
показать весь комментарий
21.01.2026 11:05 Ответить
Винуватця самого без досвіду у тяжкий час посадили в крісло у 2019 році, ось він і підбирає таких самих недолугих як він. Головне щоб були не розумніші за нього.
показать весь комментарий
21.01.2026 11:17 Ответить
21.01.2026 11:26 Ответить
Трамп задає планку у політичному спілкуванні. Ну а чого «простим людям» зрозуміліше. ПиСи: при всякому розслідуванні головне не вийти на самого себе. *********** чомусь не згадав, бо он нє віноват?
показать весь комментарий
21.01.2026 11:59 Ответить
Замість того, щоб займатися енергетикою, ходила до хати захарченка смоктати старого прутня. Фу гидота🤢
показать весь комментарий
21.01.2026 12:08 Ответить
Молодец!!! ТАк держать, по-больше бы таких и было бы по-меньше этого дерьма
показать весь комментарий
21.01.2026 12:39 Ответить
Може, вона і не тварине, - але точно галущенкова курва. Назвати її ****** - також би не було б великої помилки.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:17 Ответить
Розумово обмеженій та сексуально стурбованій жінці довірити при військовому становищі стратегічне міністерство це вже жодні рамки не вписується ... Протеже Єрмака?
показать весь комментарий
21.01.2026 21:07 Ответить
Змастіть її ноги салом і обсмажте їх над вогнем.
показать весь комментарий
22.01.2026 08:59 Ответить
 
 