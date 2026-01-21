Железняк - Гринчук: Ты, животное, должен гнить в тюрьме за то, как с бандой Миндича подготовили страну к обстрелам

Нардеп Ярослав Железняк резко ответил экс-министру энергетики Светлане Гринчук, которая сказала, что делала все возможное, чтобы подготовить энергообъекты к ударам РФ.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Что известно

"У меня в доме уже больше суток нет света. Последний раз было буквально пару часов ночью. На термометре аж 13 градусов. Что, по сравнению со многими другими квартирами, наверное, даже много. Главная визуализация для меня: это когда полураздеваешь малыша, чтобы быстро помыть, и он дрожит от холода в ванной. И еще раз - это далеко не худший вариант.

И в этот момент я открываю заявление Гринчук, что она делала все возможное?" - отметил он.

"Ты, животное, должна не сидеть в тепле, обвешанная брендами, а гнить в тюрьме! Когда вместе с бандой Миндича вот так подготовили страну к обстрелам. И все возможное ты, к***а, делала все и даже больше только на доме Захарченко, что было единственной причиной пребывания на посту министра энергетики!

Просто нет слов. Но сделаю все возможное, чтобы эта сволочь и ее пособники оказались там, где должны быть - за решеткой.

P.S. Еще раз, не дай Бог, я увижу со стороны коллег-депутатов хоть какой-то намек на попытку отбелить этих подонков, и эту п****ку в частности - не обижайтесь потом на реакцию", - подытожил он.

Что предшествовало?

Экс-министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что часть объектов энергетики получили надлежащую защиту от вражеских атак.

Гринчук считает, что причин для вручения ей подозрения в рамках дела о коррупции в энергетике нет.

Также она считает, что власть, готовясь к российским ударам по энергетике, "делала все по максимуму". По ее мнению, физическая защита энергообъектов не может работать на 100% без эффективной работы ПВО.

